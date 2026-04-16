MFT와 SFTP 비교

조직은 내부 시스템, 외부 파트너, 클라우드 스토리지 및 하이브리드 환경 등 다양한 소스에 걸쳐 방대한 양의 데이터를 교환합니다. 따라서 안전하고 안정적인 파일 전송은 필수적인 요소가 되었습니다.



비즈니스 요구 사항이 확대됨에 따라 IT 팀은 단순한 파일 공유를 넘어서는 자동화, 대규모 데이터 처리 및 통합을 지원해야 합니다. 또한 데이터에 접근하는 사용자, 파트너, 디바이스 및 시스템의 수가 그 어느 때보다 많아지면서 명확하게 정의된 사용자 액세스 제어와 신뢰할 수 있는 보안 조치의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 규제, 고객 기대치 및 리스크 관리에 의해 강화되고 있는 보안 요구 사항 또한 매우 중요합니다. 전송 중인 데이터를 암호화하고, 사용자를 인증하며, 감사 추적을 유지하는 것은 많은 엔터프라이즈 환경에서 기본적인 요구 사항이 되었습니다.



관리형 파일 전송 플랫폼은 보안 파일 전송 프로토콜을 기반으로 모니터링, 정책 시행 및 거버넌스 기능을 추가하며, 감사, 일정 관리, 오케스트레이션 및 파일 전송 워크플로를 지원하는 고도화된 자동화 기능도 제공합니다. 이러한 기술을 함께 활용하면 IT 팀은 파일 교환에 대한 가시성과 통제력을 높이는 동시에 보안 및 컴플라이언스 요구 사항을 충족하고 대규모 파일 전송 관리의 운영 복잡성을 줄일 수 있습니다.