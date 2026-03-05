시나리오 분석이란 무엇인가요?

금융 업계 전반에서 기존의 조직 프로세스와 전통적인 방식은 인공지능(AI) 기반 시스템으로 대체되고 있습니다. 이는 시나리오 분석에도 해당되며, AI는 수동적이고 정적인 모델링을 실시간으로 데이터 세트를 처리할 수 있는 자동화된 시뮬레이션으로 대체하고 있습니다. 특히 재무 모델링의 AI는 계획 수립, 예산 편성 및 예측 프로세스를 혁신하면서 빠르게 확산되고 있습니다.

이러한 최신 AI 기반 툴은 수백 개에서 수천 개에 이르는 시나리오를 몇 분 안에 생성하고 테스트할 수 있으며, 사람이 놓치기 쉬운 패턴도 발견할 수 있습니다. 또한 변수가 변경될 경우 즉시 다시 계산하고 시나리오를 실시간으로 최적화할 수 있습니다.

현대적인 재무 계획 도구를 활용한 실제 사례로는 브라질에서 두 번째로 큰 Coca-Cola 병입업체인 Solar Coca-Cola와 IBM이 있습니다. 운영을 확장하고 비즈니스를 분산한 후, Solar는 더 효과적인 데이터 보고 및 모델링 처리 방법이 필요했습니다.

IBM 비즈니스 파트너인 CTI Global과 협력해 두 기업은 통합 계획 솔루션을 구축 및 구현했으며, 이를 통해 부서 효율성과 전반적인 보고 결과물이 향상되었습니다.

Solar Coca-Cola의 재무 수석 매니저인 Hermeson Anibal Marques는 "팀 전체적으로 보면 이전에 스프레드시트 보고서를 작성하는 데 사용하던 시간을 매달 5일에서 7일 정도 절약하고 있습니다."라고 말했습니다.

IBM® Planning Analytics를 통합해 생성된 인사이트는 다양한 측면에서 효과를 발휘하며, 회사 전체와 모든 관리 계층에 영향을 미치고 있습니다. 또한 Solar의 계획 혁신은 Planning Analytics의 "가상 시나리오 분석" 기능을 통해 가치 사슬의 공급 측면에서도 이루어지고 있습니다. 이 툴은 Solar가 가격 정책과 수요 수준 같은 핵심 요소에 외부 비용 요인이 어떤 영향을 미치는지 파악할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 복잡한 비즈니스 환경에서도 전략적 의사 결정과 더 높은 민첩성을 실현할 수 있게 합니다.