관리형 파일 전송(MFT)이란 무엇인가요?

관리형 파일 전송(MFT)은 조직이 관련 규정을 준수하면서 기업 내부 및 외부의 시스템과 사람 간에 전자 데이터를 신뢰성 있게 안전하게 교환할 수 있도록 지원하는 기술 플랫폼입니다.

MFT는 안전한 데이터 및 파일 전송을 위한 보다 안정적이고 효율적인 수단으로, 파일 전송 프로토콜 (FTP), 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP), Secure File Transfer 프로토콜(SFTP) 및 기타 방법과 같은 애플리케이션보다 성능이 뛰어납니다. 

조직은 FTP가 할 수 없는 방식으로 비즈니스 요구 사항과 목표를 지원하기 위해 MFT에 점점 더 의존하고 있습니다. FTP는 데이터 보안 격차, 문제 발생 시 가시성 부족, 장애 발생 시 적시 수동 복구, 그리고 성능 저하로 인한 높은 SLA 요금과 같은 많은 문제를 야기합니다.
관리형 파일 전송의 이점

기업들은 매일 전자 파일 데이터 교환에 의존하고 있습니다. MFT 소프트웨어가 없으면 보고서, 계약, 프로젝트 데이터부터 고객 및 직원 정보에 이르기까지 모든 비정형 데이터가 조작되거나 손실될 위험이 있습니다. 내부 시스템과 외부 파트너 간에 파일을 효율적으로, 안전하게 이동하고 감사 추적을 제공하는 것은 조직의 성공에 있어 매우 중요한 요소입니다.

기업이 MFT로 전환하도록 유도하는 몇 가지 요인이 있습니다.

  • 데이터 보안: 세간의 이목을 끄는 데이터 유출 및 전송 실패는 회사의 수익과 평판에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. MFT는 실시간 모니터링 및 유효성 검사 보안 정책과 전송 중 또는 미사용 데이터를 보호하기 위한 제어를 통해 선제적인 보안 전략을 제공합니다.

  • 데이터 증가: 데이터는 어디에나 존재하며, 기업은 이전보다 더 크고 다양한 파일을 처리해야 하는 상황에 직면하고 있습니다. 파일을 공유하는 사용자 수와 엔드포인트 및 장치 수가 증가하면서 관리의 복잡성이 커졌습니다. 또한, 파일 크기가 커질수록 전 세계적으로 파일을 전송하는 데 걸리는 시간도 길어집니다. MFT는 기업 내부와 외부에서의 파일 이동에 안정적이고 자동화된 거버넌스를 제공하며, 전 세계적으로 빅 데이터 전송을 가속할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

  • 규정 준수: 지불 카드 산업 데이터 보안 표준(PCI DSS), 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA), 바젤 II, 사베인스 옥슬리법(SOX) 등과 같은 법률 및 산업 요구 사항은 일반적으로 매우 엄격한 데이터 보안 표준을 요구합니다. 적절하게 구성된 MFT 시스템을 사용하여 민감한 데이터를 암호화, 전송, 모니터링 및 저장함으로써 조직은 이러한 보안 규정을 충족할 수 있습니다.

  • 기술 메가트렌드: 혁신적인 기술의 도입으로 파일 전송이 점점 더 복잡해지고 있습니다. 빅데이터, 클라우드 애플리케이션, 인공지능(AI), 데이터 분석, 사물인터넷(IoT)의 성장으로 인해 파일 전송의 속도와 대용량 처리 능력이 점점 더 중요해지고 있습니다. MFT는 다양한 플랫폼, 모바일 장치, 애플리케이션 및 기타 기존 IT 인프라에 대한 고급 기능과 지원을 제공하여 이러한 요구를 충족합니다.

  • 가시성: 기업은 피해를 줄이기 위해 위험 요소를 예측해야 합니다. 파일 이동에 대한 운영 가시성은 전송 실패와 같은 사전 예방적 문제 해결과 SLA 약정 준수의 개선으로 이어집니다.
 
IT 리더가 FTP 대신 MFT를 선택하는 이유 알아보기
효과적인 관리형 파일 전송의 주요 능력
보안

이동 중이거나 미사용 상태인 내부 및 외부 전송을 암호화합니다. 세션 차단 및 프로토콜 검사와 같은 고급 기능으로 Secure File Transfer를 안전하게 보호하여 여러 계층에서 중요한 데이터를 최대한 보호합니다.
간소화된 파일 전송

다양한 파일 전송 활동 전반에 걸쳐 시기적절하고 유연한 데이터 전송을 제공하며 멀티미디어, PDF, 이메일, XML, EDI 등 다양한 파일 유형을 지원합니다.
완벽한 가시성

거의 실시간으로 360도 보기를 제공합니다. 기업은 파일을 전송하는 사람, 공유하는 내용, 시스템을 통과하는 볼륨을 확인할 수 있습니다. 지연 및 전송 실패와 같은 잠재적인 문제가 다운스트림 비즈니스 프로세스에 영향을 미치거나 SLA를 놓치기 전에 이를 미리 파악할 수 있습니다.
규정 준수 표준

강력한 암호화 기능을 제공하여 기업이 규정 준수 실패로 인한 막대한 벌금을 피할 수 있도록 돕습니다. 철저한 감사 추적을 지원하여 규정 준수를 확인합니다.
IBM Sterling Secure File Transfer

기업 내부와 파트너 네트워크 전반에서 미션 크리티컬 정보 이동을 안전하게 공유하고 추적합니다.

IBM webMethods MFT

서비스 지향 플랫폼에서 B2B, 애플리케이션 지원 및 MFT를 결합하는 클라우드 통합 솔루션을 사용합니다.

IBM Aspera

IBM Aspera의 특허받은 FASP 기술로 데이터를 더 빠르고 안전하게 전송합니다.

