IBM watsonx Orchestrate recibe el premio Red Dot Design Award 2025 a la excelencia en diseño de IA empresarial

El jurado de Red Dot reconoció al equipo de diseño de IBM por su trabajo pionero en el diseño de sistemas de IA explicables, auditables y listos para su adopción empresarial en el mundo real.

IBM watsonx Orchestrate permite a las organizaciones crear y desplegar agentes de IA que operan con gobernanza, responsabilidad y claridad, un paso crítico para escalar la IA de forma segura y eficaz en entornos empresariales.

El equipo de diseño de IBM se centró en 3 principios clave:

Confianza y gobernanza: garantizar que el comportamiento de los agentes de IA sea explicable, revisable y auditable para que los líderes empresariales puedan aprobar los despliegues con confianza.

Creación de agentes, no solo instrucciones: proporcionar una infraestructura para crear agentes de IA reutilizables con capacidades definidas, lo que permite a los constructores probar, refinar y mejorar el rendimiento de los agentes.

Claridad en sistemas complejos: transformar procesos empresariales complejos, como la orquestación, el cumplimiento y las transferencias entre agentes de IA y humanos, en interfaces intuitivas, transparentes y utilizables.

Este enfoque posiciona a IBM watsonx Orchestrate como líder en diseño de IA responsable, cerrando la brecha entre la innovación y la confianza en soluciones de IA de nivel empresarial. El reconocimiento Red Dot refleja la colaboración en toda la organización global de IBM, incluyendo equipos en diseño, gestión de producto, desarrollo, ventas tecnológicas, marketing, gobernanza y el aporte de los primeros clientes que ayudaron a conformar watsonx Orchestrate en un producto robusto y responsable.