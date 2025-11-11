Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM watsonx Orchestrate recibe el premio Red Dot Design Award 2025 a la excelencia en diseño de IA empresarial

Publicado 11 noviembre 2025
Empresarios sonrientes aplaudiendo en una reunión de oficina

IBM watsonx Orchestrate ha sido galardonado con un premio Red Dot Design por sus logros sobresalientes en el diseño de productos y comunicaciones. El premio se entregó durante la Red Dot Gala en Berlín, donde los ganadores de todo el mundo se reunieron para celebrar el trabajo de diseño más innovador e impactante del año.

El premio Red Dot se encuentra entre los concursos de diseño más prestigiosos del mundo y reconoce la excelencia en el diseño de productos, el diseño de marca y comunicación y los conceptos de diseño. Establecido en 1955, el concurso atrae más de 20 000 presentaciones de más de 60 países cada año, y las entradas son evaluadas por un jurado internacional independiente de diseñadores, profesores y líderes de la industria. En 2025, 30 expertos en diseño de todo el mundo revisaron las presentaciones, seleccionando solo una pequeña fracción de los participantes para esta distinción.

Red Dot reconoce a IBM watsonx Orchestrate por avanzar en el diseño de IA empresarial responsable

El jurado de Red Dot reconoció al equipo de diseño de IBM por su trabajo pionero en el diseño de sistemas de IA explicables, auditables y listos para su adopción empresarial en el mundo real.

IBM watsonx Orchestrate permite a las organizaciones crear y desplegar agentes de IA que operan con gobernanza, responsabilidad y claridad, un paso crítico para escalar la IA de forma segura y eficaz en entornos empresariales.

El equipo de diseño de IBM se centró en 3 principios clave:

  • Confianza y gobernanza: garantizar que el comportamiento de los agentes de IA sea explicable, revisable y auditable para que los líderes empresariales puedan aprobar los despliegues con confianza.
  • Creación de agentes, no solo instrucciones: proporcionar una infraestructura para crear agentes de IA reutilizables con capacidades definidas, lo que permite a los constructores probar, refinar y mejorar el rendimiento de los agentes.
  • Claridad en sistemas complejos: transformar procesos empresariales complejos, como la orquestación, el cumplimiento y las transferencias entre agentes de IA y humanos, en interfaces intuitivas, transparentes y utilizables.

Este enfoque posiciona a IBM watsonx Orchestrate como líder en diseño de IA responsable, cerrando la brecha entre la innovación y la confianza en soluciones de IA de nivel empresarial. El reconocimiento Red Dot refleja la colaboración en toda la organización global de IBM, incluyendo equipos en diseño, gestión de producto, desarrollo, ventas tecnológicas, marketing, gobernanza y el aporte de los primeros clientes que ayudaron a conformar watsonx Orchestrate en un producto robusto y responsable.

Establecer un estándar para la IA empresarial

Si bien los premios no son el objetivo, el reconocimiento de Red Dot subraya el compromiso de IBM de garantizar que la IA se pueda diseñar, gobernar y confiar. El honor indica que la IA empresarial no tiene que ser una caja negra: puede ser responsable, transparente y centrada en el ser humano por diseño.

A medida que IBM continúa avanzando en la innovación de IA, este premio destaca cómo la excelencia en el diseño y la ingeniería de IA responsable se unen para ayudar a las organizaciones a adoptar con confianza la IA a escala.

Steve Kim

Program Director, Design

