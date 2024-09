Varias herramientas de IMS, como IMS High Performance Image Copy, IMS Library Integrity Utilities, IMS HP Fast Path Utilities e IMS DB Repair Facility están integradas en una única solución consolidada para gestionar las bases de datos de IMS Fast Path.

Autonomics Director ayuda a mantener el estado, el rendimiento y la recuperabilidad de las bases de datos. La integración con IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS proporciona una interfaz web para las tareas de administrador de bases de datos.