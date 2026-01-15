Presentamos IBM Sovereign Core: una nueva base de software para la soberanía

Durante años, los debates sobre soberanía digital se centraron principalmente en la residencia de los datos. La IA ha cambiado fundamentalmente ese modelo. Los sistemas de IA modernos operan continuamente en el tiempo de ejecución, dependen de datos y modelos confidenciales e introducen nuevas obligaciones regulatorias en torno a la responsabilidad, la auditabilidad y la gobernanza.

Como resultado, la soberanía hoy se extiende más allá de donde residen los datos para incluir:

Quién opera la plataforma y bajo qué autoridad

Dónde se ejecutan los modelos de IA y cómo se gobierna la inferencia

Quién tiene acceso administrativo y cómo se aplica

Cómo puede demostrarse el cumplimiento de forma continua, no solo documentarse

Se requiere un cambio arquitectónico fundamental: uno en el que la soberanía sea una propiedad inherente de la propia plataforma, no una promesa contractual o variante de despliegue. Debe ofrecer: