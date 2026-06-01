신속한 애플리케이션 개발이란 무엇인가요?

계획 단계의 목표는 모든 요구 사항을 미리 정의하는 것이 아닙니다. 대신 팀은 해결해야 할 문제, 의도된 사용자, 사용자에게 가장 중요할 기능, 개발의 주요 제약 조건을 정의하려고 합니다. 이러한 제약에는 예산, 일정, 광범위한 기술 스택과의 통합 및 규정 준수 문제가 포함됩니다.

이 단계에서는 방대한 요구 사항 문서 대신 사용자 스토리, 와이어프레임, 기능 목록, 아키텍처 결정, 프로젝트 목표 및 대략적인 타임라인을 생성합니다. 이는 다른 접근 방식에 비해 최소한의 계획으로, 의도적인 것입니다. 계획이 의도적으로 가볍게 유지되므로, 개발을 빠르게 프로토타입으로 시작할 수 있습니다.

사용자는 프로토타입을 보기 전까지는 자신이 무엇을 원하는지 정확히 모르는 경우가 많으므로, RAD는 요구 사항의 변화를 가정합니다. 학습 내용은 개발 중에 실시간으로 수집되어 계획을 구체화하는 데 도움이 됩니다. 이 단계는 발판에 불과합니다.