Las bases de datos de mainframe son esenciales para proporcionar alto rendimiento y escalabilidad con el fin de gestionar grandes volúmenes de datos y transacciones de manera eficiente. Garantiza confiabilidad y disponibilidad para aplicaciones críticas, seguridad avanzada para datos confidenciales, integración de datos transparente y compatibilidad sólida para el procesamiento de transacciones a gran escala.
Además, las bases de datos desplegadas en IBM Z mainframes ayudan a mantener el cumplimiento normativo con pistas de auditoría integrales, lo que las hace vitales para la gestión segura, eficiente y confiable de los datos en las grandes empresas.
Las dos bases de datos principales desplegadas en los IBM Z mainframes son Db2 for z/OS e IMS. Con Db2 for z/OS, puede definir y manipular sus datos mediante Structured Query Language (SQL). El software de base de datos IMS almacena, gestiona y procesa de forma segura sus datos más críticos con confianza.
Db2 for z/OS es una base de datos de mainframe empresarial que gestiona los datos de actividad principal empresariales y da soporte a las aplicaciones empresariales clave en toda una organización. Atiende a miles de clientes y millones de usuarios, ofreciendo disponibilidad continua, escalabilidad y alta seguridad.
Cuando se trata de la modernización de bases de datos de mainframe, las organizaciones que usan IBM Db2 for z/OS pueden seguir varias estrategias para mejorar las capacidades de sus bases de datos y alinearse con los requisitos modernos de TI y de negocio.
IBM Db2 IA for z/OS
Mejore el rendimiento operativo y mantenga el estado de su Db2 for z/OS system ofreciendo funciones como la optimización de SQL, la evaluación del sistema (aumentada con información sobre el rendimiento) y el control de conexiones distribuidas.
Db2 for z/OS Data Gate y Data Gate on Cloud
Db2 Data Gate sincroniza los datos Db2 for z/OS para iniciativas de nube híbrida, analytics e IA a un menor costo y con menos esfuerzo. Las aplicaciones pueden acceder a una copia sincronizada y coherente desde el punto de vista transaccional de los datos Db2 for z/OS alojados en un sistema independiente, que da soporte a varias plataformas, incluyendo los despliegues en nube pública, on premises y privada.
Con Data Gate on Cloud, los valiosos datos empresariales de Db2 for z/OS se pueden llevar a un entorno Db2 Warehouse SaaS para acceder directamente o acceder a ellos en watsonx.data lakehouse a través de un conector Db2 para Presto.
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS
Un componente de alto rendimiento estrechamente integrado con Db2 for z/OS que ofrece procesamiento de alta velocidad para consultas Db2 complejas para admitir cargas de trabajo analíticas e informes críticos para la empresa.
IBM Db2 Query Management Facility
Gestiona fácilmente los procesos por lotes que deben coexistir y compartir recursos con uno o varios sistemas de transacciones en línea CICS. Cree trabajos por lotes que usen solicitudes de control para liberar, y posteriormente reasignar, recursos asociados a aplicaciones CICS.
IBM Db2 DevOps Experience for z/OS
Se puede instalar y activar una experiencia de gestión de datos independiente sobre el Unified Management Server. Esta interfaz gráfica basada en navegador ofrece distintas características para gestionar z/OS subsystems. El producto basado en roles moderniza la gestión de Db2 for z/OS, permitiendo a los desarrolladores aprovisionar instancias, crear aplicaciones, realizar cambios y enviarlos para su aprobación. Se puede acceder a servicios como la detección y las operaciones a través de IBM Unified Management Server for z/OS, y se puede acceder a todas las características de Db2 DevOps Experience a través de la interfaz de IBM Unified Experience for z/OS .
Mejore el rendimiento de IMS con herramientas de gestión de transacciones y bases de datos específicas de la aplicación bajo demanda.
Gestor de bases de datos de IMS
La plataforma de aplicaciones almacena, gestiona y procesa de forma segura sus datos más críticos con confianza. Con IMS Database VUE, puede gestionar de manera eficiente el crecimiento con esta solución de servidor de datos IMS del tamaño adecuado que se ofrece con precios de cargo único.
IMS Enterprise Suite
Admita tecnologías de integración abiertas para permitir el desarrollo de nuevas aplicaciones y ampliar el acceso a las transacciones y los datos de IMS Proporciona interfaces estándar fáciles de usar, simplifica la generación de metadatos IMS, facilita el desarrollo de aplicaciones y amplía el acceso a IMS.
IMS Enterprise Suite está disponible para clientes IMS sin costo adicional.
IMS Database Solution Pack for z/OS
Un conjunto integrado de herramientas para permitir que su organización gestione bases de datos de funciones completas de IMS, todo en una sola solución. Ofrece características para ayudar a garantizar que sus bases de datos estén afinadas y operativas, lo que admite disponibilidad 24x7.
IMS Database Utility Solution for z/OS
Una herramienta que se usa para reorganizar grandes bases de datos IMS con todas las funciones y alta disponibilidad. Integra varias utilidades de IMS y ofrece funciones para ayudar a mantener las bases de datos sintonizadas y operativas.
Este paquete de soluciones ayuda a reducir la complejidad operativa y el impacto de la reorganización de bases de datos en los recursos del sistema. La integración con IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS proporciona una interfaz web para las tareas de administrador de bases de datos.
IMS Fast Path Solution Pack for z/OS
Una herramienta que proporciona utilidades amplias y fáciles de usar para ayudar a los administradores de bases de datos a analizar, mantener y ajustar las bases de datos IMS Fast Path, incluidas características que ayudan a aumentar la disponibilidad del sistema.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Un conjunto de software que ayuda a reducir la complejidad operativa y el impacto del respaldo y la recuperación de bases de datos en los recursos del sistema. Combina un conjunto de productos de IBM que permite la copia de seguridad y recuperación simultáneas de múltiples conjuntos de datos y áreas de ruta rápida (en entornos Parallel Sysplex y no Parallel Sysplex).
IMS Performance Analyzer for z/OS
Esta IMS tool ofrece informes completos sobre el rendimiento de las transacciones y el uso de recursos del sistema para sus sistemas IMS Database e IMS Transaction Manager. Proporciona detalles sobre el rendimiento del sistema IMS para monitorear, ajustar, gestionar los niveles de servicio, analizar tendencias y planear la capacidad.
IBM OMEGAMON for IMS on z/OS
Una herramienta de software de monitoreo de rendimiento para cargas de trabajo IMS, que proporciona un único punto de control en Parallel Sysplex y monitorea las transacciones TCP/IP de IMS Connect. Es parte de la familia de productos de software OMEGAMON .
IMS Problem Investigator for z/OS
Una herramienta de análisis de registros para todas las tareas de determinación de problemas de IMS. Identifica y resuelve problemas de forma más rápida y sencilla con esta potente ayuda de análisis de problemas para los sistemas IMS Database y IMS Transaction Management.
IMS Batch Terminal Simulator for z/OS
Una herramienta integral que verifica la lógica del programa de aplicación, las interfaces de aplicación IMS, la actividad de teleproceso, los bloques de control de formato 3270 y la actividad de la base de datos. Simula el comportamiento de las aplicaciones y genera informes que contienen información detallada sobre las transacciones procesadas.
IMS DEDB Fast Recovery for z/OS
Una herramienta que mantiene la integridad de los datos de las bases de datos de IMS y reduce el tiempo necesario para recuperar las bases de datos de entrada de datos (DEDB) después de un error de reinicio de emergencia de IMS.
IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS
Una herramienta que proporciona una manera de analizar el rendimiento del buffer pool de base de datos para los trabajos por lotes de IMS y los subsistemas de IMS. Permite generar informes de análisis estadístico que ayudan a evaluar los buffer pools de bases de datos de trabajos por lotes y en línea de IMS actuales.
IMS Cloning Tool for z/OS
Una herramienta que facilita la clonación rápida de subsistemas y bases de datos IMS para aumentar la disponibilidad de los datos. Al usar la tecnología de copia rápida combinada con la automatización y la reducción de los esfuerzos manuales, la herramienta de clonación IMS ayuda a aumentar la productividad. También puede reducir significativamente el tiempo de inactividad de la producción en línea y los costos de crear una copia exacta o clonar un subsistema IMS y una base de datos.
IMS Program Restart Facility for z/OS
Una herramienta que automatiza el procesamiento de puntos de control, retroceso y reinicio de los programas IMS Batch Messaging e IMS Batch DLI/DBB. Gestiona el proceso de selección de ID del punto de control mediante la identificación del conjunto de datos de registro correcto para usar y crear de forma programática el trabajo de reinicio.
IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS
Un servidor de aplicaciones que consolida la información sobre su IMS y Db2 for z/OS en una única interfaz sitio web gráfico e intuitivo. Esta interfaz se utiliza en un cliente para conectarse a diferentes servicios en z/OS. Puede acelerar el análisis de su entorno z/OS y reducir la necesidad de conocimientos avanzados de mainframe.
IBM Common Services Library for z/OS
Un software sin cargo que contiene varios componentes y funciones comunes relacionadas con la infraestructura requeridas y compartidas entre IBM IMS Tools seleccionadas. Comparte estas funciones entre productos, en lugar de incluirlas por separado.
Use herramientas y procesos estandarizados para simplificar y acelerar la innovación de software, brindando una experiencia de desarrollador coherente y más productiva.
Modernice las aplicaciones de mainframe con prácticas de DevOps y herramientas de desarrollo modernas que incluyen IA generativa.
Utilice el aprendizaje automático para convertir los datos de cada transacción en insights en tiempo real.