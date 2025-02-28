¿Qué es HITRUST?

El HITRUST Assurance Program, que incluye estándares, evaluación, certificaciones y una infraestructura centralizada, está diseñado para ayudar a las organizaciones con uso intensivo en datos y a los proveedores de garantía a gestionar las crecientes amenazas de ciberseguridad, como las violaciones de seguridad de los datos, el phishing/spoofing y el business email compromise (BEC). El enfoque de protección de la información de HITRUST se basa en seis principios:

Transparencia: establecer expectativas claras sobre los controles de amenazas a la ciberseguridad, justificar su selección y detallar la metodología de cómo deben ser evaluados;





establecer expectativas claras sobre los controles de amenazas a la ciberseguridad, justificar su selección y detallar la metodología de cómo deben ser evaluados; Escalabilidad: implementar un proceso de evaluación adaptable a las amenazas con un enfoque escalonada que satisfaga las necesidades y riesgos únicos de cualquier organización;





implementar un proceso de evaluación adaptable a las amenazas con un enfoque escalonada que satisfaga las necesidades y riesgos únicos de cualquier organización; Coherencia: desarrollar un proceso de evaluación que produzca resultados estandarizados, independientemente del evaluador;





desarrollar un proceso de evaluación que produzca resultados estandarizados, independientemente del evaluador; Precisión: implementar mecanismos que evalúen de manera confiable la efectividad de los controles;





implementar mecanismos que evalúen de manera confiable la efectividad de los controles; Integridad: implementar procesos que producen resultados verificables, precisos y coherentes; y





implementar procesos que producen resultados verificables, precisos y coherentes; y Eficiencia: producir resultados que sean utilizables por todos los stakeholders relevantes.



Niveles de certificación



Para abordar organizaciones de todos los tamaños, el HITRUST Assurance Program ofrece tres tipos de certificación.

e1: una certificación de un año para organizaciones y startups de menor riesgo. Esta evaluación validada, diseñada para ayudar a los proveedores de servicios de seguridad a desarrollar un sistema de referencia para prevenir las amenazas más comunes a la ciberseguridad, como el phishing y el ransomware, evalúa 44 requisitos básicos de seguridad y se centra en las prácticas de seguridad críticas de Transparencia, Coherencia, Precisión e Integridad.

Menos rigurosa que los procesos de evaluación i1 o r2, la certificación e1 es una evaluación adaptable a las amenazas que incluye un número fijo de declaraciones de requisitos, evaluaciones de preparación y evaluaciones validadas, pero no puede adaptarse para incluir la privacidad. Esta certificación suele exigir que un proveedor de seguridad aplique satisfactoriamente la gestión de privilegios, la gestión de contraseñas de usuario, los derechos de acceso de los usuarios, el inicio de sesión seguro y otros controles básicos de ciberseguridad.

i1: una evaluación validada de un año que ofrece un nivel relativamente moderado de seguridad para situaciones de intercambio de información con umbrales de riesgo más bajos. Esta evaluación validada evalúa 182 requisitos y, a menudo, es un paso incremental entre la certificación e1 y r2.

Al igual que con la certificación e1, i1 también es una evaluación adaptable a amenazas que incluye un número fijo de declaraciones de requisitos, evaluaciones de preparación y evaluaciones validadas, y no se puede adaptar para incluir la privacidad. De manera similar, al igual que una evaluación e1, una evaluación i1 generalmente exige que un proveedor de aseguramiento implemente la administración de privilegios, la administración de contraseñas de usuario, los derechos de acceso de usuario, el inicio de sesión seguro y otros controles de ciberseguridad básicos, pero agrega requisitos adicionales, como la implementación de un programa de administración de seguridad de la información y una política de control de acceso.

r2: Para organizaciones que deben demostrar el más alto nivel de seguridad. Esta evaluación validada de dos años está diseñada para organizaciones que comparten información confidencial, manejan grandes volúmenes de datos o enfrentan requerimientos regulatorios desafiantes. Una evaluación r2 con un alcance adecuado garantiza que los requerimientos de control sean efectivos y conformes, y ofrece una selección de control flexible, adaptable y basada en el riesgo para satisfacer las necesidades más estrictas. La evaluación HITRUST r2 tiene más de 2000 declaraciones de requisitos de control disponibles que se adaptan a la evaluación basada en las selecciones de control y el alcance.

La certificación R2 requiere que los proveedores de aseguramiento implementen la gestión de privilegios, la gestión de contraseñas de usuario, los derechos de acceso de los usuarios, el inicio de sesión seguro y otros controles básicos de ciberseguridad, así como un programa de gestión de la seguridad de la información y una política de control de acceso. También requiere que los proveedores de aseguramiento evalúen la continuidad de negocio, desarrollen una infraestructura y e implementen otros controles y procesos avanzados.



Lograr la certificación



Las organizaciones pueden lograr el nivel apropiado de certificación a través de una organización evaluadora externa examinada por HITRUST. Las tres evaluaciones de HITRUST, así como las herramientas adicionales de gobernanza, riesgo y cumplimiento, están disponibles a través de la plataforma centralizada basada en aplicaciones HITRUST MyCSF®.



Recursos adicionales



El HITRUST Assurance Program™ es un aspecto de la infraestructura integral de gestión de riesgos (RMF) de la organización, una suite de certificaciones, productos, metodologías y herramientas creados para abordar la necesidad de un “entendimiento común en torno a los controles de seguridad y privacidad necesarios para salvaguardar la información confidencial y la privacidad individual”, según el Manual de Gestión de Riesgos de HITRUST.

Lanzado originalmente en 2009, el RMF proporciona un enfoque coherente para la ciberseguridad, la gestión de riesgos y el cumplimiento. El RMF comprende el CSF de HITRUST, el HITRUST Assurance Program™ y productos y certificaciones relacionados. Integra los requisitos legales y reglamentarios estatales de EE. UU., federales e internacionales, como la HIPAA y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, con una metodología estandarizada, controles de calidad y evaluadores externos certificados por HITRUST.

Para obtener más información sobre los requerimientos de cumplimiento de HITRUST o el proceso de certificación, visite HiTrustAlliance.net.