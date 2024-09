Proporcione métodos modernos para gestionar y trabajar con Db2 for z/OS y sus datos. IBM® Unified Management Server for z/OS proporciona todos los servicios esenciales que necesita IBM Db2 DevOps Experience, incluida la detección, la configuración y las operaciones. Los usuarios pueden acceder a todas estas características a través de IBM Unified Experience for z/OS, una interfaz de usuario gráfica en el navegador que se basa en el código abierto Zowe Application Framework. También pueden acceder a ellas a través de las API RESTful para integrarlas en las canalizaciones existentes.