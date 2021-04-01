네트워크 슬라이싱은 새로운 것이 아닙니다. 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)을 사용하여 공유 인프라 위에 여러 개의 고유한 논리적 및 가상화된 네트워크를 만드는 방법입니다. 이전 블로그에서 언급했듯이 5G 기술은 네트워크 슬라이스를 빠르게 생성하는 데 도움이 되는 SDN과 Network Functions Virtualization(NFV)의 사용을 가속화했습니다. 따라서 동일한 가상화 원칙을 무선 접속 네트워크(RAN)에 적용하면 네트워크 운영자는 슬라이스를 통해 트래픽을 물리적으로 분리할 수 있습니다.

네트워크 슬라이스는 특정 애플리케이션, 서비스, 사용자 집합 또는 네트워크를 지원할 수 있으며 액세스, 코어 및 전송을 포함한 여러 네트워크 도메인에 걸쳐 있을 수 있습니다. 또한 여러 운영자에 걸쳐 배포할 수도 있습니다. 즉, 각 논리적 네트워크는 정의된 비즈니스 목적에 맞게 설계되고 필요한 모든 네트워크 리소스로 구성되며 엔드투엔드로 연결됩니다.

5G의 가장 중요한 기능 중 하나인 네트워크 슬라이스는 동적으로 생성 및 프로그래밍하여 최종 고객에게 개별 모바일 네트워크 및 가입자 관리를 제공할 수 있으며, 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 지속적으로 업데이트할 수 있습니다. 초고대역폭부터 초저지연에 이르기까지 5G 및 네트워크 슬라이싱에 대해 식별된 사용 사례는 다양한 전송 요구 사항에 걸쳐 있으며 세 가지 주요 범주로 나뉩니다. 3GPP(3세대 파트너십 프로젝트) 릴리스 15에서는 이 세 가지 슬라이스/서비스 유형(SST)에 대한 세부 정보를 제공했습니다.

SST 1 - 익스트림(또는 향상된) 모바일 광대역(eMBB): 대역폭을 많이 소비하고 모바일 네트워크에서 가장 많은 트래픽을 생성하는 비디오 중심 애플리케이션을 위한 것입니다.

SST 2 - 매우 안정적인 저지연 통신(urLLC): 이를 통해 원격 수술이나 차량 간 통신(v2x) 등이 가능해지며, 모바일 네트워크 사업자(MNO)는 모바일 엣지 컴퓨팅 용량을 갖춰야 합니다.

SST 3 - 대규모 기계형 통신(mMTC): 일반적으로 사물인터넷(IoT)으로 알려져 있지만, 수십억 개의 디바이스가 네트워크에 연결되어 훨씬 더 큰 규모의 서비스를 제공하는 네트워크 슬라이스입니다. 이러한 디바이스는 eMBB 애플리케이션보다 훨씬 적은 트래픽을 발생시키지만, 그 수는 훨씬 더 많을 것입니다.

서비스 동시성은 네트워크 슬라이싱을 통해 가능합니다. 각 서비스에는 내재적 효과, 즉 한 슬라이스의 변화가 인접한 슬라이스에 영향을 미치지 않는 미시적 효과와 수요에 따라 물리적 자원이 다른 슬라이스로 이동하는 거시적 효과가 있습니다. NFV는 확장성, 유연성, 격리 기능을 제공합니다.

수직적 고객이 다른 고객과 네트워크 기능이나 리소스를 공유하지 않는 네트워크 수준 격리는 경우에 따라 근본적인 요구 사항으로 간주되지 않으며 네트워크 슬라이싱으로 해결되지 않는다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 따라서 네트워크 슬라이싱은 전국 네트워크에서 소수의 슬라이스만 필요하고 유사한 요구 사항을 가진 기업들이 이를 공유한다고 가정합니다.