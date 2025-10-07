De la orquestación a los resultados: nuevos flujos de trabajo agénticos y agentes de dominio en IBM watsonx Orchestrate

Orquestación de la próxima ola de IA empresarial con cinco nuevas capacidades en IBM watsonx Orchestrate.
Las organizaciones de todas las industrias están pasando de la experimentación a la era de la IA agéntica, en la que los agentes inteligentes no solo responden a las solicitudes, sino que razonan, colaboran y actúan para ofrecer resultados reales.
Hoy nos complace anunciar nuevas capacidades en IBM watsonx Orchestrate que llevan la IA agéntica al siguiente nivel:
Estas innovaciones permiten a las empresas moverse más rápido y con confianza con la orquestación de agentes inteligentes que sean tanto adaptables como responsables.
Orchestrate está diseñado para ser independiente de las herramientas y adaptable a cualquier entorno, lo que permite un despliegue y una gobernanza escalables de los agentes de IA. Las herramientas de monitoreo tradicionales a menudo son insuficientes cuando se trata de rastrear agentes de IA. Estos agentes no solo requieren monitoreo, sino que también necesitan un ciclo de retroalimentación para aprender y mejorar continuamente. La naturaleza distribuida de los sistemas modernos de IA complica aún más las cosas, lo que hace que el rastreo distribuido sea esencial.
Las nuevas capacidades de AgentOps en watsonx Orchestrate incluyen una capa integrada de observabilidad y gobernanza que proporciona transparencia completa del ciclo de vida. Con monitoreo en tiempo real y controles basados en políticas, AgentOps garantiza que los agentes se comporten de manera confiable y segura.
Los agentes de IA están diseñados para actuar de forma autónoma. Pero cuando la precisión, el cumplimiento y la repetibilidad son críticos, la autonomía necesita estructura. Ahí es donde entran en juego los flujos de trabajo agénticos en watsonx Orchestrate. Y con la integración de Langflow, los usuarios pueden diseñar, visualizar y gestionar flujos complejos que combinan:
El resultado: flujos de trabajo que son predecibles, auditables y reutilizables, lo que brinda a las organizaciones la confianza de que los procesos críticos se ejecutarán correctamente en todo momento.
Desde las aprobaciones financieras y las verificaciones de cumplimiento, hasta el manejo de excepciones de la cadena de suministro y el enrutamiento de casos de clientes, estos flujos estructurados garantizan que los agentes de IA brinden confiabilidad de nivel empresarial.
Junto con los flujos de trabajo, presentamos el próximo conjunto de watsonx Domain Agents: sistemas multiagente predefinidos y diseñados para abordar algunas de las funciones empresariales más complejas y de alto valor.
Con la tecnología de IBM® Planning Analytics, los agentes financieros aceleran la planificación, el forecasting y el análisis de escenarios, al tiempo que automatizan tareas repetitivas, como la asignación de presupuestos, las conciliaciones y las evaluaciones de riesgos. Los CFO obtienen insights más rápido, aceleran los ciclos de planificación y adquieren más tiempo para centrarse en la estrategia.
Diseñados para mejorar la agilidad y la resiliencia, los agentes de la cadena de suministro ayudan a acelerar la respuesta a las interrupciones, optimizar el inventario y agilizar la gestión de pedidos. Con integraciones incorporadas a IBM® Sterling, SAP, Oracle, Coupa y más, estos agentes ofrecen eficiencia medible y ahorro de costos.
Los líderes de atención al cliente ahora pueden desplegar agentes de IA para reducir los tiempos de resolución de casos, mejorar la experiencia del cliente y escalar el soporte sin aumentar los costos. Los agentes manejan consultas rutinarias, aportan conocimientos para los trabajos del centro de contacto humano y automatizan los flujos de trabajo de back-end, lo que libera a los equipos humanos para que se centren en interacciones de mayor valor.
Este lanzamiento se basa en la visión de IBM de poner la IA al servicio de toda la empresa, combinando razonamiento, orquestación y ejecución en una plataforma unificada.
Con los flujos de trabajo de agentes y los agentes de dominio ahora en Orchestrate, las empresas tienen las herramientas para: