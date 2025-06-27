소프트웨어 정의 차량이란 무엇인가요?

소프트웨어 정의 차량은 자동차 산업의 차세대 혁신입니다. 기존에는 차량 기능이 물리적 구성 요소 및 임베디드 시스템과 연계되어 유연성이 제한적이었으나, SDV는 중앙 집중식 컴퓨팅 플랫폼과 모듈식 소프트웨어 아키텍처를 사용합니다. 이러한 시스템을 사용하면 자동차 제조업체가 소프트웨어를 통해 종종 원격으로 새로운 기능, 업데이트, 성능 및 안전 향상을 제공할 수 있는 무선(OTA) 업데이트를 적용할 수 있습니다.

이러한 현대화를 통해 SDV는 구매 후에도 스마트폰처럼 발전할 수 있습니다. 차량은 대리점을 방문하지 않고도 차량 소프트웨어 업데이트만으로 더 나은 내비게이션, 향상된 에너지 효율, 강화된 주행 모드 등을 얻을 수 있습니다. 이러한 기능은 운전자가 차량을 개인화하고, 첨단 운전자 보조 시스템부터 차량 내 엔터테인먼트 업그레이드까지 원하는 기능을 온디맨드 방식으로 구독할 수 있도록 해줍니다.

IBM 연구에 따르면 2030년에는 전체 차량 관련 혁신의 90%가 소프트웨어로 구성될 것으로 예상됩니다.1 그리고 자동차 업계 경영진의 75%는 소프트웨어 정의 경험이 2035년까지 브랜드 가치의 핵심이 될 것으로 예상합니다.2

이러한 변화의 핵심은 많은 독립적인 전자 제어 장치(ECU)를 줄이거나 없애는 것입니다. ECU는 전통적으로 제동, 엔진 타이밍, 실내 온도 제어와 같은 개별 차량 기능을 제어하는 소형 컴퓨터입니다. 수십 년 동안 자동차 제조업체는 새로운 기능을 지원하기 위해 더 많은 ECU를 추가해 왔습니다. 일부 차량에는 이러한 ECU가 100대 이상 장착되어 있었습니다.

오늘날에는 여러 시스템을 한 번에 관리하는 더 적은 수의 더 강력한 중앙 컴퓨터로 대체되는 경우가 많습니다. 이를 통해 복잡성을 줄이고 차량 시스템이 더욱 원활하게 작동할 수 있으며, 자율 주행, 예측 유지 보수, 클라우드 서비스와의 실시간 데이터 통합과 같은 혁신까지도 지원합니다.