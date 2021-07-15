관리형 파일 전송(MFT)이란 무엇인가요?

관리형 파일 전송(MFT)은 조직이 관련 규정을 준수하면서 기업 내부 및 외부의 시스템과 사람 간에 전자 데이터를 신뢰성 있게 안전하게 교환할 수 있도록 지원하는 기술 플랫폼입니다.
MFT는 안전한 데이터 및 파일 전송을 위한 보다 안정적이고 효율적인 수단으로, 파일 전송 프로토콜 (FTP), 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP), Secure File Transfer 프로토콜(SFTP) 및 기타 방법과 같은 애플리케이션보다 성능이 뛰어납니다.
조직은 FTP가 할 수 없는 방식으로 비즈니스 요구 사항과 목표를 지원하기 위해 MFT에 점점 더 의존하고 있습니다. FTP는 데이터 보안 격차, 문제 발생 시 가시성 부족, 장애 발생 시 적시 수동 복구, 그리고 성능 저하로 인한 높은 SLA 요금과 같은 많은 문제를 야기합니다.
기업들은 매일 전자 파일 데이터 교환에 의존하고 있습니다. MFT 소프트웨어가 없으면 보고서, 계약, 프로젝트 데이터부터 고객 및 직원 정보에 이르기까지 모든 비정형 데이터가 조작되거나 손실될 위험이 있습니다. 내부 시스템과 외부 파트너 간에 파일을 효율적으로, 안전하게 이동하고 감사 추적을 제공하는 것은 조직의 성공에 있어 매우 중요한 요소입니다.
기업이 MFT로 전환하도록 유도하는 몇 가지 요인이 있습니다.
이동 중이거나 미사용 상태인 내부 및 외부 전송을 암호화합니다. 세션 차단 및 프로토콜 검사와 같은 고급 기능으로 Secure File Transfer를 안전하게 보호하여 여러 계층에서 중요한 데이터를 최대한 보호합니다.
다양한 파일 전송 활동 전반에 걸쳐 시기적절하고 유연한 데이터 전송을 제공하며 멀티미디어, PDF, 이메일, XML, EDI 등 다양한 파일 유형을 지원합니다.
거의 실시간으로 360도 보기를 제공합니다. 기업은 파일을 전송하는 사람, 공유하는 내용, 시스템을 통과하는 볼륨을 확인할 수 있습니다. 지연 및 전송 실패와 같은 잠재적인 문제가 다운스트림 비즈니스 프로세스에 영향을 미치거나 SLA를 놓치기 전에 이를 미리 파악할 수 있습니다.
강력한 암호화 기능을 제공하여 기업이 규정 준수 실패로 인한 막대한 벌금을 피할 수 있도록 돕습니다. 철저한 감사 추적을 지원하여 규정 준수를 확인합니다.
기업 내부와 파트너 네트워크 전반에서 미션 크리티컬 정보 이동을 안전하게 공유하고 추적합니다.
서비스 지향 플랫폼에서 B2B, 애플리케이션 지원 및 MFT를 결합하는 클라우드 통합 솔루션을 사용합니다.
IBM Aspera의 특허받은 FASP 기술로 데이터를 더 빠르고 안전하게 전송합니다.
기업이 고객, 공급업체 및 유통업체와 데이터를 효율적으로 연결하고 교환할 수 있도록 지원하는 클라우드 기반 플랫폼인 IBM Sterling B2B Integration SaaS를 사용하여 B2B 트랜잭션을 디지털화하고 자동화하여 공급망 전반에서 협업을 간소화합니다.