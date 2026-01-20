Software soberano diseñado específicamente para empresas, gobiernos y proveedores de servicios para crear, desplegar y gestionar entornos preparados para la IA.
Software predefinido que brinda soberanía que puede probar, ya que proporciona la autonomía y el control para ejecutar cargas de trabajo soberanas e IA rápidamente, con una agilidad similar a la nube, cumplimiento integrado y despliegue escalable y optimizado.
La soberanía se aplica arquitectónicamente, no de manera contractual. El control no depende de un plano de control gestionado por el proveedor ni de superposiciones de políticas, sino que está integrado directamente en el software.
Pone en marcha la soberanía para la era de la IA al imponer dónde ocurre la inferencia, quién controla los modelos y cómo se registran y rastrean las decisiones dentro del límite de IBM Sovereign Core. No se trata solo de la residencia de datos para la IA; es gobernanza y responsabilidad en tiempo de ejecución.
Permite despliegues rápidos y repetibles a través de la automatización, para que las organizaciones puedan expandir capacidades soberanas con capacidades de múltiples inquilinos y acelerar el tiempo de creación de valor en cuestión de días después del despliegue.
Mantenga la autonomía y el control a medida que cambian las regulaciones o los proveedores, gracias a una base de código abierto creada en Red Hat OpenShift.
Automatización integrada de identidad y seguridad, con aceleradores predefinidos para las regulaciones regionales aplicables a fin de eliminar la recopilación manual de evidencia.
Despliegue la inferencia y los agentes de LLM dentro de su límite soberano utilizando un conjunto de herramientas curadas y autoaprovisionadas con agentes listos para usar y Project Bob (entorno de desarrollo impulsado por IA de IBM).
Instale y configure rápidamente un plano de control soberano con configuración automatizada de componentes integrados para mayor seguridad, cumplimiento y resiliencia.
Traiga su propio hardware y despliegue en los entornos de su elección, desde entornos aislados hasta entornos regulados que requieren un control estricto y un acceso externo mínimo.