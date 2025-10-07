De la orquestación a los resultados: nuevos flujos de trabajo agénticos y agentes de dominio en IBM watsonx Orchestrate

Las organizaciones de todas las industrias están pasando de la experimentación a la era de la IA agéntica, en la que los agentes inteligentes no solo responden a las solicitudes, sino que razonan, colaboran y actúan para ofrecer resultados reales.

Hoy nos complace anunciar nuevas capacidades en IBM watsonx Orchestrate que llevan la IA agéntica al siguiente nivel:

Agentic Workflows permite a los desarrolladores crear flujos de trabajo estandarizados y reutilizables que secuencian múltiples agentes y herramientas de manera congruente y confiable, para que ya no tengan que depender de scripts frágiles que se rompen cuando se escalan.

La integración de Langflow con watsonx Orchestrate permite a los desarrolladores continuar creando agentes y flujos con un generador visual de arrastrar y soltar.

La gobernanza y observabilidad de agentes transforma la evaluación de agentes en una experiencia de observabilidad completa, desde la fase previa al despliegue hasta la producción.

Para agregar a nuestro catálogo existente de agentes predefinidos en recursos humanos, adquisiciones y ventas, estamos lanzando nuevos agentes predefinidos para finanzas y cadena de suministro para brindar una profunda experiencia en las industrias y aceleradores a los desafíos comerciales comunes.

Los agentes de atención al cliente predefinidos ayudan a los clientes a resolver sus problemas de forma rápida y precisa por teléfono, chat o mensaje de texto.

Estas innovaciones permiten a las empresas moverse más rápido y con confianza con la orquestación de agentes inteligentes que sean tanto adaptables como responsables.