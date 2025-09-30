지속 가능한 조달이란 무엇인가요?

게시일: 2023년 12월 19일
기고자: Tom Krantz, Alexandra Jonker
지속 가능한 조달은 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 기준을 조직의 조달 프로세스에 통합하는 것입니다. 이는 기업이 지속 가능한 개발, 이해관계자의 기대 및 규제 요구 사항을 고려하면서 필요한 제품과 서비스를 얻도록 장려합니다.
조달은 기업이 효율적으로 운영하기 위해 외부에서 필요한 재화와 서비스를 획득하는 방법을 말합니다. 조직에서는 품질, 위치, 시기 등의 요소의 균형을 맞추면서 최적의 가격을 받기 위해 입찰 또는 경쟁 입찰 프로세스에 들어가는 경우가 많습니다. 지속 가능한 조달은 조직이 최상의 가격으로 제품과 서비스 요구를 충족하는 동시에 환경, 사회, 경제라는 지속가능성의 세 가지 측면에 긍정적인 영향을 미치는 것을 목표로 한다는 점에서 다릅니다.
지속 가능한 조달은 사람, 지구, 이익이라는 세 가지 P를 우선시하는 트리플 바텀 라인 (TBL)의 프레임워크와 일치할 수 있습니다. 이 프레임워크는 세 가지 수익을 모두 극대화함으로써 조직이 재무 성과를 개선하는 동시에 세상에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높아진다는 것을 시사합니다.
지속가능성은 크게 3가지 측면, 즉, 환경적, 사회적, 경제적 측면으로 살펴볼 수 있습니다.
환경 지속 가능성은 기후 변화와 같은 환경 문제에 대응하는 데 중점을 둡니다. 예를 들어, 기업은 화석 연료와 같은 한정된 자원에서 벗어나 재생 에너지원을 수용함으로써 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.
사회적 지속가능성은 아직 명확하게 정의되어 있지는 않지만, 모든 인간 활동을 포괄하며 모든 지속가능성 영역이 사회적 요소로 귀결된다는 의견을 제시합니다. 사회적 지속가능성은 인권을 우선시하며 모든 사람의 복지가 사회의 수명, 효율성 및 지속 가능성을 좌우한다는 것을 인식합니다.
경제적 지속 가능성은 비즈니스가 지속 가능한 상태(즉, 수익성)를 의미합니다. 환경적 지속가능성과 상충되는 것처럼 보일 수 있지만, 기업들은 지속 가능한 조달과 같이 환경과 사회를 고려하는 관행을 채택함으로써 비즈니스에 지속가능성을 도입하는 데 의미 있는 진전을 이루었습니다.
기후 변화의 위협과 그 악영향의 징후는 생물 다양성의 손실, 식량 및 물 부족, 자연 재해의 증가 등에서 볼 수 있습니다. 이에 대응하여 일부 조직에서는 온실가스(GHG) 배출량을 줄이거나 공급망에서 폐기물을 제거하기 위해 노력하고 있습니다.
또한 사람들은 기업들이 점점 더 지속 가능한 비즈니스 관행을 채택하고 지속가능성 보고를 통해 그 성과를 보여줄 것으로 기대하고 있습니다. 이해관계자들은 ESG 및 기업의 사회적 책임(CSR) 이니셔티브의 실행을 더욱 강조하고 있으며, 이에 따라 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)과 같은 법안이 통과되었습니다. CSRD에 따르면 유럽연합(EU)에 속한 기업들은 ESG 보고를 통해 비즈니스 활동의 환경 및 지속 가능한 영향과 ESG 이니셔티브에 대해 보고해야 합니다.
또한 많은 조직이 UN 지속 가능한 개발 목표(SDG)를 준수하는 것이 운영에 어떤 의미가 있는지 고려하고 있습니다. 총 17개의 SDG가 있지만 조달 전문가들은 "지속 가능한 소비 및 생산 패턴 보장"의 필요성을 강조하는 목표 12에 중점을 둘 가능성이 높습니다. 목표 12를 달성하기 위해 11가지 목표가 제시되었습니다. 그 중 하나인 목표 12.7은 구체적으로 "국가 정책 및 우선순위에 따라 지속 가능한 공공조달 관행을 장려"하는 것을 목표로 합니다.1
의사 결정부터 소싱, 미래 대비 기능에 이르기까지 조달의 모든 측면을 면밀히 검토하여 조직이 실행 가능한, 지속 가능한 조달 전략을 마련할 수 있도록 지원합니다. 이로 인해 공급망 및 조달 전문가들은 배출량을 줄여 회사의 탄소 발자국을 줄이고, 아동 노동과 같은 인권 침해를 지속적으로 모니터링하며, 보다 지속 가능한 조달 관행을 채택하는 등의 목표를 설정해야 한다는 압박을 받고 있습니다.
조직의 위치에 따라 다양한 법률과 규정을 통해 지속 가능한 조달이 의무화될 수 있습니다.
예를 들어 EU는 기업에 지속 가능한 조달 관행을 구현하도록 요구하는 반면, 미국은 민간 부문의 공개를 권장하지만 의무화하지는 않습니다. 조직은 지속 가능한 조달 전략을 수립할 때 다음과 같은 조달 정책, 요구 사항 및 표준을 고려할 수 있습니다.
ISO 20400:2017과 같은 여러 국제 표준이 도입되었습니다.2 이 문서는 기업의 조달 프로세스에 지속 가능한 관행을 구현하기 위한 지침을 제공하며, 지속 가능한 공급망 관리 전략을 수립하는 데 도움이 될 수 있습니다.
EU의 공공 조달 지침은 공공 조달 프로세스에서 ESG 기준을 고려하도록 규정하고 있습니다.3 미국에서는 연방정부조달규정(FAR) 위원회가 연방 구매자에게 지속 가능한 제품과 서비스를 구매하도록 지시하는 새로운 제안서인 지속 가능한 제품 및 서비스 조달 규칙을 발표했습니다.4
종종 기업은 지속 가능성 성과를 공개하고 지속 가능한 조달에 대한 의지를 입증하도록 권장(또는 요구)받습니다. 글로벌 보고 이니셔티브(GRI)는 조직이 ESG 및 지속가능성 보고의 틀을 잡을 수 있는 프레임워크를 제공합니다.
여러 부문에 걸쳐 조달을 보다 지속 가능하게 만드는 것을 목표로 하는 산업별 규정이 있습니다. 지속가능성 회계기준위원회(SASB)와 같은 단체는 기업이 이해관계자에게 지속가능성 정보를 공개할 수 있도록 산업별 표준을 제공합니다.
지속 가능한 조달의 몇 가지 주목할 만한 이점은 다음과 같습니다:
CSR을 조달 프로세스에 통합하여 글로벌 규모에서든, 재활용 자재만 사용하는 지역 규모에서든 지속 가능한 조달 정책을 채택하면 기업은 지속가능성 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 기업의 평판과 ESG 점수를 개선하여 브랜드 가치를 높이고 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
더욱 지속 가능한 구매 결정을 내리면 조달 운영이 개선되고 단기 및 장기적으로 비용 절감과 같은 이점을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 지속 가능한 소싱을 우선시하는 기업은 현지 중소기업과 협력하여 원자재를 더 좋은 가격에 구매할 수 있습니다. 장기적으로 공급망을 현지화하면 온실가스 배출을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
효율적인 공급망 관리의 핵심은 올바른 데이터를 확보하는 것이며, 이는 지속 가능한 조달에서도 마찬가지입니다. 조달 전문가는 에너지 소비를 추적하든 범위 3 배출을 추적하든 올바른 지표를 확보하면 위험 관리 전략을 조정하여 공급업체를 감사하고, 추세를 예측하고, 공급망 내 잠재적인 중단을 탐색할 수 있습니다.
지속 가능한 조달은 가치 사슬 내 모든 사람의 복지를 우선시합니다. 환경적 관점에서 보면 이는 폐기물을 줄이고 물 사용량을 줄이는 것을 의미합니다. 사회적 관점에서 이는 공급망 전반에 걸쳐 사람들을 위해 더 나은 근무 조건을 조성하는 것을 의미합니다. 거버넌스 관점에서 이는 확립된 규정 및 요구 사항을 준수하는 것을 의미합니다.
기업들은 다음과 같은 방법으로 지속가능성을 조달 프로세스에 포함시킬 수 있습니다.
기업은 조달 인프라와 ESG 이니셔티브를 검토하여 두 가지 모두에 대한 벤치마크를 얻을 수 있습니다. ISO 20400:17은 평가를 위한 전략적 프레임워크를 제공하여 기업이 지속 가능한 조달을 위한 기준을 설정하고 다음 단계를 결정할 수 있도록 지원합니다.
존재하는 수많은 프레임워크와 표준(예: CSRD, GRI, SASB 등)을 고려할 때 조직이 지속 가능한 조달 이니셔티브를 추적하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 지표가 있습니다. 이는 환경(입방미터 단위의 폐기물 감소)부터 사회(자원 봉사 시간에 대한 지역사회 참여), 거버넌스(UN 글로벌 행동 준수)까지 다양합니다.
조직은 파트너와 지속가능성 목표 및 ESG 지표에 대해 논의할 것을 권장합니다. 기업은 Bloomberg, S&P Dow Jones Indices 등과 같은 제3자 회사에 정보를 요청할 수 있습니다.
지속 가능한 조달을 통해 조직은 재활용 또는 재생 가능한 자재를 사용하고, 물 절약 조치를 시행하고, 재생 에너지 관리 관행을 배포하는 등 운영 효율성과 지속가능성의 균형을 맞출 수 있습니다.
인공지능(AI)의 강력한 기능과 자동화 속도를 적용하여 공급망 관리, 탄력성 및 지속가능성을 개선합니다.
인공지능(AI)의 강력한 기능과 자동화 속도를 적용하여 공급망 관리, 복원력 및 지속 가능성을 개선합니다. IBM Sterling Supply Chain Intelligence 솔루션 개요를 읽거나 30일 무료 평가판을 시작해 보세요.
1. “지속 가능한 소비 및 생산 패턴 보장”(ibm.com 외부 링크), UN
2. "ISO 20400:17 지속 가능한 조달 지침 "(ibm.com 외부 링크), 국제 표준화 기구, 2017년 4월
3. "공공 녹지 공간의 유지 관리를 통해 사회적 및 환경적 목표 달성 "(ibm.com 외부 링크), 유럽위원회
4. "Biden-Harris 행정부, 대통령의 미국 투자 의제의 일환으로 지속 가능한 제품 및 서비스 구매를 극대화할 계획 발표"(ibm.com 외부 링크), 백악관