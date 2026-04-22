Las bases de datos de mainframe son esenciales para proporcionar alto rendimiento y escalabilidad con el fin de gestionar grandes volúmenes de datos y transacciones de manera eficiente. Garantiza confiabilidad y disponibilidad para aplicaciones críticas, seguridad avanzada para datos confidenciales, integración de datos transparente y compatibilidad sólida para el procesamiento de transacciones a gran escala.

Además, las bases de datos desplegadas en IBM Z mainframes ayudan a mantener el cumplimiento normativo con pistas de auditoría integrales, lo que las hace vitales para la gestión segura, eficiente y confiable de los datos en las grandes empresas.