Brinde confianza y control a cada agente de IA
Los agentes de IA pueden acelerar el trabajo, pero sin salvaguardas introducen riesgos como sesgos, desviaciones, errores y brechas de cumplimiento. La visibilidad es esencial. Necesita algo más que orquestación: necesita observabilidad de los agentes y una gobernanza de la IA que muestren lo que hacen los agentes en los flujos de trabajo, midan los resultados en tiempo real y apliquen las políticas de forma coherente.
Con IBM® watsonx Orchestrate, estas salvaguardas vienen integradas de forma nativa. El panel de gobernanza proporciona métricas, controles de políticas y monitorización de los sistemas de IA a lo largo de todo el ciclo de vida del agente para que pueda llevar un seguimiento del rendimiento, optimizar la toma de decisiones y validar los resultados en Microsoft 365, Salesforce, SAP, Workday y AWS.
Los estilos de agente como React y Plan-Act ofrecen flexibilidad, mientras que la observabilidad garantiza resultados predecibles. Los estándares como OpenTelemetry se conectan a las canalizaciones y herramientas de observabilidad existentes para proporcionar insights más profundos.
Valide a los agentes antes del lanzamiento, aplique políticas y establezca límites automáticamente.
Monitoree el uso, las desviaciones y la latencia con paneles y alertas proactivas.
Alinee el comportamiento de los agentes con los estándares de cumplimiento, seguridad y calidad de los datos en todos los flujos de trabajo.
Mida la precisión, la fiabilidad de las llamadas a herramientas y las tasas de finalización; publique solo agentes validados.
Supervise métricas, resultados y latencia en sistemas de IA y flujos de trabajo con múltiples agentes.
Detecte cuándo cambia el comportamiento y active medidas correctivas.
Protéjase contra la inyección de instrucciones y el uso indebido de los datos confidenciales con controles de acceso.
¿Le interesa obtener más información sobre IBM watsonx Orchestrate? Vea cómo puede ayudar a su equipo.