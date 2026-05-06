정적 예산이란 무엇인가요?

설정된 지출 및 매출 목표는 조직의 변하지 않는 기준이 되어, 팀이 실제 성과와 지출을 평가할 수 있는 벤치마크를 제공합니다.

정적 예산은 실제 매출, 비용 또는 외부 환경이 어떻게 변하든 해당 기간 동안 변경되지 않습니다. 이러한 방식을 흔히 고정 예산이라고도 합니다. 정적 예산은 재무팀이 급여, 매출원가(COGS), 송장, 재무제표 등 예산 항목을 체계적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

오늘날 많은 재무 조직은 유연 예산과 정적 예산을 함께 활용하여 계획, 예측 및 예산 편성 업무를 관리합니다. 가장 큰 차이점은 정적 예산은 단순하고 관리하기 쉽지만, 유연 예산은 실제 성과가 고정 예산의 예상치와 달라질 경우 그 변화에 유연하게 대응할 수 있다는 점입니다. AI 지원 FP&A 툴은 두 유형의 예산을 모두 수립하고 분석하여 재무 관리 역량을 강화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

인공 지능(AI), 자동화 및 머신 러닝(ML) 기술은 업무를 자동화하고 데이터 기반 의사 결정을 지원하며 정확성을 높여 재무 계획 및 분석(FP&A) 업무를 혁신하고 있습니다.