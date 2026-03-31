A medida que el software, la infraestructura y las capacidades de la IA se globalizan a una velocidad sin precedentes, la soberanía digital se ha convertido en una prioridad estratégica para los líderes. Las juntas directivas, los gobiernos y las empresas están reevaluando cómo gobiernan los datos, protegen los recursos digitales críticos y conservan el control sobre las tecnologías, al tiempo que mantienen su resiliencia económica y operativa. Este informe técnico presenta el punto de vista de IBM sobre la soberanía digital y ofrece la claridad estratégica necesaria para desenvolverse con confianza en este panorama en constante evolución.
Qué encontrará en este informe:
Un breve resumen sobre por qué la soberanía está en el centro de la estrategia empresarial, la competencia y la confianza digital.
Las fuerzas que remodelan la forma en que se gobiernan los datos, la infraestructura y la IA y por qué la soberanía es ahora una prioridad a nivel de junta directiva.
Los principios fundacionales que permiten enfoques responsables y preparados para el futuro de la soberanía de los datos, las operaciones, la tecnología y la IA.
Insights claros y aplicables en la práctica para ayudar a los líderes a acelerar la toma de decisiones y a armonizar los objetivos de soberanía con las prioridades empresariales, normativas y de tecnología.