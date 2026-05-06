현대적인 사무실에서 두 사람이 대화를 나누고 있는 모습
비즈니스 운영

정적 예산이란 무엇인가요?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
게시일 2026년 05월 6일

정적 예산이란 무엇인가요?

정적 예산은 실제 실적이나 성과와 관계없이 처음 수립한 내용을 그대로 유지하는 고정된 재무 계획입니다.

설정된 지출 및 매출 목표는 조직의 변하지 않는 기준이 되어, 팀이 실제 성과와 지출을 평가할 수 있는 벤치마크를 제공합니다.

정적 예산은 실제 매출, 비용 또는 외부 환경이 어떻게 변하든 해당 기간 동안 변경되지 않습니다. 이러한 방식을 흔히 고정 예산이라고도 합니다. 정적 예산은 재무팀이 급여, 매출원가(COGS), 송장, 재무제표 등 예산 항목을 체계적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

오늘날 많은 재무 조직은 유연 예산과 정적 예산을 함께 활용하여 계획, 예측 및 예산 편성 업무를 관리합니다. 가장 큰 차이점은 정적 예산은 단순하고 관리하기 쉽지만, 유연 예산은 실제 성과가 고정 예산의 예상치와 달라질 경우 그 변화에 유연하게 대응할 수 있다는 점입니다. AI 지원 FP&A 툴은 두 유형의 예산을 모두 수립하고 분석하여 재무 관리 역량을 강화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

인공 지능(AI), 자동화머신 러닝(ML) 기술은 업무를 자동화하고 데이터 기반 의사 결정을 지원하며 정확성을 높여 재무 계획 및 분석(FP&A) 업무를 혁신하고 있습니다.

전문가의 인사이트를 바탕으로 한 최신 기술 뉴스

Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

정적 예산은 어떻게 운영되나요?

정적 예산은 실제 사례를 통해 가장 쉽게 이해할 수 있습니다. 예를 들어 마케팅 부서가 다음 분기의 예산을 수립한다고 가정해 보겠습니다. 마케팅 리더는 과거 데이터를 수집하고 재무 성과를 예측하여 매출, 매출원가 및 운영 비용이 포함된 정적 예산을 수립합니다.

분기가 끝나면 재무팀은 실제 지출을 최초에 수립한 정적 예산과 비교하여 예산 차이를 산출합니다. 실제 비용이 정적 예산을 초과하면 불리한 예산 차이가 발생합니다. 실제 비용이 예산보다 적게 발생하면 유리한 예산 차이가 발생합니다.

모든 수치를 비교한 후에는 예산 배분을 분석하고 향후 지출 계획을 평가할 수 있습니다. 정적 예산은 조직 전반에서 일관된 기준 역할을 하며, 팀은 이를 바탕으로 방향성과 재무 목표를 설정합니다.

제품 개요

IBM® Planning Analytics를 사용하여 AI가 적용된 통합 비즈니스 계획 수립

스프레드시트 관리에 점점 더 많은 시간을 쏟지 않고도 더 나은 의사 결정을 이끄는 신뢰할 수 있고 정확하며 통합된 계획과 예측을 만드세요.
제품 자세히 알아보기

정적 예산 차이란 무엇인가요?

정적 예산 차이(차이 분석)는 해당 기간이 시작되기 전에 수립한 고정 예산과 실제 지출 간의 차이를 측정합니다.

공식은 다음과 같습니다. 실제 실적 − 정적 예산 금액 = 정적 예산 차이

이 공식은 재무팀이 부서별 예산이 원래 계획에서 얼마나 벗어났는지 측정하고, 경영진이 현금 흐름의 변동이 고정비와 일치하는지 파악하는 데 도움을 줍니다.

예산 차이 분석 결과는 다음 세 가지로 구분할 수 있습니다.

  • 조정 없음은 판매량이나 생산 활동이 계획보다 많거나 적더라도 변경이 필요하지 않다고 재무팀이 판단한 경우를 의미합니다.
  • 유리한 예산 차이는 실제 수익이 계획된 정적 예산보다 많거나 실제 비용이 계획보다 적게 발생한 경우를 의미합니다.
  • 불리한 예산 차이는 실제 수익이 예산보다 적거나 실제 비용이 계획된 금액을 초과한 경우를 의미합니다.

이와 별도로 조직은 판매량 차이를 분석할 수도 있습니다. 이 접근 방식은 판매량 지표를 별도로 분석하여 판매량 변동이 미치는 영향에 집중할 수 있도록 지원합니다.

정적 예산은 운영 상황이나 외부 환경을 분석에 반영하지 않으며, 이는 재무 성과에 적합한 예산 편성 방식을 선택할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다.

정적 예산과 유연 예산의 차이

정적 예산과 유연 예산의 가장 큰 차이점은 변화에 대한 대응력입니다. 조직은 운영이 예측 가능하고 비용 구조가 안정적인 경우 정적 예산을 사용합니다. 유연 예산은 실제 활동 수준을 반영하여 예산 기간 내내 실시간으로 조정되는 유연한 예산입니다.

유연 예산은 예산 초과 지출, 예산 미달 지출, 변화하는 시장 환경 및 변동비를 반영합니다. 스타트업, 비영리 단체, 음식점 및 소매업체는 사업 환경이 끊임없이 변화하기 때문에 유연 예산의 혜택을 받을 수 있습니다.

정적 예산은 정부 기관이나 사업 환경이 매우 안정적인 기업처럼 비용을 엄격하게 관리하는 조직에 효과적인 접근 방식입니다.

정적 예산이 모든 조직에 적합한 것은 아니지만, 적절한 상황에서는 유연 예산을 효과적으로 보완할 수 있습니다. 하이브리드 접근 방식은 성장을 앞두고 있거나 사업 활동이 급격히 증가할 것으로 예상되는 조직에 적합한 선택이 될 수 있습니다.

조직이 경쟁 심화나 계절적 변동의 영향을 받고 있다면 유연 예산이 가장 적합한 접근 방식일 가능성이 높습니다. 다만 이후에는 고정 예산이 더 적합한 선택이 될 수도 있습니다.

정적 예산 활용 사례

안정적인 예산은 조직에서 다양한 용도로 활용할 수 있습니다. 조직의 비용을 예측할 수 있는 경우, 고정 예산 계획은 불필요한 복잡성 없이 체계적인 예산 관리 방식을 제공합니다.

  • 안정적인 사업 운영: 수익과 비용이 일정한 조직은 정적 예산 방식을 활용하면 효과를 얻을 수 있습니다. 이 접근 방식은 안정적인 수익원, 안정적인 운영 또는 장기 계약을 보유한 기업에 신뢰할 수 있는 재무 계획 프레임워크를 제공합니다.
  • 비영리 단체 및 정부 기관: 비영리 단체와 정부 기관은 예산의 유연성이 제한적인 대표적인 조직입니다. 이러한 조직은 일반적으로 회계연도 전체에 걸쳐 고정된 예산 배정을 바탕으로 운영됩니다. 정적 예산은 이해관계자별 예산 배분을 명확히 제시하여 재정적 책임성을 강화할 수 있습니다.
  • 고정비 비중이 높은 부서: 정적 예산은 조직 내 관리 부서에서 특히 효과적으로 활용할 수 있습니다. 인사(HR), 법무, IT 부서는 소프트웨어 라이선스, 임차료, 급여 등 대부분의 비용이 고정비로 구성된 대표적인 부서입니다. 이러한 비용은 판매량과 관계없이 일정하게 유지되므로 재무팀은 이를 재무 보고를 위한 명확한 기준으로 활용할 수 있습니다.
  • 단기 프로젝트: 일정과 목표가 명확한 프로젝트에는 정적 예산이 효과적일 수 있습니다. 일반적으로 단기 프로젝트는 비용이 명확하게 정해져 있고 예측 가능하며, 수요 변화에 따라 비용이 달라지지 않습니다. 또한 자원 배분이 미리 정해져 변경되지 않는 장기 프로젝트에도 이 접근 방식을 적용할 수 있습니다.
  • 의료 및 행정 업무: 의료 분야는 정적 예산을 효과적으로 활용할 수 있는 대표적인 사례입니다. 특히 의료 행정 부서는 필요한 인력 규모를 예측하기 쉽고 운영 비용도 비교적 일정하게 유지됩니다. 이러한 요소가 안정적으로 유지되면 규정 준수와 백오피스 운영에 필요한 예산을 더욱 수월하게 수립할 수 있습니다.

정적 예산의 장점

정적 예산은 관리가 간단하고 명확한 재무 기준을 제공하기 때문에 많은 조직에서 널리 활용됩니다. 이러한 구조는 예산 집행 규율을 확립하고, 지출 한도를 설정하며, 목표 달성 여부를 평가하기 쉽게 해줍니다.

  • 예측 가능한 비용 관리: 정적 예산은 처음부터 지출 한도를 설정하여 조직 전체의 비용을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 정적 예산은 예산 기간 중 변경되지 않는 명확한 예산 배분 기준을 제공하여 각 부서가 예산을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.
  • 측정 가능한 성과 기준: 실제 비용 데이터는 명확한 예산 목표가 설정된 최초의 재무 계획과 비교할 때 가장 큰 의미를 가집니다. 정적 예산은 성과 평가를 간소화하고, 각 팀이 재무 계획에 맞춰 예산을 집행했는지 판단하는 데 도움이 됩니다.
  • 효율적인 자원 활용: 정적 예산을 사용하는 조직은 팀에 명확한 예산 수치와 지출 관리 기준을 제공합니다. 예산이 확정되면 불확실성이 줄어들고, 최고재무책임자(CFO)와 각 부서 관리자는 정해진 예산 범위 내에서 우선순위를 보다 효과적으로 결정할 수 있습니다.
  • 간소화된 재무 계획: 고정 예산은 수립이 간단하며, 연중 지속적인 수정이 필요한 유연 예산보다 관리 부담이 적습니다. 이 접근 방식은 FP&A 조직을 새롭게 구축했거나 인력이 적은 중소기업 및 스타트업에 적합합니다.

정적 예산의 한계

정적 예산은 다양한 장점을 제공하지만, 조직이 고려해야 할 몇 가지 한계도 있습니다.

  • 변화하는 환경에 대한 대응 한계: 정적 예산의 가장 큰 특징은 한 번 수립하면 변경되지 않는다는 점입니다. 반대로 시장 환경이 변화하거나 예상치 못한 상황이 발생했을 때 유연하게 대응하기 어렵다는 의미이기도 합니다. 조직이 변동성이 큰 환경에서 운영되거나 지출을 더욱 엄격하게 통제해야 한다면 영 기준 예산 편성이 더 적합한 선택이 될 수 있습니다.
  • 예상치 못한 비용에 대한 대응 한계: 대부분의 조직은 법적 분쟁부터 시스템 장애에 이르기까지 계획되지 않은 비용이 발생하는 상황을 겪게 됩니다.정적 예산에는 이를 조정할 수 있는 메커니즘이 없기 때문에, 이러한 비용을 충당하기 위해 다른 분야의 지출을 줄여야 할 수도 있습니다.
  • 제한적인 차이 분석: 차이 분석 결과 예산과 실제 비용 간에 큰 차이가 나타날 수 있지만, 이것이 반드시 부정적인 의미는 아닙니다. 정적 예산은 실제 업무 활동 수준을 반영하지 않으므로, 큰 차이는 단순히 예상한 운영 규모와 실제 운영 규모의 차이를 나타낸 것일 수도 있습니다.

이러한 한계는 정적 예산만으로는 적합한 예산 편성 방식을 마련하기 어려울 수 있음을 보여줍니다. 하지만 다른 예산 편성 방식과 함께 활용하면 조직이 재무 목표를 달성하고 명확한 비용 배분 기준을 마련하는 데 도움이 될 수 있습니다.

정적 예산을 수립하는 5단계

정적 예산을 수립할 때는 예측과 비용 추정치를 현실적으로 설정하는 것이 중요합니다. 예산이 확정되면 수치는 변경되지 않으므로 처음부터 정확하게 산정해야 합니다.

1. 예산 기간 설정

정적 예산의 기간은 조직의 회계 주기에 맞춰 설정해야 합니다.

일반적으로 연간 예산을 수립한 후 이를 월별 또는 분기별 목표로 세분화합니다. 예산 기간은 신뢰할 수 있는 수준으로 예측 가능한 범위 내에서 설정해야 합니다.

2. 매출 및 고정비 추정

필요한 과거 실적 데이터를 수집하고, 가격 변경이나 시장 확대처럼 이미 예상되는 변화를 반영하여 수치를 조정합니다.

또한 재무팀은 생산량과 관계없이 일정하게 유지되는 고정비도 함께 추정해야 합니다. 최신 FP&A 툴은 Excel 스프레드시트의 데이터를 분석하여 원하는 기간의 예상 매출을 산출할 수 있습니다.

3. 변동비 추정

사업과 관련된 변동비도 평가해야 합니다. 변동비는 원자재비나 인건비처럼 생산량이나 판매량에 따라 달라지는 비용입니다.

변동비는 과거 매출 대비 비용의 평균 비율을 기준으로 산출합니다. 그런 다음 이 비율을 예측 기간에 적용합니다.

4. 자원 배분

모든 추정이 완료되면 예산 금액을 배정합니다.

부서별 우선순위를 전략적으로 정하고, 책임 소재를 명확히 하며 목표를 일치시키기 위해 각 부서장이 초기 단계부터 참여하도록 해야 합니다.

5. 검토 및 확정

예산에 반영한 주요 가정을 문서화하고, 예산을 확정하기 전에 이해관계자의 승인을 받아야 합니다.

필요한 승인 절차를 모두 마친 후에는 모든 이해관계자가 확인할 수 있도록 공유 스프레드시트 또는 통합 재무 계획 소프트웨어에 예산 계획을 게시합니다. 지출이 한도를 초과하는 경우와 예외 승인이 필요한 경우에 대비한 절차를 미리 마련해야 합니다.

정적 예산 운영 모범 사례

정적 예산이 모든 조직에 적합한 것은 아니므로, 이를 초기에 판단하면 시간과 자원을 절약할 수 있습니다. 도입을 결정하기 전에 다음과 같은 모범 사례를 검토해 보세요.

초기 조사에 충분한 시간 투자

정적 예산 도입을 검토하는 조직은 먼저 충분한 사전 조사를 수행해야 합니다.

재무팀은 사업 환경에 대한 정보를 수집하고, 시장 상황이 조직에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 충분히 파악해야 합니다. 팀은 모든 핵심 가정을 정리하고, 발생 가능한 취약점이나 잠재적 위험을 사전에 분석해야 합니다.

보수적으로 추정하기

재무팀은 과거의 예산과 성과를 분석하여 비용과 매출의 기준 수치를 산출합니다.

매출은 보수적으로 예측하고, 자원을 과도하게 배정하지 않는 것이 좋습니다. 어떤 조직도 사업상의 요구를 충족하지 못하거나 전체 계획을 다시 수립해야 하는 상황에 처하는 것은 원하지 않습니다.

계획 공유하기

정적 예산 계획을 효과적으로 운영하려면 부서 간 원활한 의사소통이 이루어져야 합니다.

투명한 의사소통은 모든 팀과 관리자가 목표와 각자의 역할을 명확히 이해하는 데 도움이 됩니다. 재무팀은 문서, 영상 프레젠테이션 또는 정기 회의 등 다양한 방식으로 관련 내용을 공유할 수 있습니다.

비상 대응 계획 마련하기

정적 예산만으로도 충분히 효과를 발휘할 수 있습니다. 다만 예상치 못한 변화에 대비해 전체 예산 계획을 다시 작성하지 않고도 대응할 수 있는 비상 계획을 마련해야 합니다.

이처럼 사전에 대응 기준을 마련해 두면 예상치 못한 상황이 발생하더라도 조직을 보호하고 핵심 계획을 안정적으로 유지할 수 있습니다.

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

금융 분야의 AI 에이전트: FP&A를 정밀하고 빠르게 혁신

이 세션에서는 AI 에이전트가 계획 프로세스를 간소화하고 수작업을 줄이며 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 지원하여 CFO와 FP&A 팀이 이러한 문제를 극복할 수 있도록 어떤 도움을 주는지 살펴봅니다.

리소스

정밀하고 빠른 속도로 FP&A 혁신

AI 기반 예측, 자동화된 편차 분석, 실시간 성과 인사이트가 재무팀에 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

금융 서비스를 위해 금융 분야에 AI 활용

CFO와 재무 책임자들이 생성형 AI를 최대한 활용하기 위해 무엇을 준비해야 하고, 이를 어디에 적용해야 하며, AI를 가치 있는 추가 도구로 만들기 위해 무엇이 필요한지 살펴봅니다.

AI 기반 계획을 통한 CFO 리더십의 미래 형성 방법

AI 기반 솔루션이 오늘날 CFO의 역할을 어떻게 재정의하고 향상시키는지 살펴보세요.
IBM Finance Planning Analytics 데모

계획 수립 과정에서 AI, 분석, 팀워크가 만들어내는 시너지를 경험해 보세요.

관련 솔루션
AI 통합 계획 및 분석

목표를 가장 잘 지원하는 환경에 자유롭게 배포할 수 있는 AI가 탑재 통합 비즈니스 계획을 받아보세요.

 

         Financial Planning Analysis 살펴보기
    IBM AI 재무 솔루션

    지능적 자동화와 예측 인사이트를 기반으로 하는 IBM AI 재무 솔루션으로 금융을 혁신하여 더 스마트하고 빠르며 탄력적인 재무 운영을 추진하세요.

         AI 재무 솔루션 살펴보기
    재무 컨설팅 서비스

    전문성과 AI 기반 솔루션을 결합하여 더욱 효율적이고 전략적인 재무 기능을 구현하는 IBM Consulting을 통해 재무를 재구상하세요.

         재무 컨설팅 서비스 살펴보기
    다음 단계 안내

    AI로 재무 계획 및 운영을 통합하여 예측을 개선하고 프로세스를 간소화하며 재무 성과를 향상하세요.

    1. IBM Financial Planning Analysis 살펴보기
    2. AI 재무 솔루션 살펴보기