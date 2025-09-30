지속 가능한 조달이란 무엇인가요?

기후 변화의 위협과 그 악영향의 징후는 생물 다양성의 손실, 식량 및 물 부족, 자연 재해의 증가 등에서 볼 수 있습니다. 이에 대응하여 일부 조직에서는 온실가스(GHG) 배출량을 줄이거나 공급망에서 폐기물을 제거하기 위해 노력하고 있습니다.

또한 사람들은 기업들이 점점 더 지속 가능한 비즈니스 관행을 채택하고 지속가능성 보고를 통해 그 성과를 보여줄 것으로 기대하고 있습니다. 이해관계자들은 ESG 및 기업의 사회적 책임(CSR) 이니셔티브의 실행을 더욱 강조하고 있으며, 이에 따라 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)과 같은 법안이 통과되었습니다. CSRD에 따르면 유럽연합(EU)에 속한 기업들은 ESG 보고를 통해 비즈니스 활동의 환경 및 지속 가능한 영향과 ESG 이니셔티브에 대해 보고해야 합니다.

또한 많은 조직이 UN 지속 가능한 개발 목표(SDG)를 준수하는 것이 운영에 어떤 의미가 있는지 고려하고 있습니다. 총 17개의 SDG가 있지만 조달 전문가들은 "지속 가능한 소비 및 생산 패턴 보장"의 필요성을 강조하는 목표 12에 중점을 둘 가능성이 높습니다. 목표 12를 달성하기 위해 11가지 목표가 제시되었습니다. 그 중 하나인 목표 12.7은 구체적으로 "국가 정책 및 우선순위에 따라 지속 가능한 공공조달 관행을 장려"하는 것을 목표로 합니다.1

의사 결정부터 소싱, 미래 대비 기능에 이르기까지 조달의 모든 측면을 면밀히 검토하여 조직이 실행 가능한, 지속 가능한 조달 전략을 마련할 수 있도록 지원합니다. 이로 인해 공급망 및 조달 전문가들은 배출량을 줄여 회사의 탄소 발자국을 줄이고, 아동 노동과 같은 인권 침해를 지속적으로 모니터링하며, 보다 지속 가능한 조달 관행을 채택하는 등의 목표를 설정해야 한다는 압박을 받고 있습니다.