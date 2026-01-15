Presentamos IBM Sovereign Core: una nueva base de software para la soberanía

A partir de febrero, IBM Sovereign Core estará disponible en versión preliminar técnica, con disponibilidad general completa prevista para mediados de 2026.
IBM Sovereign Core es un software soberano preparado para la IA por diseño que permite a empresas, gobiernos y proveedores de servicios desplegar y operar entornos preparados para la IA de forma rápida y a escala, ampliando las inversiones existentes en infraestructura y plataformas, con control total sobre los datos, las operaciones y la gobernanza.
Durante años, los debates sobre soberanía digital se centraron principalmente en la residencia de los datos. La IA ha cambiado fundamentalmente ese modelo. Los sistemas de IA modernos operan continuamente en el tiempo de ejecución, dependen de datos y modelos confidenciales e introducen nuevas obligaciones regulatorias en torno a la responsabilidad, la auditabilidad y la gobernanza.
Como resultado, la soberanía hoy se extiende más allá de donde residen los datos para incluir:
Se requiere un cambio arquitectónico fundamental: uno en el que la soberanía sea una propiedad inherente de la propia plataforma, no una promesa contractual o variante de despliegue. Debe ofrecer:
Con un enfoque fundamentalmente diferente sobre cómo se implementa, gestiona y demuestra la soberanía, hemos creado IBM Sovereign Core con base en tres principios fundamentales que dan forma al software de principio a fin:
Con IBM Sovereign Core, la soberanía se aplica arquitectónicamente, no de manera contractual. El control no depende de superposiciones de políticas ni de planos de control gestionados por el proveedor, sino de controles automatizados siempre activos y planos de control propiedad del usuario. Construido sobre tecnologías abiertas y transparentes Red Hat OpenShift, con software air gap que opera como SaaS, pero está completamente bajo el control de la empresa y la autoridad local. La identidad, las claves de cifrado, los registros, la telemetría y la evidencia de auditoría permanecen completamente dentro de los límites soberanos. Las capacidades de cumplimiento continuo están integradas directamente en el software, lo que permite a las organizaciones producir pruebas listas para los organismos reguladores a pedido, sin procesos manuales basados en auditorías.
Dentro de los límites soberanos, las organizaciones pueden desplegar clústeres basados en CPU y GPU, aportar modelos abiertos o propietarios aprobados y regular el acceso a modelos, herramientas y fuentes de conocimiento a través de puertas de enlace controladas. Las aplicaciones de inferencia de la IA y basadas en agentes se ejecutan localmente, sin exportar datos ni telemetría a proveedores externos. Igual de importante es que IBM Sovereign Core garantiza la soberanía en el tiempo de ejecución, no solo en el momento de la configuración. La identidad, el acceso, el uso de modelos y la actividad operativa se monitorean y registran continuamente, creando una pista de auditoría clara para los sistemas de IA que operan en dominios regulados y de alto impacto.
IBM Sovereign Core ofrece un plano de control operado por el cliente que se puede desplegar rápidamente y operar de manera constante a escala, lo que permite a los equipos centrales localizados operar miles de núcleos y cientos de nodos con diferentes requisitos y controles soberanos desde un único plano de control único. La configuración automatizada de identidad, seguridad y cumplimiento está integrada desde el principio, mientras que el aprovisionamiento de autoservicio para entornos de CPU, GPU, VM e IA permite un despliegue repetible en modelos multiinquilino gestionados por empresas y operados por socios, sin sacrificar el control.
Basado en tecnologías abiertas de nivel empresarial, como Red Hat OpenShift, IBM Sovereign Core permite a las organizaciones ampliar las inversiones existentes en infraestructura, plataformas y herramientas operativas, ya sea on premises, en la nube regional o en entornos operados por socios. La soberanía se establece sin necesidad de restablecer la tecnología ni de realizar reconstrucciones desde cero.
La soberanía es una propiedad inherente a la propia arquitectura, que proporciona flexibilidad al hardware y a la infraestructura:
A través de la arquitectura de IBM Sovereign Core, los clientes tendrán la siguiente experiencia:
IBM Sovereign Core convierte la soberanía en una capacidad operativa. Al incorporar control, demostrabilidad y gobernanza de la IA directamente en el software, permite a las organizaciones operar entornos de IA que equilibran el avance tecnológico con una autoridad demostrable sobre sus sistemas.
A través de IBM Sovereign Core, las organizaciones experimentarán beneficios reales:
A partir de febrero, IBM Sovereign Core estará disponible en versión preliminar técnica, con disponibilidad general completa prevista para mediados de 2026. Descubra cómo IBM Sovereign Core ayuda a las organizaciones a lograr soberanía verificable y control de operaciones en nuestra próxima edición de IBM Technology Summit el 27 de enero de 2026.
Regístrese en la lista de espera de la vista previa técnica
1 Un límite soberano es el perímetro aplicable donde los datos, la IA y las operaciones están controladas y gobernadas y son auditables en su totalidad bajo una única jurisdicción, sin depender de planos de control externos o autoridades legales extranjeras.