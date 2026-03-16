롤링 예측은 각 기간이 종료될 때마다 새로운 기간을 추가해 비즈니스의 미래 성과를 지속적으로 예측하는 재무 계획 모델입니다.
이 방법은 미래를 예측하는 정적 예산과는 다르며, 정적 예산은 연간 예산 기간과 같이 고정된 기간에 대해서만 적용됩니다.
대신 재무팀은 롤링 예측을 활용해 과거 패턴을 분석하고 주요 차이를 실시간으로 파악할 수 있습니다. 이 방법은 비즈니스에 영향을 미치는 내부 및 외부 요인을 고려하며 객관적인 분석 접근 방식을 요구합니다. 이 재무 계획 접근 방식은 재무 계획 및 분석(FP&A) 팀이 예측을 계속 생성하고 업데이트하는 대신 예측 결과를 활용하는 데 더 많은 시간을 쓸 수 있도록 합니다.
최신 기술은 인공지능(AI), 에이전틱 AI, 데이터 자동화 및 머신 러닝(ML) 알고리즘을 통해 롤링 예측을 더욱 직관적이고 선제적이며 역동적인 프로세스로 변화시키고 있습니다. 재무 예측 소프트웨어와 재무 계획 및 분석의 AI 같은 최신 솔루션은 사전 구축된 자동화 템플릿과 워크플로를 제공하며, 데이터 소스를 단일 플랫폼으로 통합합니다.
2,000명의 경영진을 대상으로 한 최근 IBM 기업가치연구소(IBV) 보고서에 따르면, AI는 단순한 보조 수단이 아니라 2030년까지 비즈니스 모델 자체가 될 것으로 나타났습니다.
보고서에 따르면 “2025년부터 2030년 사이에 AI 투자는 매출 대비 비율 기준으로 약 150% 증가할 것으로 비즈니스 리더들은 예상하고 있습니다.” “현재 AI 지출의 상당 부분(47%)은 효율성 향상에 집중되어 있지만, 경영진은 2030년까지 거의 3분의 2(62%)가 제품 및 서비스와 비즈니스 모델 혁신에 투입될 것으로 예상하고 있습니다.”
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
롤링 예측 프로세스는 재무팀, 최고재무책임자(CFO) 및 비즈니스 전반의 이해관계자에게 매우 중요합니다. 이러한 유형의 재무 모델은 일반적으로 정적인 가정보다는 판매량, 인력 규모 또는 시장 성장률과 같은 핵심 비즈니스 동인에 기반합니다.
이 방법은 정적 예산을 보완하며, 경우에 따라 더 역동적이고 미래 지향적인 관점으로 이를 대체해 더 나은 의사 결정과 지속적인 계획 수립을 가능하게 합니다.
예측과 예산은 각각 다른 목적을 가지며 서로 다른 기간을 다룹니다(일부 경우에는 겹치기도 합니다). 예측과 예산의 차이점은 예산이 12개월과 같은 특정 기간 동안 회사의 전체 재무 계획을 제시하는 고정 문서라는 점입니다. 예산은 일반적으로 과거 데이터를 기반으로 하며 회계연도가 시작되기 전에 작성됩니다.
롤링 예측은 보다 지속적인 재무 계획 접근 방식입니다. 이 방법은 정적 예산보다 훨씬 유연하며 재무팀이 앞으로 발생할 가능성이 높은 상황에 집중할 수 있도록 돕습니다.
지속적 예측을 위한 준비는 과거 데이터(예: 이전의 정적 예산)에 따라 다르지만, 다른 입력도 포함됩니다. 이러한 입력에는 시장의 변화, 거시경제 요인, 인력 배치 수준, 공급망 중단 및 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 여타 운영 동인을 반영하는 실시간 데이터가 포함됩니다. 이 접근 방식은 고유한 이점이 있지만, 인적 및 기술적 수준 모두에서 상당한 리소스를 필요로 하는 복잡한 프로세스입니다.
두 재무 계획 접근 방식 모두 기업의 미래 계획 수립에 중요하며, 함께 활용될 때 재무팀에 종합적인 관점을 제공합니다. 정적 예산은 실제 결과를 초기 계획과 비교 평가하는 기준 역할을 할 수 있습니다. 반면 롤링 예측은 지속적인 전략 계획 수립에 유용할 수 있습니다.
지속적 예측을 통해 기업은 신속하게 적응하고 비즈니스 성과의 여러 측면을 예측할 수 있습니다. 이 방법은 회사의 특정 요구 사항에 따라 기존의 예산 책정 기법을 보완하거나 연간 예측을 대체하는 데 사용되기도 합니다.
롤링 예측에서는 시간 범위가 지속적으로 유지됩니다. 예를 들어 12개월 롤링 예측을 운영하고 있고 현재가 2026년 1월이라면, 예측 범위는 2026년 2월부터 2027년 1월까지를 포함합니다. 2월이 끝나면 예측 범위를 2026년 3월부터 2027년 2월까지로 업데이트해 항상 향후 12개월을 유지합니다.
더 긴 기간 설정도 가능하지만, 시장 상황 변화와 비즈니스 환경 진화가 장기간에 걸쳐 크게 달라질 수 있기 때문에 정확도가 떨어지는 경향이 있습니다.
지속적 예측의 또 다른 주요 특징인 '실현화'는 누군가 예측 기간을 실제 결과로 대체한 다음 다른 예측 기간을 추가하는 것을 의미합니다. 지속적 예측에 가장 많이 사용되는 기간은 2개 이상의 회계연도에 걸쳐 있는 12개월입니다.
일부 기업은 데이터를 전사적 자원 관리(ERP) 시스템에 업로드하기 전에 Excel 스프레드시트만 사용할 수 있지만, 이 과정은 관리가 어렵고 많은 수작업을 요구할 수 있습니다. 롤링 예측을 자동화하는 기업 성과 관리 시스템은 프로세스를 간소화하는 데 매우 중요할 수 있습니다.
지속적 재무 예측은 단순한 예측을 넘어 전략적 목표를 수립하는 데 도움이 될 수 있습니다. 재무 분야에서 지속적 예측은 기업의 다음 세 가지 주요 재무제표에 적용될 수 있습니다.
다음은 롤링 예측이 재무팀에 가치를 제공하는 주요 구성 요소입니다.
지속적 예측의 차별화되는 특징 중 하나는 각 기간이 종료될 때마다 전망이 확장되는 연속적 시간 범위입니다. 재무팀은 일반적으로 12개월, 18개월 또는 24개월 단위로 미래를 내다보는 실시간 보기로 연간 계획을 대체하거나 보완할 수 있습니다. 한 기간이 종료되면 이어서 다음 기간에 대한 예측이 시작됩니다.
이러한 접근 방식은 리더가 이미 발생한 일이 아니라 앞으로 일어날 일에 집중할 수 있도록 합니다. 재무팀은 실시간 데이터를 활용해 추세와 변동을 분석하고 위험을 예측합니다.
조직은 회계 기간의 제한 없이 지속적 예측을 통해 성과에 대한 역동적인 관점을 확보할 수 있습니다. 지속적 예측은 데이터 기반 의사 결정을 강화하고, 사전 예방적 계획을 지원하며, 리더가 일관된 장기 전망을 유지하면서 시장 변화에 신속하게 대응하는 데 도움이 됩니다.
실적 반영 프로세스는 각 보고 기간이 종료될 때 예측 가정을 최종 재무 데이터로 대체하는 롤링 예측의 핵심 단계입니다. 이 프로세스는 실제 성과 데이터를 불러와 이전 예측과 비교하는 방식으로 진행됩니다. 이를 통해 재무팀은 차이를 식별하고 비즈니스 동인을 이해하며 미래 예측을 업데이트합니다.
실적 반영 프로세스 주기는 예측이 오래된 가정이 아닌 현재 비즈니스 상황을 반영하도록 보장합니다. 조직은 검증된 결과를 기반으로 예측을 수행함으로써 계획 수립 프로세스 전반의 투명성과 신뢰성을 높이고, 재무 리더는 성과 추세와 운영 영향에 대해 더욱 명확한 관점을 확보할 수 있습니다.
실적 반영 프로세스는 재무 관리의 규율을 강화하고 책임 의식을 높이며, 팀이 예측을 정교화하고 더욱 전략적인 의사 결정을 지원할 수 있도록 합니다.
빈번한 업데이트는 롤링 예측을 항상 관련성 있고 실행 가능한 상태로 유지합니다. 재무팀은 예측을 연 1~2회만 검토하는 대신 매월 또는 분기별로 예측을 갱신합니다. 이러한 주기는 조직이 새로운 시장 신호를 신속하게 반영하고 운영 변화를 간소화하며 성과 추세를 추적할 수 있도록 합니다.
팀은 여러 부문 간 협업을 통해 최신 데이터를 바탕으로 가정을 업데이트하고 예측을 조정합니다. 리더는 예상 결과에 대한 최신 관점을 확보함으로써 새롭게 발생하는 위험이나 기회에 더욱 빠르게 대응할 수 있습니다.
또한 잦은 업데이트는 정기적인 예산 책정보다는 지속적인 계획 수립 문화를 장려합니다. 그 결과, 재무 기대치를 실제 상황에 맞게 조정하고 상황의 변화에 따라 전략을 변경하는 보다 민첩한 조직이 탄생합니다.
지속적 예측은 주요 비즈니스 동인에 초점을 맞추고 재무 성과를 이에 영향을 미치는 운영 요인과 연결합니다.
재무팀은 판매량, 가격, 채용 계획 또는 생산 능력과 같은 핵심 성과 동인을 식별합니다. 이들은 이러한 동인과 핵심 성과 지표(KPI)를 매출, 비용 및 현금흐름 예측으로 전환하는 모델을 구축합니다.
상황이 변화하면 팀은 전체 예측을 다시 수립하는 대신 관련 요인을 조정합니다. 이 접근 방식은 시나리오 분석을 단순화하고 리더가 재무 결과의 인과 관계를 이해하는 데 도움이 됩니다.
동인 기반 예측은 운영 리더가 예측을 형성하는 데이터 제공에 참여하기 때문에 재무 부문과 비즈니스 부문 간 협업도 강화하며, 이를 통해 더욱 정확하고 민첩한 계획 수립이 가능해집니다.
롤링 예측은 재무 예측을 비즈니스 우선순위와 연결함으로써 전략적 정렬을 강화합니다. 재무팀은 전략적 이니셔티브를 예측 내에서 측정 가능한 가정으로 전환합니다. 리더는 전망을 업데이트하면서 예측 성과가 장기 목표를 지원하는지 평가합니다. 상황이 변하면 팀은 전략과의 정렬을 유지하기 위해 투자, 리소스 또는 일정을 조정합니다.
이러한 계획과 실행 간 지속적인 조정을 통해 재무 기대치를 조직의 방향에 맞출 수 있습니다. 또한 이를 통해 경영진, 재무 및 운영 책임자 간의 커뮤니케이션도 개선할 수 있습니다.
전략적 정렬을 강화함으로써 롤링 예측은 단순한 재무 툴 이상의 역할을 수행하게 됩니다. 이는 의사 결정을 지원하고 조직이 적절한 수준의 세부 사항에 집중하도록 하며 지속적인 가치를 제공합니다.
롤링 예측은 현재 및 신규 데이터, 빈번한 업데이트 및 운영 인사이트를 결합함으로써 정확성을 향상시킵니다. 재무팀은 새로운 정보가 제공될 때마다 예측을 정교화해 오래된 가정에 대한 의존도를 줄입니다. 롤링 예측은 각 예측 기간의 실제 수치를 활용하기 때문에 핵심 동인을 평가하고 실시간 비즈니스 신호를 반영하는 데 도움이 됩니다.
이러한 반복적 접근 방식에서는 조직 및 조직의 시장 환경에 따라 예측도 발전할 수 있습니다. 시간이 지날수록 업데이트가 반복되면 예측의 신뢰성이 강화되고 성과 패턴이 강조됩니다.
리더는 계획 수립 및 투자 의사 결정을 뒷받침하는 수치에 대해 더 큰 신뢰를 갖게 됩니다. 정확성이 향상되면 기간 종료 시 예상치 못한 상황이 줄어들며, 조직은 리소스를 더욱 효과적으로 관리하고 변화에 신속히 대응할 수 있습니다.
비즈니스 리더와 재무 전문가는 더 강력한 FP&A 기능을 구축하고 정확한 예측을 바탕으로 미래에 대응하기 위해 롤링 예측을 활용합니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.
실제 결과를 반영하는 롤링 예측은 철저한 분석을 지원할 수 있는 신중한 계획과 강력한 기술을 필요로 합니다. 롤링 예측을 구축하려면 다음 단계가 필요합니다.
롤링 예측의 이점은 다음과 같은 모범 사례를 통해 실현할 수 있습니다.
롤링 예측이 성공하려면 충분한 인력과 기술 지원이 필요합니다. 이 방법을 활용하려면 재무팀에 비즈니스에 대한 깊은 이해, 재무 의사 결정에 대한 건전한 판단력 및 기술 역량을 갖춘 인력이 필요합니다.
기업은 또한 자사의 요구에 맞는 최신 소프트웨어 툴에 투자하고 명확한 기술 지원 체계를 마련해야 합니다.
롤링 예측 방식을 도입할 때는 이를 회사의 더 큰 전략적 목표와 연결하는 것이 중요합니다. 최고경영자(CEO) 또는 다른 재무 리더가 공식 후원자 역할을 맡아 롤링 예측이 회사의 목표와 일치하도록 지원해야 합니다.
재무팀은 또한 인사, 영업 및 구매 부서 등 다양한 부서의 참여를 유도해 조직 차원의 공감대와 지지를 확보해야 합니다.
지속적 예측은 일상적인 비즈니스 활동에 포함되어야 합니다.
이 예측 방식은 현재 및 실시간 데이터를 기반으로 앞으로 발생할 가능성이 높은 상황에 집중합니다. 이 방법은 재무팀이 즉각적이고 더욱 정확한 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕는 “살아 있는” 접근 방식으로 여겨져야 합니다.
롤링 예측은 필요한 조정이 이루어질 수 있도록 지속적으로 모니터링해야 합니다. 롤링 예측을 실제 결과와 비교해 예측이 결과와 일치하는지 확인하세요.
롤링 예측은 비즈니스 요구에 따라 실시간으로 유연하게 변화할 수 있는 진화형 툴로 접근해야 합니다.
CFO와 재무 책임자들이 생성형 AI를 최대한 활용하기 위해 무엇을 준비해야 하고, 이를 어디에 적용해야 하며, AI를 가치 있는 추가 도구로 만들기 위해 무엇이 필요한지 살펴봅니다.
목표를 가장 잘 지원하는 환경에 자유롭게 배포할 수 있는 AI가 탑재 통합 비즈니스 계획을 받아보세요.
지능적 자동화와 예측 인사이트를 기반으로 하는 IBM AI 재무 솔루션으로 금융을 혁신하여 더 스마트하고 빠르며 탄력적인 재무 운영을 추진하세요.
전문성과 AI 기반 솔루션을 결합하여 더욱 효율적이고 전략적인 재무 기능을 구현하는 IBM Consulting을 통해 재무를 재구상하세요.