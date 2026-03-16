이 방법은 미래를 예측하는 정적 예산과는 다르며, 정적 예산은 연간 예산 기간과 같이 고정된 기간에 대해서만 적용됩니다.

대신 재무팀은 롤링 예측을 활용해 과거 패턴을 분석하고 주요 차이를 실시간으로 파악할 수 있습니다. 이 방법은 비즈니스에 영향을 미치는 내부 및 외부 요인을 고려하며 객관적인 분석 접근 방식을 요구합니다. 이 재무 계획 접근 방식은 재무 계획 및 분석(FP&A) 팀이 예측을 계속 생성하고 업데이트하는 대신 예측 결과를 활용하는 데 더 많은 시간을 쓸 수 있도록 합니다.

최신 기술은 인공지능(AI), 에이전틱 AI, 데이터 자동화 및 머신 러닝(ML) 알고리즘을 통해 롤링 예측을 더욱 직관적이고 선제적이며 역동적인 프로세스로 변화시키고 있습니다. 재무 예측 소프트웨어와 재무 계획 및 분석의 AI 같은 최신 솔루션은 사전 구축된 자동화 템플릿과 워크플로를 제공하며, 데이터 소스를 단일 플랫폼으로 통합합니다.

2,000명의 경영진을 대상으로 한 최근 IBM 기업가치연구소(IBV) 보고서에 따르면, AI는 단순한 보조 수단이 아니라 2030년까지 비즈니스 모델 자체가 될 것으로 나타났습니다.

보고서에 따르면 “2025년부터 2030년 사이에 AI 투자는 매출 대비 비율 기준으로 약 150% 증가할 것으로 비즈니스 리더들은 예상하고 있습니다.” “현재 AI 지출의 상당 부분(47%)은 효율성 향상에 집중되어 있지만, 경영진은 2030년까지 거의 3분의 2(62%)가 제품 및 서비스와 비즈니스 모델 혁신에 투입될 것으로 예상하고 있습니다.”