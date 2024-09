IBM IMS Database Utility Solution for z/OS le permite reorganizar las bases de datos grandes (HALDB) de funciones completas y de alta disponibilidad. Integra varias utilidades de IMS y ofrece funciones para ayudar a mantener las bases de datos sintonizadas y operativas.

Este paquete de soluciones ayuda a reducir la complejidad operativa y el impacto de la reorganización de bases de datos en los recursos del sistema. La integración con IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS proporciona una interfaz web para las tareas de administrador de bases de datos.