Presentamos IBM Sovereign Core

Software soberano diseñado específicamente para empresas, gobiernos y proveedores de servicios para crear, desplegar y gestionar entornos preparados para la IA.

Descubra cómo IBM® Sovereign Core ayuda a las organizaciones a lograr una soberanía verificable y un control operativo.

Creado para la soberanía. Diseñado para la innovación.
 

Software predefinido que brinda soberanía que puede probar, ya que proporciona la autonomía y el control para ejecutar cargas de trabajo soberanas e IA rápidamente, con una agilidad similar a la nube, cumplimiento integrado y despliegue escalable y optimizado.

 
Desplegado dentro de su entorno soberano (on-prem, operado por un proveedor de servicios o aislado/con air gap)
Plano de control operado por el cliente para que las organizaciones mantengan autoridad operativa directa
Identidad integrada, claves, registro y evidencia de cumplimiento
La inferencia y los agentes de IA se ejecutan completamente dentro del límite de IBM Sovereign Core
Capacidades

La soberanía se aplica arquitectónicamente, no de manera contractual. El control no depende de un plano de control gestionado por el proveedor ni de superposiciones de políticas, sino que está integrado directamente en el software.

Pone en marcha la soberanía para la era de la IA al imponer dónde ocurre la inferencia, quién controla los modelos y cómo se registran y rastrean las decisiones dentro del límite de IBM Sovereign Core. No se trata solo de la residencia de datos para la IA; es gobernanza y responsabilidad en tiempo de ejecución.

Permite despliegues rápidos y repetibles a través de la automatización, para que las organizaciones puedan expandir capacidades soberanas con capacidades de múltiples inquilinos y acelerar el tiempo de creación de valor en cuestión de días después del despliegue.

Beneficios

Reduzca las dependencias de tecnología

Mantenga la autonomía y el control a medida que cambian las regulaciones o los proveedores, gracias a una base de código abierto creada en Red Hat OpenShift.
Produzca automáticamente evidencia lista para auditorías

Automatización integrada de identidad y seguridad, con aceleradores predefinidos para las regulaciones regionales aplicables a fin de eliminar la recopilación manual de evidencia.
Ejecute la IA dentro de su región

Despliegue la inferencia y los agentes de LLM dentro de su límite soberano utilizando un conjunto de herramientas curadas y autoaprovisionadas con agentes listos para usar y Project Bob (entorno de desarrollo impulsado por IA de IBM).
Acelere el despliegue soberano

Instale y configure rápidamente un plano de control soberano con configuración automatizada de componentes integrados para mayor seguridad, cumplimiento y resiliencia.
Despliegue con opcionalidad de hardware

Traiga su propio hardware y despliegue en los entornos de su elección, desde entornos aislados hasta entornos regulados que requieren un control estricto y un acceso externo mínimo.
Amplíe las inversiones existentes

Aproveche la infraestructura, las plataformas y las herramientas operativas existentes en entornos on-premises, en la nube dentro de la región o controladas por los socios.

Comience a construir con IBM Sovereign Core

Regístrese en nuestra lista de espera y sea el primero en aprender cómo la soberanía verificable y la innovación de la IA pueden trabajar juntas a través del software soberano adecuado listo para la IA.
Regístrese para obtener:
- Acceso anticipado a IBM Sovereign Core
- Experiencias prácticas de productos y tutoriales de arquitectura
- Ciclo de feedback directo con los equipos de productos de IBM