Inteligencia artificial

De la orquestación a los resultados: nuevos flujos de trabajo agénticos y agentes de dominio en IBM watsonx Orchestrate

Publicado 10/07/2025

Autor

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Orquestación de la próxima ola de IA empresarial con cinco nuevas capacidades en IBM watsonx Orchestrate.

Las organizaciones de todas las industrias están pasando de la experimentación a la era de la IA agéntica, en la que los agentes inteligentes no solo responden a las solicitudes, sino que razonan, colaboran y actúan para ofrecer resultados reales.

Hoy nos complace anunciar nuevas capacidades en IBM watsonx Orchestrate que llevan la IA agéntica al siguiente nivel:

  • Agentic Workflows permite a los desarrolladores crear flujos de trabajo estandarizados y reutilizables que secuencian múltiples agentes y herramientas de manera congruente y confiable, para que ya no tengan que depender de scripts frágiles que se rompen cuando se escalan.
  • La integración de Langflow con watsonx Orchestrate permite a los desarrolladores continuar creando agentes y flujos con un generador visual de arrastrar y soltar.
  • La gobernanza y observabilidad de agentes transforma la evaluación de agentes en una experiencia de observabilidad completa, desde la fase previa al despliegue hasta la producción.
  • Para agregar a nuestro catálogo existente de agentes predefinidos en recursos humanos, adquisiciones y ventas, estamos lanzando nuevos agentes predefinidos para finanzas y cadena de suministro para brindar una profunda experiencia en las industrias y aceleradores a los desafíos comerciales comunes.
  • Los agentes de atención al cliente predefinidos ayudan a los clientes a resolver sus problemas de forma rápida y precisa por teléfono, chat o mensaje de texto.

Estas innovaciones permiten a las empresas moverse más rápido y con confianza con la orquestación de agentes inteligentes que sean tanto adaptables como responsables.

Mejorar la confianza y el rendimiento para la orquestación agentiva

Orchestrate está diseñado para ser independiente de las herramientas y adaptable a cualquier entorno, lo que permite un despliegue y una gobernanza escalables de los agentes de IA. Las herramientas de monitoreo tradicionales a menudo son insuficientes cuando se trata de rastrear agentes de IA. Estos agentes no solo requieren monitoreo, sino que también necesitan un ciclo de retroalimentación para aprender y mejorar continuamente. La naturaleza distribuida de los sistemas modernos de IA complica aún más las cosas, lo que hace que el rastreo distribuido sea esencial.

Las nuevas capacidades de AgentOps en watsonx Orchestrate incluyen una capa integrada de observabilidad y gobernanza que proporciona transparencia completa del ciclo de vida. Con monitoreo en tiempo real y controles basados en políticas, AgentOps garantiza que los agentes se comporten de manera confiable y segura.

  • La observabilidad de agentes permite a los creadores de agentes una visión holística de su entorno de agentes. Pueden monitorear sin esfuerzo el uso, las tasas de éxito y las latencias, todo desde un panel unificado.
  • Las capacidades de gobernanza de agentes en watsonx Orchestrate proporcionan un marco sólido para la evaluación previa al despliegue de los agentes. Con el Agent Development Kit (ADK) o el Agent Builder sin código, los desarrolladores pueden evaluar a sus agentes en múltiples dimensiones, incluida la finalización del recorrido, la relevancia de las respuestas y la precisión de las llamadas a herramientas.
  • Orchestrate también admitirá el monitoreo de producción de agentes de IA para garantizar que las medidas de seguridad y políticas predefinidas se apliquen automáticamente, evitando problemas como ataques de inyección de instrucciones y acceso no autorizado a datos.

Flujos de trabajo más inteligentes con Agentic Control

Los agentes de IA están diseñados para actuar de forma autónoma. Pero cuando la precisión, el cumplimiento y la repetibilidad son críticos, la autonomía necesita estructura. Ahí es donde entran en juego los flujos de trabajo agénticos en watsonx Orchestrate. Y con la integración de Langflow, los usuarios pueden diseñar, visualizar y gestionar flujos complejos que combinan:

  • Cadenas de herramientas predefinidas: garantizar que los sistemas correctos se utilicen en la secuencia correcta
  • Lógica condicional: guiar a los agentes con bifurcaciones, reintentos y puntos de control
  • Transparencia en el manejo de datos: controlar cómo se mueven las entradas y salidas a través de cada paso.

El resultado: flujos de trabajo que son predecibles, auditables y reutilizables, lo que brinda a las organizaciones la confianza de que los procesos críticos se ejecutarán correctamente en todo momento.

Desde las aprobaciones financieras y las verificaciones de cumplimiento, hasta el manejo de excepciones de la cadena de suministro y el enrutamiento de casos de clientes, estos flujos estructurados garantizan que los agentes de IA brinden confiabilidad de nivel empresarial.

Agentes de dominio: IA creada para su negocio

Junto con los flujos de trabajo, presentamos el próximo conjunto de watsonx Domain Agents: sistemas multiagente predefinidos y diseñados para abordar algunas de las funciones empresariales más complejas y de alto valor.

Agentes financieros

Con la tecnología de IBM® Planning Analytics, los agentes financieros aceleran la planificación, el forecasting y el análisis de escenarios, al tiempo que automatizan tareas repetitivas, como la asignación de presupuestos, las conciliaciones y las evaluaciones de riesgos. Los CFO obtienen insights más rápido, aceleran los ciclos de planificación y adquieren más tiempo para centrarse en la estrategia.

Agentes de la cadena de suministro

Diseñados para mejorar la agilidad y la resiliencia, los agentes de la cadena de suministro ayudan a acelerar la respuesta a las interrupciones, optimizar el inventario y agilizar la gestión de pedidos. Con integraciones incorporadas a IBM® Sterling, SAP, Oracle, Coupa y más, estos agentes ofrecen eficiencia medible y ahorro de costos.

Agentes de atención al cliente

Los líderes de atención al cliente ahora pueden desplegar agentes de IA para reducir los tiempos de resolución de casos, mejorar la experiencia del cliente y escalar el soporte sin aumentar los costos. Los agentes manejan consultas rutinarias, aportan conocimientos para los trabajos del centro de contacto humano y automatizan los flujos de trabajo de back-end, lo que libera a los equipos humanos para que se centren en interacciones de mayor valor.

Por qué importa

  • Para los líderes financieros: el 79 % de los CFO dicen que están acelerando la transformación de la IA, pero la confiabilidad y la gobernanza siguen siendo barreras. Orchestrate aporta una automatización responsable y transparente a la función financiera.
  • Para los líderes de la cadena de suministro: el 62 % informa que la IA agéntica acelera la velocidad de la acción, y el 76 % ve una mejora en la eficiencia de los procesos. Orchestrate proporciona resiliencia y agilidad a escala.
  • Para los líderes de atención al cliente: con las expectativas de los clientes en su punto más alto, los agentes de atención impulsados por IA ayudan a las organizaciones a ofrecer un servicio más rápido y personalizado, al tiempo que reducen los costos operativos.

Próximos pasos

Este lanzamiento se basa en la visión de IBM de poner la IA al servicio de toda la empresa, combinando razonamiento, orquestación y ejecución en una plataforma unificada.

Con los flujos de trabajo de agentes y los agentes de dominio ahora en Orchestrate, las empresas tienen las herramientas para:

  • Escalar la IA más rápido, con agentes y flujos predefinidos
  • Personalizar a su negocio utilizando herramientas sin código y procode
  • Gobernar los sistemas de agentes con transparencia y seguridad de nivel empresarial

Vea watsonx Orchestrate en acción

Aprenda más Vea watsonx Orchestrate en acción