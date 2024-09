Obtenga información estratégica valiosa sobre el desempeño de su chatbot watsonx Assistant proporciona un resumen de las interacciones entre los usuarios y su agente virtual. La visualización y el análisis de métricas y KPI críticos le ayudan a comprender los temas que los usuarios y clientes quieren que se aborden, si el agente virtual está satisfaciendo esas necesidades y cómo mejorar rápidamente el servicio que presta. Vea a Assistant en acción ¿Desea dar el siguiente paso? Consulte las diferentes opciones de precios para su suscripción a watsonx Assistant y dé los primeros pasos para crear su primer asistente de IA hoy mismo. Vea los precios

Beneficios Tasa de cumplimiento de objetivos (GCR) Comprenda fácil y completamente el éxito de su chatbot viendo con qué frecuencia los usuarios completan los flujos de acción que ha creado. Esta importante métrica lo habilita saber si el contenido que ha creado permite completar con éxito las solicitudes de los clientes y cumplir con los indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés), ya sea por parte del agente virtual o mediante el traspaso intencionado a un agente en vivo. Eliminar bloqueadores Mire más a fondo para entender por qué están fallando los flujos de conversación. ¿El usuario ya no avanzó? ¿Buscaba una acción diferente? ¿Se abandonó la conversación de atención al cliente? ¿Se escaló a un agente? Identifique rápidamente las mejoras para ayudar a sus clientes a obtener las respuestas que necesitan, cuando las necesitan. Registros de conversación Agrupe los registros del chatbot a nivel de conversación, lo cual destaca las diferentes acciones que realiza un cliente dentro de esa conversación. Esto permite una resolución de problemas más rápida para comprender las áreas problemáticas, sin dejar de proporcionar una vista completa de la conversación con cada mensaje cuando desee profundizar. Vista de extremo a extremo Con watsonx Assistant y Segment, su equipo puede incorporar el análisis de datos del chatbot generado por todas las conversaciones diarias entre el cliente y los agentes virtuales, en su elección de docenas de soluciones. Limpie, sintetice y conecte estos datos a los cientos de herramientas analíticas de chatbot, datos sin procesar y herramientas de almacén alojadas en el catálogo de integración de Segment. Sepa con certeza si está proporcionando una verdadera satisfacción al cliente.

Uno de los beneficios es observar las respuestas y los datos que recopila Watson. Podrá ver dónde tiene la población preguntas que quizá no esté respondiendo directamente en su sitio web. Kevin W. Sexton, MD Director asociado, Institute for Digital Health & Innovation University of Arkansas for Medical Sciences