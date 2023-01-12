의료 업계의 한 Revelwood 고객은 IBM® Planning Analytics 환경을 위한 할당 모델을 만들어 달라고 요청했습니다. 이들은 지역 및 고객 조합별로 일련의 제품 비용을 할당하고자 했습니다. 이 조직에는 상업용 제품, 메디케어 제품 및 메디케이드 제품과 같은 여러 제품 카테고리가 있습니다.

저희는 기존의 계획 및 보고 모델에 추가할 수 있는 할당 모델을 설계하여 이러한 과제를 해결했습니다. 새로운 모델을 사용하면 회사는 다양한 방법을 활용하여 할당 비율을 계산할 수 있습니다. 이러한 방법에는 다음이 포함됩니다.

표준 할당 접근 방식을 사용하여 쉽게 재정의할 수 있는 드라이버를 통해 백분율 계산

단일 제품에 대해 고정 비율을 정의한 다음 나머지 비율을 다른 모든 제품에 할당

제품의 기존 하위 집합에 고정 백분율을 정의한 다음 해당 백분율을 각 하위 집합 내의 특정 제품에 할당

제품의 임시 하위 집합에 대한 비율을 정의하고 해당 제품에만 할당

이러한 방법의 다양한 조합 통합

이 Planning Analytics 할당 모델은 2단계 프로세스를 사용합니다. 먼저 할당 비율을 계산합니다. 다음으로 계산된 비율을 사용하여 엔티티, 고객, 제품, 지역 등을 기준으로 비용을 할당합니다. 이 모델을 통해 재무팀은 다양한 동인과 접근 방식을 사용하여 할당된 일련의 독립적인 비용을 유연하게 사용할 수 있습니다. 이 고유한 접근 방식을 통해 팀은 할당을 여러 부분으로 분리하고 프로세스 전반에 걸쳐 세부 사항을 분석할 수 있습니다.

이런 접근 방식을 통해 회사는 상당한 시간을 절약할 수 있었습니다. Planning Analytics 이전에는 Excel에서 할당 계산을 만드는 데 며칠을 보냈습니다. Planning Analytics를 사용하면 이제 이 프로세스를 약 4분 만에 완료할 수 있습니다.

할당 및 할당 모델에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요? IBM Planning Analytics의 할당에 대한 Revelwood의 웨비나를 시청하거나 블로그 게시물인 IBM Planning Analytics 팁과 요령: IBM Planning Analytics의 할당을 읽어보세요.

