Continental의 ADAS 솔루션은 운전자의 여러 일반적인 운전 작업을 지원하고 심지어 사고를 방지하기 위해 차량을 제어할 수도 있습니다. 하지만 운전자 지원 및 차량 안전 시스템의 자동화가 증가함에 따라 소프트웨어의 복잡성이 증가하고 여러 지역에 걸쳐 안전 요구 사항도 늘어났습니다. Continental은 이제 전 세계적으로 확장 가능한 AI 솔루션을 발전시키기 위해 기술과 팀 모두를 확장해야 할 때라는 것을 깨달았습니다. 병렬 데이터 액세스의 필요성은 날로 커져가는 데이터 관리 문제를 해결해야 한다는 의미이기도 했습니다.

Continental은 AI의 고속 요구 사항을 충족하고 민감한 데이터를 보호하기 위해 강력한 병렬 파일 시스템이 필요했습니다. 동시에 데이터를 저장하고 추적성을 향상시키기 위해 중앙에서 더 쉽게 액세스할 수 있는 장소를 만들어 개발자가 안전하게 연결할 수 있는 다양한 방법을 제공해야 했습니다.

Continental은 확장 가능한 딥 러닝 인프라와 고속 네트워크에 연결된 스토리지를 통해 성능을 향상해야 할 때라는 것을 알고 있었습니다. 이 솔루션은 빠른 임의 액세스를 제공하고, Server Message Block(SMB) 및 Amazon Simple Storage Service(S3)와 같은 프로토콜을 지원하고, 여러 가지 액세스 관리 옵션을 제공해야 합니다.

Continental의 ADAS IT 운영 책임자인 David Enenkel은 "오늘날 GPU는 너무 빨라서 표준 스토리지가 컴퓨팅을 따라잡을 수 없습니다."라고 말합니다. "그래서 우리는 더 빠른 것, 우리에게 필요한 대역폭과 임의 액세스를 실제로 제공하는 것을 찾고 있었습니다."

Continental은 포괄적인 테스트를 확립하고 각 상위 스토리지 솔루션이 목표를 얼마나 잘 달성했는지 평가했습니다. Continental은 IBM® ESS의 성능을 측정하기 위해 IBM® 비즈니스 파트너인 SVA System Vertrieb Alexander GmbH와 협력했습니다. 그 결과, IBM® Spectrum Storage for Data and AI with NVIDIA DGX 솔루션이 필요한 성능과 기타 여러 이점을 제공한다는 사실을 알게 되었습니다. 이 솔루션의 '병렬' 고성능 아키텍처와 확장하기 쉬운 노드 배포는 Continental이 향후에 필요로 하는 복원력 및 확장성을 갖춘 AI 인프라를 제공했습니다.



Continental은 IBM® Storage와 Kubernetes 컨테이너의 유연성과 원활한 통합 덕분에 성능, 확장성, 단순성과 같은 인프라 요건을 포기하지 않고도 애플리케이션 개발을 현대화할 수 있었습니다. IBM® Spectrum Scale 솔루션은 클라우드든 온프레미스든 상관없이 인프라가 필요한 성장을 지원할 수 있도록 보장했습니다. IBM은 자동차 산업에서 광범위한 경험을 보유하고 있으며 이는 Continental의 결정에도 영향을 미쳤습니다.

새로운 솔루션을 통해 Continental은 다중 노드 훈련을 통해 딥 러닝을 최적화할 수 있었고, 이를 통해 생산 시간에 영향을 주지 않으면서 더 높은 수준의 안전을 위해 모델 정확도를 높일 수 있었습니다. Continental은 비, 눈, 햇빛, 구름과 같은 환경 조건이나 차선 변경 시 차량이 서로 너무 가깝게 움직이는 것과 같은 일시적인 상황에서 수백만 개의 순열을 테스트할 수 있는 능력을 갖춘 DGX 클러스터로 확장하여 한 달에 14배 더 많은 실험을 처리할 수 있게 되었습니다.

Continental은 새로운 IBM 데이터 관리 솔루션의 성능 향상, 유연성 및 확장성을 통해 진화하는 AI 인프라를 지원함으로써 모빌리티의 미래를 빠르게 변화시키고 있습니다.