할당은 조직 전체로 간접비를 이동하는 프로세스입니다. 한 회사는 사업부 또는 부서 전체에 비용을 분배하고자 할 수 있습니다. 또는 개별 제품이나 프로젝트에 비용을 할당하고자 할 수도 있습니다. 기본적으로 할당에 대한 가장 현명한 접근 방식은 해당 비용의 혜택을 받는 영역에 비용을 적절하게 할당하는 것입니다.
조직은 비용을 할당할 때 더 높은 수준의 세부 정보를 보여주는 더 정확한 재무 보고서를 활용할 수 있습니다. 비용을 적절하게 할당함으로써 진정한 수익성 결과를 확인하고 이러한 결과를 바탕으로 전략적 결정을 내릴 수 있습니다.
이러한 자세한 결과를 통해 조직은 다음과 같은 질문에 답할 수 있습니다.
할당과 관련된 핵심 문구는 네 가지가 있습니다. 다음과 같습니다.
할당은 어떻게 수행하나요? 먼저 할당량을 계산합니다. 동인을 사용하여 비용을 분산할 비율을 결정합니다. 예를 들어, 한 회사에는 서로 다른 두 부서가 있는 사무실이 있습니다. 매우 간단한 할당은 전체 사무실 비용을 두 개로 나누고 각 부서에 한 부분을 할당합니다. 이 예에서 할당 비율은 절반입니다. 금액이 정의되면 할당된 금액을 대상으로 이동하고 소스에서 금액을 제거하기 위해 일지 항목을 게시합니다.
이는 할당에 대한 매우 간단한 설명입니다. 실제로 일부 기업은 할당에 대해 복잡한 접근 방식을 취합니다.
의료 업계의 한 Revelwood 고객은 IBM® Planning Analytics 환경을 위한 할당 모델을 만들어 달라고 요청했습니다. 이들은 지역 및 고객 조합별로 일련의 제품 비용을 할당하고자 했습니다. 이 조직에는 상업용 제품, 메디케어 제품 및 메디케이드 제품과 같은 여러 제품 카테고리가 있습니다.
저희는 기존의 계획 및 보고 모델에 추가할 수 있는 할당 모델을 설계하여 이러한 과제를 해결했습니다. 새로운 모델을 사용하면 회사는 다양한 방법을 활용하여 할당 비율을 계산할 수 있습니다. 이러한 방법에는 다음이 포함됩니다.
이 Planning Analytics 할당 모델은 2단계 프로세스를 사용합니다. 먼저 할당 비율을 계산합니다. 다음으로 계산된 비율을 사용하여 엔티티, 고객, 제품, 지역 등을 기준으로 비용을 할당합니다. 이 모델을 통해 재무팀은 다양한 동인과 접근 방식을 사용하여 할당된 일련의 독립적인 비용을 유연하게 사용할 수 있습니다. 이 고유한 접근 방식을 통해 팀은 할당을 여러 부분으로 분리하고 프로세스 전반에 걸쳐 세부 사항을 분석할 수 있습니다.
이런 접근 방식을 통해 회사는 상당한 시간을 절약할 수 있었습니다. Planning Analytics 이전에는 Excel에서 할당 계산을 만드는 데 며칠을 보냈습니다. Planning Analytics를 사용하면 이제 이 프로세스를 약 4분 만에 완료할 수 있습니다.
할당 및 할당 모델에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요? IBM Planning Analytics의 할당에 대한 Revelwood의 웨비나를 시청하거나 블로그 게시물인 IBM Planning Analytics 팁과 요령: IBM Planning Analytics의 할당을 읽어보세요.
IBM Planning Analytics가 비즈니스에 어떤 도움을 줄 수 있는지 알고 싶으신가요? 자세한 내용을 확인하고 무료 평가판을 이용하려면 웹사이트를 방문하세요.
