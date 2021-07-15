관리형 파일 전송(MFT)이란 무엇인가요?

MFT는 안전한 데이터 및 파일 전송을 위한 보다 안정적이고 효율적인 수단으로, 파일 전송 프로토콜 (FTP), 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP), Secure File Transfer 프로토콜(SFTP) 및 기타 방법과 같은 애플리케이션보다 성능이 뛰어납니다.

조직은 FTP가 할 수 없는 방식으로 비즈니스 요구 사항과 목표를 지원하기 위해 MFT에 점점 더 의존하고 있습니다. FTP는 데이터 보안 격차, 문제 발생 시 가시성 부족, 장애 발생 시 적시 수동 복구, 그리고 성능 저하로 인한 높은 SLA 요금과 같은 많은 문제를 야기합니다.