Soluciones de soberanía digital

Descubra cómo IBM permite a las organizaciones fortalecer la soberanía digital aprovechando tecnologías potentes en sus propios términos.
IBM ofrece un marco de confianza que le permite mantener el control sobre sus datos, aplicaciones e infraestructura, al tiempo que cumple con las normativas regionales y específicas de la industria. Con capacidades diseñadas para funcionar en entornos híbridos, IBM ayuda a reforzar la autonomía empresarial y reducir la brecha entre la visión y los resultados empresariales concretos.
Para 2027, el 80 % de las organizaciones multinacionales implementarán estrategias de datos soberanos 1
Se proyecta que el mercado de la nube soberana crezca de 37 mil millones de dólares en 2023 a 169 mil millones de dólares en 2028 2
El gasto en industrias reguladas como la banca, la atención médica y las empresas de servicios públicos aumentará de 14 mil millones a 66 mil millones de dólares para 2028, un aumento de cinco veces 3
Al ayudar a los clientes a proteger sus datos, mantener la total transparencia y desplegar la IA con responsabilidad, IBM les permite ir más allá del cumplimiento normativo, transformando el control digital en una fuente duradera de ventaja estratégica.
Las empresas necesitan libertad para decidir cómo y dónde se ejecutan sus datos, cargas de trabajo y tecnologías sin que el vendor lock-in (dependencia de proveedores) limite sus opciones. IBM puede ayudar a crear soluciones abiertas e interoperables que brinden flexibilidad y empoderen a los equipos para que tomen decisiones alineadas con su negocio.
La visibilidad completa de sus datos, dónde residen, quién puede acceder a ellos y cómo se usan en la nube y los sistemas de IA no debería ser un lujo. IBM ofrece las herramientas y los marcos de gobernanza que le permiten acceder a los datos, gestionarlos y controlarlos con total confianza.
No hay dos industrias u organizaciones que compartan los mismos requisitos de soberanía. IBM proporciona enfoques de soberanía configurables en software, infraestructura y consultoría, para que pueda tener un modelo que se adapte a sus necesidades normativas, postura de seguridad y objetivos de innovación.
Modernice, adopte la IA y acelere la transformación sin sacrificar el cumplimiento de normas, la seguridad o las opciones. El enfoque arquitectónico de IBM le permite avanzar en la innovación mientras mantiene la soberanía en los datos, modelos de IA, operaciones y tecnología.
Software prediseñado, construido para empresas, gobiernos y proveedores de servicios para crear, desplegar y gestionar entornos preparados para la IA. IBM® Sovereign Core ayuda a ofrecer soberanía que se puede demostrar, proporcionando la autonomía y el control para ejecutar cargas de trabajo soberanas e IA rápidamente, con una agilidad similar a la nube, cumplimiento integrado y despliegue escalable y optimizado.
Garantice que los datos se mantengan protegidos y cumplan con las normas, con una visibilidad clara de la residencia, el acceso, la gobernanza y la gestión del ciclo de vida en los sistemas de nube e IA.
IBM proporciona soluciones integrales de seguridad de datos, cifrado, observabilidad y gobernanza para gestionar con confianza cargas de trabajo confidenciales.
IBM watsonx.data integration funciona en todos los estilos de integración, tipos de datos y arquitecturas de almacenamiento para que el diseño y la optimización de pipelines sean intuitivos y duraderos.
Acceda, integre y organice datos de forma segura en todos sus entornos sin necesidad de trasladarlos a una sola ubicación.
Transforme rápidamente los datos sin procesar en insights aplicables en la práctica, unifique la gobernanza, la calidad, el linaje y el intercambio de datos, y dote a los consumidores de datos con datos confiables y contextualizados.
Proteja los datos confidenciales con software avanzado de seguridad y monitoreo en entornos híbridos y multinube.
Despliegue y gobierne los sistemas de IA con transparencia, garantizando que los modelos y conjuntos de datos estén alineados con los requisitos normativos, éticos y operativos.
Las herramientas de IA empresarial y los servicios de consultoría de IBM ayudan a las organizaciones a crear un entorno de IA regulado y prácticas de IA responsable.
Ya sea que esté reconfigurando una aplicación o ayudando a ofrecer la siguiente característica, Bob, su socio de desarrollo de software de IA, entiende su intención, repositorio y estándares de seguridad.
Centralice el control y aplique políticas de IA responsables para mantener los datos y las fuentes de datos seguros, conformes y auditables en todo su ecosistema.
IBM watsonx.ai incluye API, herramientas, modelos personalizables y tiempos de ejecución flexibles listos para usar en cualquier entorno de nube o híbrido.
Potencie su negocio con una solución de IA generativa y automatización que automatiza tareas y simplifica procesos complejos.
Permita un control total sobre cómo se despliegan, monitorean y gestionan sus operaciones críticas, lo que garantiza la resiliencia y el cumplimiento en entornos híbridos y multinube complejos.
IBM ayuda a las organizaciones a establecer marcos que minimizan el riesgo, fortalecen la gobernanza y mantienen la autonomía en operaciones distribuidas globalmente.
Aproveche al máximo los datos y la IA donde residan sus cargas de trabajo con una plataforma de nube híbrida rentable y de alto rendimiento que es tanto abierta como segura.
Terraform proporciona a las organizaciones un único flujo de trabajo para aprovisionar su nube, centro de datos privado e infraestructura SaaS y gestionarla continuamente a lo largo de su ciclo de vida.
Unifica los datos operativos y de seguridad en una visión del rendimiento y los riesgos centrada en las aplicaciones.
Ofrece gestión de acceso privilegiado, control de aplicaciones y capacidades de seguridad de privilegios de endpoint, on-prem y en la nube.
Cree y ejecute tecnología según sus propios términos con arquitecturas abiertas, interoperables y portátiles que eliminan el vendor lock-in (dependencia de proveedores) y facilitan la innovación.
Con las capacidades de nube híbrida, automatización y modernización de IBM, las organizaciones pueden diseñar una pila tecnológica adaptable, segura y soberana en cada capa.
Obtenga los beneficios de una plataforma híbrida con una experiencia coherente y conectividad con su infraestructura de Power.
Plataforma de autoservicio unificada para IA, máquinas virtuales y contenedores que ejecutan aplicaciones OpenShift y watsonx.data en entornos de nube híbrida.
IBM® Z es una familia de infraestructura moderna impulsada por el procesador IBM® Telum que ejecuta sistemas operativos empresariales y software IBM Z, lo que brinda una mayor precisión, productividad y agilidad de la IA.
IBM LinuxONE es una familia de servidores Linux de nivel empresarial, impulsados por el procesador IBM Telum, que combina la experiencia de IBM en la construcción de sistemas de misión crítica y de IA con la apertura del sistema operativo Linux.
Cree y ejecute tecnología según sus propios términos con arquitecturas abiertas, interoperables y portátiles que eliminan el vendor lock-in (dependencia de proveedores) y facilitan la innovación.
Con las capacidades de nube híbrida, automatización y modernización de IBM, las organizaciones pueden diseñar una pila tecnológica adaptable, segura y soberana en cada capa.
Gestiona contenedores, archivos binarios y máquinas virtuales de forma eficiente en la nube, on premises y en entornos edge con Nomad, y automatice el aprovisionamiento y gestión de infraestructura mediante un enfoque sistemático de plataforma con Terraform.
Un servicio en la nube OpenShift totalmente gestionado y diseñado con seguridad integrada para ayudar a las organizaciones a crear, desplegar y escalar de manera eficiente.
Entrenado en conjuntos de datos curados de Ansible, ayuda a los equipos a desplegar, configurar y gestionar aplicaciones de manera eficiente en entornos híbridos, lo que acorta la brecha entre la intención y la ejecución.
Software soberano diseñado específicamente para empresas, gobiernos y proveedores de servicios para crear, desplegar y gestionar entornos preparados para la IA.
La soberanía digital no se trata solo de proteger su entorno, sino de desbloquear un futuro en el que pueda operar con confianza, acelerar la innovación y mantener el control total de su destino digital.
Explore el blog de Política de IBM para mantenerse al tanto sobre los temas de política tecnológica más apremiantes del mundo, desde la IA hasta la computación cuántica y mucho más.