자동차 업계의 생성형 AI

생성형 AI가 자동차 산업에 중요한 이유는 업계가 근본적으로 소프트웨어 기반의 고객 중심 에코시스템으로 전환하고 있는 변화와 맞닿아 있기 때문입니다.

업계가 기계 공학에서 디지털 및 데이터 주도 운영으로 전환함에 따라 생성형 AI의 역할이 커지고 있습니다. 생성형 AI는 기업이 더 빠르게 움직일 수 있도록 지원하는 전략적 수단이 됩니다. 또한 더욱 심층적인 개인화를 지원하고 점점 더 복잡해지는 시스템에서 가치를 실현합니다. AI는 코드 생성부터 시뮬레이션까지 모든 것을 가속화하여 이러한 복잡성을 관리하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어 McKinsey에서는 생성형 AI를 개발 환경에 통합하면 작성, 번역, 문서화와 같은 코딩 작업에 소요되는 시간을 최대 40% 까지 줄일 수 있다는 사실을 발견했습니다.1 이를 통해 기업은 디지털 목표를 효율적으로 확장하고 속도와 비용, 혁신 측면에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

생성형 AI는 자동차를 단순한 제품이 아닌 서비스 및 경험으로 재창조하는 데 도움을 주고 있습니다. 전기 자동차, 자율주행차, 연결성이 모빌리티의 의미를 바꾸고 있습니다. 자동차 제조업체는 생성형 AI를 통해 빠르게 적응할 수 있습니다. AI 기술의 급속한 발전에 힘입어 개인화된 차량 내 경험, 더 빠른 디자인 주기, 사람처럼 느껴지는 스마트한 고객 지원을 제공합니다. 불과 몇 년 전만 해도 이런 종류의 실시간 적응은 대규모로 구현하는 것이 거의 불가능했습니다.

이러한 맥락에서 생성형 AI는 단순한 도구가 아니라 역량을 배가시키는 역할을 합니다. 이를 통해 기존 자동차 제조업체는 민첩한 기술 기반의 도전자들과 경쟁할 수 있습니다. 아울러 스타트업이 적은 자본으로 자동차 분야에 진출할 수 있는 방법도 제공합니다. 업계가 소프트웨어 중심으로 변화함에 따라 생성형 AI는 필수적인 요소가 되었습니다. 경쟁력을 지원하고 높아지는 고객 기대치를 충족하며, 새로운 차량 및 비즈니스 모델을 만들 수 있습니다.

선도적인 제공업체가 이러한 변화를 지원하고 있습니다. 예를 들어, Microsoft는 자동차 NLP 및 LLM 도구에 막대한 투자를 하고 있습니다. AWS는 커넥티드 카 플랫폼과 음성 비서를 위해 BMW 및 Toyota와 파트너십을 맺고 있습니다. 그리고 Alphabet의 Android Automotive OS에는 음성 제어 인포테인먼트 및 내비게이션을 위한 Google 어시스턴트 통합이 포함되어 있습니다.