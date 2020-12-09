컴퓨팅 집약적인 애플리케이션은 데이터 처리 및 스토리지 용량을 위해 높은 컴퓨팅 용량이 필요하지만, IoT 디바이스는 리소스가 제한적인 경우가 많기 때문에 이를 수용할 수 없습니다. 따라서 기업은 운영 팀이 필요한 스토리지, 컴퓨팅, 짧은 지연 시간, 고성능 및 높은 대역폭을 충족할 수 있는 동적이고 강력한 환경으로 엣지의 클러스터를 사용할 수 있습니다. 또한 일부 고가용성 온프레미스 공유 서비스에는 엣지 클라우드 배포와 같이 Kubernetes 클러스터가 제공하도록 설계된 확장성이 필요할 수 있습니다.

엣지 클러스터는 종종 비즈니스의 논리적 리소스 경계가 될 수 있습니다. 고급 엣지 디바이스는 기업이 투자하기에도 비용이 많이 듭니다. 수많은 레거시 고정 기능 또는 전용 장치가 이미 배포되고 예산이 책정되었을 수 있습니다. 엣지 클러스터 기술은 기업이 엣지 네이티브 접근 방식을 사용하여 애플리케이션을 현대화하고 미래에 대비할 수 있는 방법을 제공합니다. 이는 이러한 디바이스를 디바이스 관리 또는 IoT 플랫폼 솔루션을 실행하는 소규모 풋프린트 클러스터와 연결하여 수행됩니다. 엣지 클러스터가 엣지 디바이스처럼 관리되고 운영됩니다.

엣지 클러스터는 다음과 같은 주요 이점을 제공합니다.