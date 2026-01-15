Inteligencia artificial Computación y servidores Automatización de TI

Presentamos IBM Sovereign Core: una nueva base de software para la soberanía

A partir de febrero, IBM Sovereign Core estará disponible en versión preliminar técnica, con disponibilidad general completa prevista para mediados de 2026.

Publicado el 15 de enero de 2026
IBM Sovereign Core es un software soberano preparado para la IA por diseño que permite a empresas, gobiernos y proveedores de servicios desplegar y operar entornos preparados para la IA de forma rápida y a escala, ampliando las inversiones existentes en infraestructura y plataformas, con control total sobre los datos, las operaciones y la gobernanza.

El camino a seguir: la soberanía como propiedad del sistema

Durante años, los debates sobre soberanía digital se centraron principalmente en la residencia de los datos. La IA ha cambiado fundamentalmente ese modelo. Los sistemas de IA modernos operan continuamente en el tiempo de ejecución, dependen de datos y modelos confidenciales e introducen nuevas obligaciones regulatorias en torno a la responsabilidad, la auditabilidad y la gobernanza.

Como resultado, la soberanía hoy se extiende más allá de donde residen los datos para incluir:

  • Quién opera la plataforma y bajo qué autoridad
  • Dónde se ejecutan los modelos de IA y cómo se gobierna la inferencia 
  • Quién tiene acceso administrativo y cómo se aplica
  • Cómo puede demostrarse el cumplimiento de forma continua, no solo documentarse

Se requiere un cambio arquitectónico fundamental: uno en el que la soberanía sea una propiedad inherente de la propia plataforma, no una promesa contractual o variante de despliegue. Debe ofrecer:

  1. Planes de control operados por el cliente: las organizaciones mantienen la autoridad operativa directa sobre la gestión de la plataforma, las decisiones de despliegue y las configuraciones del sistema sin la intermediación del proveedor.
  2. Identidad y claves dentro de los límites: toda la autenticación, autorización, claves de cifrado y gestión de acceso permanecen dentro de los límites jurisdiccionales bajo el control del cliente.
  3. Registros locales y telemetría: se generan, almacenan y gestionan datos operativos completos, telemetría del sistema y pistas de auditoría dentro de los límites soberanos.1
  4. Inferencia de IA gobernada: el despliegue de modelos de IA, la ejecución de la inferencia y las operaciones de agentes se llevan a cabo bajo una gobernanza local con total trazabilidad y supervisión.

Presentamos IBM Sovereign Core: un enfoque fundamentalmente diferente

Con un enfoque fundamentalmente diferente sobre cómo se implementa, gestiona y demuestra la soberanía, hemos creado IBM Sovereign Core con base en tres principios fundamentales que dan forma al software de principio a fin:

1. La soberanía es una capacidad de plataforma y debe ser demostrable

Con IBM Sovereign Core, la soberanía se aplica arquitectónicamente, no de manera contractual. El control no depende de superposiciones de políticas ni de planos de control gestionados por el proveedor, sino de controles automatizados siempre activos y planos de control propiedad del usuario. Construido sobre tecnologías abiertas y transparentes Red Hat OpenShift, con software air gap que opera como SaaS, pero está completamente bajo el control de la empresa y la autoridad local. La identidad, las claves de cifrado, los registros, la telemetría y la evidencia de auditoría permanecen completamente dentro de los límites soberanos. Las capacidades de cumplimiento continuo están integradas directamente en el software, lo que permite a las organizaciones producir pruebas listas para los organismos reguladores a pedido, sin procesos manuales basados en auditorías.

2. La soberanía de la IA es una propiedad del sistema de primera clase

Dentro de los límites soberanos, las organizaciones pueden desplegar clústeres basados en CPU y GPU, aportar modelos abiertos o propietarios aprobados y regular el acceso a modelos, herramientas y fuentes de conocimiento a través de puertas de enlace controladas. Las aplicaciones de inferencia de la IA y basadas en agentes se ejecutan localmente, sin exportar datos ni telemetría a proveedores externos. Igual de importante es que IBM Sovereign Core garantiza la soberanía en el tiempo de ejecución, no solo en el momento de la configuración. La identidad, el acceso, el uso de modelos y la actividad operativa se monitorean y registran continuamente, creando una pista de auditoría clara para los sistemas de IA que operan en dominios regulados y de alto impacto.

3. La soberanía se pone en marcha para mayor velocidad y escala

IBM Sovereign Core ofrece un plano de control operado por el cliente que se puede desplegar rápidamente y operar de manera constante a escala, lo que permite a los equipos centrales localizados operar miles de núcleos y cientos de nodos con diferentes requisitos y controles soberanos desde un único plano de control único. La configuración automatizada de identidad, seguridad y cumplimiento está integrada desde el principio, mientras que el aprovisionamiento de autoservicio para entornos de CPU, GPU, VM e IA permite un despliegue repetible en modelos multiinquilino gestionados por empresas y operados por socios, sin sacrificar el control.

Basado en tecnologías abiertas de nivel empresarial, como Red Hat OpenShift, IBM Sovereign Core permite a las organizaciones ampliar las inversiones existentes en infraestructura, plataformas y herramientas operativas, ya sea on premises, en la nube regional o en entornos operados por socios. La soberanía se establece sin necesidad de restablecer la tecnología ni de realizar reconstrucciones desde cero.

La arquitectura de IBM Sovereign Core

La soberanía es una propiedad inherente a la propia arquitectura, que proporciona flexibilidad al hardware y a la infraestructura:

Figura 1: Descripción general de la arquitectura de IBM Sovereign Core Figura 1: Descripción general de la arquitectura de IBM Sovereign Core

A través de la arquitectura de IBM Sovereign Core, los clientes tendrán la siguiente experiencia:

  1. Portal: proporciona la experiencia de usuario del plano de control.
  2. Opcionalidad de hardware: abstracción de infraestructura y flexibilidad de hardware con OpenShift y OpenShift Virtualization.
  3. Operaciones y orquestación: ofrece coordinación automatizada de los flujos de trabajo de la plataforma.
  4. Centro de cumplimiento: proporciona capacidades de gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento para la plataforma.
  5. Catálogo: una colección curada de aceleradores atómicos que permiten a los propietarios de las aplicaciones desplegar y operar aplicaciones tradicionales y de IA.
Figura 2: Arquitectura IBM de Sovereign Core: vista detallada y totalmente subjetiva. Una solución lógica de panel único que proporciona flexibilidad, congruencia y seguridad para alojar y gestionar aplicaciones tradicionales y de IA Figura 2: Arquitectura IBM de Sovereign Core: vista detallada y totalmente subjetiva. Una solución lógica de panel único que proporciona flexibilidad, congruencia y seguridad para alojar y gestionar aplicaciones tradicionales y de IA

¿Qué significa esto para las organizaciones?

IBM Sovereign Core convierte la soberanía en una capacidad operativa. Al incorporar control, demostrabilidad y gobernanza de la IA directamente en el software, permite a las organizaciones operar entornos de IA que equilibran el avance tecnológico con una autoridad demostrable sobre sus sistemas.

A través de IBM Sovereign Core, las organizaciones experimentarán beneficios reales:

  • Operar bajo autoridad soberana: el control operativo se transfiere a la organización o al operador soberano; no se extiende desde fuera del límite.
  • Demostrar cumplimiento y soberanía a través de la operación. Esto permite a las organizaciones demostrar tanto su soberanía como su postura de cumplimiento bajo demanda, utilizando pruebas operativas en lugar de depender de auditorías periódicas, certificaciones estáticas o informes manuales.
  • Ejecutar la IA completamente dentro del límite, con gobernanza en el tiempo de ejecución. La soberanía de la IA se aplica en el tiempo de ejecución, gobernando dónde ocurre la inferencia, quién controla los modelos y cómo se registran, rastrean y revisan las decisiones.
  • Muévase con la agilidad de la nube, sin perder el control. Al reducir la ingeniería personalizada y los gastos operativos continuos, IBM Sovereign Core permite a las organizaciones operar entornos soberanos para cargas de trabajo sensibles o de IA.
  • Preservar la independencia a largo plazo. Diseñado para la capacidad de reemplazo y la operación híbrida, IBM Sovereign Core establece la soberanía como base para la elección a largo plazo, la portabilidad y la independencia arquitectónica, lo que permite a las organizaciones continuar aprovechando las inversiones en infraestructuras y plataformas existentes mientras conservan la autoridad operativa total sobre los entornos soberanos.
  • Desplegar con flexibilidad: ejecute la plataforma con autoridad operativa directa o trabaje con proveedores de servicios locales de confianza para operar el entorno. Los proveedores de servicios de TI pueden utilizar IBM Sovereign Core como base estandarizada para ofrecer servicios de nube soberana e IA a escala.
  • Ampliar las inversiones existentes: aproveche la infraestructura, las plataformas y las herramientas operativas existentes en entornos on premises, en la nube regional o gestionados por socios.

Poner a trabajar las operaciones soberanas

A partir de febrero, IBM Sovereign Core estará disponible en versión preliminar técnica, con disponibilidad general completa prevista para mediados de 2026. Descubra cómo IBM Sovereign Core ayuda a las organizaciones a lograr soberanía verificable y control de operaciones en nuestra próxima edición de IBM Technology Summit el 27 de enero de 2026. 

Notas de pie de página

1 Un límite soberano es el perímetro aplicable donde los datos, la IA y las operaciones están controladas y gobernadas y son auditables en su totalidad bajo una única jurisdicción, sin depender de planos de control externos o autoridades legales extranjeras.