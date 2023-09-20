파운데이션 모델(FM)을 구축하고 배포하는 데는 여러 단계가 있습니다. 여기에는 데이터 수집, 데이터 선택, 데이터 전처리, FM 사전 학습, 하나 이상의 다운스트림 작업에 대한 모델 튜닝, 추론 제공, 데이터 및 AI 모델 거버넌스 및 수명 주기 관리 등이 포함되며, 이 모든 것을 FMOps라고 설명할 수 있습니다.

이를 지원하기 위해 IBM은 기업 전반에 걸쳐 AI의 영향력을 배가하도록 설계된 IBM watsonx AI 제품 포트폴리오를 통해 기업이 이러한 FM의 힘을 활용하는 데 필요한 도구와 기능을 제공하고 있습니다. IBM watsonx는 다음과 같이 구성되어 있습니다.

IBM watsonx.ai는 FM과 기존 머신 러닝(ML)으로 구동되는 새로운 생성형 AI 기능을 AI 라이프사이클 전반에 걸친 강력한 스튜디오에 제공합니다. 개방형 레이크하우스 아키텍처를 기반으로 구축된 IBM watsonx.data는 모든 데이터에 대해 어디서나 AI 워크로드를 확장할 수 있는 적합한 데이터 저장소입니다. IBM watsonx.governance는 책임감 있고 투명하며 설명 가능한 AI 워크플로를 지원하기 위해 구축된 엔드 투 엔드 자동화된 AI 라이프사이클 거버넌스 툴킷입니다.

또 다른 핵심 벡터는 산업 현장, 제조 현장, 소매점, 통신사 엣지 사이트 등 엔터프라이즈 엣지에서 컴퓨팅의 중요성이 점점 더 커지고 있다는 점입니다. 보다 구체적으로, 엔터프라이즈 엣지에서의 AI는 실시간에 가까운 분석을 위해 작업이 수행되는 곳에서 데이터를 처리할 수 있게 해줍니다. 엔터프라이즈 엣지는 방대한 양의 엔터프라이즈 데이터가 생성되는 곳이며, AI가 가치 있고 시의적절하며 실행 가능한 비즈니스 인사이트를 제공할 수 있는 곳입니다.

엣지에서 AI 모델을 제공하면 데이터 주권 및 개인정보 보호 요건을 준수하면서 실시간에 가까운 예측이 가능합니다. 이를 통해 검사 데이터의 수집, 전송, 변환 및 처리와 관련된 종종 발생하는 지연 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 엣지에서 작업하면 민감한 엔터프라이즈 데이터를 보호하고 더 빠른 응답 시간으로 데이터 전송 비용을 절감할 수 있습니다.

그러나 엣지에서 AI 배포를 확장하는 것은 데이터(이질성, 볼륨 및 규제)와 제한된 리소스(컴퓨팅, 네트워크 연결, 스토리지 및 IT 기술) 관련 문제로 인해 쉬운 작업이 아닙니다. 이들은 크게 두 가지 범주로 설명될 수 있습니다.