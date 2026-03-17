Soluciones de soberanía digital

Descubra cómo IBM permite a las organizaciones fortalecer la soberanía digital aprovechando tecnologías potentes en sus propios términos.

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Tome el control de su futuro digital
Descubra cómo la soberanía digital determina los imperativos estratégicos de las empresas y el gobierno en 2026
Véalo bajo demanda

Habilitar la soberanía digital

Adopte la movilidad de la carga de trabajo con total transparencia y cumplimiento para impulsar la eficiencia, la agilidad y la innovación.

IBM ofrece un marco de confianza que le permite mantener el control sobre sus datos, aplicaciones e infraestructura, al tiempo que cumple con las normativas regionales y específicas de la industria. Con capacidades diseñadas para funcionar en entornos híbridos, IBM ayuda a reforzar la autonomía empresarial y reducir la brecha entre la visión y los resultados empresariales concretos.

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Soberanía digital en números 80 % Cambio soberano

Para 2027, el 80 % de las organizaciones multinacionales implementarán estrategias de datos soberanos 1

 4.5 veces Crecimiento proyectado

Se proyecta que el mercado de la nube soberana crezca de 37 mil millones de dólares en 2023 a 169 mil millones de dólares en 2028 2

 66 000 millones de dólares  Expansión

El gasto en industrias reguladas como la banca, la atención médica y las empresas de servicios públicos aumentará de 14 mil millones a 66 mil millones de dólares para 2028, un aumento de cinco veces 3

Desarrolle una ventaja de soberanía digital con IBM

Al ayudar a los clientes a proteger sus datos, mantener la total transparencia y desplegar la IA con responsabilidad, IBM les permite ir más allá del cumplimiento normativo, transformando el control digital en una fuente duradera de ventaja estratégica.
Control y elección del cliente

Las empresas necesitan libertad para decidir cómo y dónde se ejecutan sus datos, cargas de trabajo y tecnologías sin que el vendor lock-in (dependencia de proveedores) limite sus opciones. IBM puede ayudar a crear soluciones abiertas e interoperables que brinden flexibilidad y empoderen a los equipos para que tomen decisiones alineadas con su negocio.
Transparencia y confianza

La visibilidad completa de sus datos, dónde residen, quién puede acceder a ellos y cómo se usan en la nube y los sistemas de IA no debería ser un lujo. IBM ofrece las herramientas y los marcos de gobernanza que le permiten acceder a los datos, gestionarlos y controlarlos con total confianza.
Modelos de soberanía flexibles

No hay dos industrias u organizaciones que compartan los mismos requisitos de soberanía. IBM proporciona enfoques de soberanía configurables en software, infraestructura y consultoría, para que pueda tener un modelo que se adapte a sus necesidades normativas, postura de seguridad y objetivos de innovación.
Innovación sin compromiso

Modernice, adopte la IA y acelere la transformación sin sacrificar el cumplimiento de normas, la seguridad o las opciones. El enfoque arquitectónico de IBM le permite avanzar en la innovación mientras mantiene la soberanía en los datos, modelos de IA, operaciones y tecnología.

IBM Sovereign Core

Creado para la soberanía. Diseñado para la innovación.

 

Software prediseñado, construido para empresas, gobiernos y proveedores de servicios para crear, desplegar y gestionar entornos preparados para la IA. IBM® Sovereign Core ayuda a ofrecer soberanía que se puede demostrar, proporcionando la autonomía y el control para ejecutar cargas de trabajo soberanas e IA rápidamente, con una agilidad similar a la nube, cumplimiento integrado y despliegue escalable y optimizado.

 Explore IBM Sovereign Core
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El proyecto técnico de soberanía: por qué cada capa importa

El camino hacia la soberanía digital está plagado de desafíos. Ya sean problemas tecnológicos o ineficiencias operativas que mantienen sus datos como rehenes en la nube, las organizaciones tienen la capacidad de controlar su destino al lograr la soberanía. Aquí en IBM, creemos que hay 4 áreas centrales que ayudan a hacer realidad la soberanía.

Soberanía de datos

Garantice que los datos se mantengan protegidos y cumplan con las normas, con una visibilidad clara de la residencia, el acceso, la gobernanza y la gestión del ciclo de vida en los sistemas de nube e IA.

IBM proporciona soluciones integrales de seguridad de datos, cifrado, observabilidad y gobernanza para gestionar con confianza cargas de trabajo confidenciales.
watsonx.data integration

IBM watsonx.data integration funciona en todos los estilos de integración, tipos de datos y arquitecturas de almacenamiento para que el diseño y la optimización de pipelines sean intuitivos y duraderos. 

Explore la integración de watsonx.data
IBM watsonx.data

Acceda, integre y organice datos de forma segura en todos sus entornos sin necesidad de trasladarlos a una sola ubicación.

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IBM watsonx.data intelligence

Transforme rápidamente los datos sin procesar en insights aplicables en la práctica, unifique la gobernanza, la calidad, el linaje y el intercambio de datos, y dote a los consumidores de datos con datos confiables y contextualizados.

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IBM Guardium

Proteja los datos confidenciales con software avanzado de seguridad y monitoreo en entornos híbridos y multinube.

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soberanía de la IA

Despliegue y gobierne los sistemas de IA con transparencia, garantizando que los modelos y conjuntos de datos estén alineados con los requisitos normativos, éticos y operativos.

Las herramientas de IA empresarial y los servicios de consultoría de IBM ayudan a las organizaciones a crear un entorno de IA regulado y prácticas de IA responsable. 
Project Bob

Ya sea que esté reconfigurando una aplicación o ayudando a ofrecer la siguiente característica, Bob, su socio de desarrollo de software de IA, entiende su intención, repositorio y estándares de seguridad.

Explore Project Bob
IBM watsonx.governance

Centralice el control y aplique políticas de IA responsables para mantener los datos y las fuentes de datos seguros, conformes y auditables en todo su ecosistema.

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watsonx.ai

IBM watsonx.ai incluye API, herramientas, modelos personalizables y tiempos de ejecución flexibles listos para usar en cualquier entorno de nube o híbrido.

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watsonx Orchestrate

Potencie su negocio con una solución de IA generativa y automatización que automatiza tareas y simplifica procesos complejos.

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Soberanía operativa (software)

Permita un control total sobre cómo se despliegan, monitorean y gestionan sus operaciones críticas, lo que garantiza la resiliencia y el cumplimiento en entornos híbridos y multinube complejos.

IBM ayuda a las organizaciones a establecer marcos que minimizan el riesgo, fortalecen la gobernanza y mantienen la autonomía en operaciones distribuidas globalmente. 
Nube híbrida

Aproveche al máximo los datos y la IA donde residan sus cargas de trabajo con una plataforma de nube híbrida rentable y de alto rendimiento que es tanto abierta como segura.

Explorar la nube híbrida
Terraform

Terraform proporciona a las organizaciones un único flujo de trabajo para aprovisionar su nube, centro de datos privado e infraestructura SaaS y gestionarla continuamente a lo largo de su ciclo de vida.

Explorar Terraform
IBM Concert

Unifica los datos operativos y de seguridad en una visión del rendimiento y los riesgos centrada en las aplicaciones.

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IBM Security Verify Privilege

Ofrece gestión de acceso privilegiado, control de aplicaciones y capacidades de seguridad de privilegios de endpoint, on-prem y en la nube.

Explore la integración de watsonx.data

Soberanía operativa (infraestructura)

Cree y ejecute tecnología según sus propios términos con arquitecturas abiertas, interoperables y portátiles que eliminan el vendor lock-in (dependencia de proveedores) y facilitan la innovación.

Con las capacidades de nube híbrida, automatización y modernización de IBM, las organizaciones pueden diseñar una pila tecnológica adaptable, segura y soberana en cada capa.
Power Virtual Server

Obtenga los beneficios de una plataforma híbrida con una experiencia coherente y conectividad con su infraestructura de Power.

Explorar Power Virtual Server
IBM Fusion

Plataforma de autoservicio unificada para IA, máquinas virtuales y contenedores que ejecutan aplicaciones OpenShift y watsonx.data en entornos de nube híbrida.

Explore IBM Fusion
IBM Z

IBM® Z es una familia de infraestructura moderna impulsada por el procesador IBM® Telum que ejecuta sistemas operativos empresariales y software IBM Z, lo que brinda una mayor precisión, productividad y agilidad de la IA.

Conozca IBM Z
IBM LinuxONE

IBM LinuxONE es una familia de servidores Linux de nivel empresarial, impulsados por el procesador IBM Telum, que combina la experiencia de IBM en la construcción de sistemas de misión crítica y de IA con la apertura del sistema operativo Linux. 

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Soberanía tecnológica

Cree y ejecute tecnología según sus propios términos con arquitecturas abiertas, interoperables y portátiles que eliminan el vendor lock-in (dependencia de proveedores) y facilitan la innovación.

Con las capacidades de nube híbrida, automatización y modernización de IBM, las organizaciones pueden diseñar una pila tecnológica adaptable, segura y soberana en cada capa.
HashiCorp

Gestiona contenedores, archivos binarios y máquinas virtuales de forma eficiente en la nube, on premises y en entornos edge con Nomad, y automatice el aprovisionamiento y gestión de infraestructura mediante un enfoque sistemático de plataforma con Terraform.

Explore HashiCorp
Red Hat OpenShift

Un servicio en la nube OpenShift totalmente gestionado y diseñado con seguridad integrada para ayudar a las organizaciones a crear, desplegar y escalar de manera eficiente.

Conozca Red Hat OpenShift
Explore Ansible Automation Platform

Entrenado en conjuntos de datos curados de Ansible, ayuda a los equipos a desplegar, configurar y gestionar aplicaciones de manera eficiente en entornos híbridos, lo que acorta la brecha entre la intención y la ejecución.

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IBM Sovereign Core

Software soberano diseñado específicamente para empresas, gobiernos y proveedores de servicios para crear, desplegar y gestionar entornos preparados para la IA.

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