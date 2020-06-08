엣지 분석이란 무엇인가요?

디바이스가 특정 임계값에 도달하면 경고를 발행하는 것은 다소 간단하지만, 진정한 가치는 여러 데이터 변수를 실시간으로 시각적으로 분석하고 데이터 스트림에서 예측 의미를 찾는 데 있습니다. 이를 통해 기업은 심층 분석을 수행하고 추가 분석을 수행해야 하는 잠재적인 이상값이나 문제를 식별할 수 있습니다.

엣지 분석이 항상 시각적인 것은 아니며 충격 및 진동 분석, 소음 감지, 온도 감지, 압력 게이지, 유량계, 오디오 및 톤 분석과 같은 다른 많은 데이터 생성 측면이 있습니다. 자동차의 충돌 방지 시스템은 카메라가 아닌 센서를 사용합니다. 엣지 분석 애플리케이션은 메모리, 처리 능력 또는 통신 제약이 있는 엣지 디바이스에서 작동해야 하지만 이러한 디바이스는 컨테이너화된 애플리케이션이 실행되는 엣지 서버/게이트웨이에 연결됩니다.

디바이스에서 서버 또는 게이트웨이로 데이터를 전송하는 데 다양한 프로토콜이 사용됩니다(일반적으로 퍼스트 마일이라고 함). 다음은 일반적인 프로토콜 중 일부이며 전체를 포함하지는 않습니다.

HTTP/HTTPS: 하이퍼텍스트 전송 프로토콜/보안은 인터넷의 기반이 되는 상태 비저장 통신 프로토콜입니다.

MQTT: 메시지 큐 텔레메트리 전송은 경량 게시/구독 머신 간 메시징 연결 프로토콜입니다.

RTSP : 실시간 스트리밍 프로토콜은 비디오 제공에 사용되는 상태 저장 프로토콜입니다.

HTTP를 통한 스트림: 많은 HTTP 기반 적응형 프로토콜 중 하나입니다.

WebRTC: 실시간 커뮤니케이션을 가능하게 하는 표준, 프로토콜, JavaScript 및 HTML5 API의 조합입니다.

지그비: 패킷 기반 무선 프로토콜을 사용하는 무선 기술로, 산업 환경에서 저가의 배터리로 작동하는 장치를 위한 것입니다.

소프트웨어 스택은 특정 산업의 사용 사례에 따라 다르지만 일반적으로 엣지 분석의 토폴로지에는 제품 조합이 포함됩니다. 먼 엣지에는 시각, 청각 또는 감각 장치가 있으며 일부는 컨테이너화된 추론 모델을 실행할 수 있습니다. 이들은 IBM® Visual Insights와 IBM® Edge Application Manager를 실행하여 추론 서버로 데이터를 전송할 것입니다. 비시각적 데이터는 IBM® Event Streams 또는 Kafka를 사용하여 이벤트 백본으로 전송됩니다. 또한 모델을 학습/재교육하는 IBM Watson과 같은 소프트웨어 제품과 IBM® Cloud Pak for Data 및 AI와 같은 미들웨어는 다음 계층에서 데이터를 집계, 정제 및 분석할 수 있습니다.

위에 표시된 인식 그래픽을 명심하세요. 인식에서 행동에 이르기까지 엣지 분석은 실시간으로 작동해야 합니다. 블록 아키텍처 다이어그램은 작동 중인 다양한 구성 요소를 보여주며, 서로 다른 계층 간의 대기 시간은 밀리초 단위로 표시됩니다.

그림 2: 엣지 분석 구성 요소 아키텍처.