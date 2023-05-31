사물인터넷(IoT)과 엣지 컴퓨팅의 두 분야와 관련된 중복되는 비즈니스 사용 시나리오가 많습니다. 하지만 많은 사람이 생각하지 못한 채 널리 배포된 매우 실용적이고 유망한 사용 사례가 하나 있습니다. 바로 커넥티드 제품입니다. 이 사용 사례에는 센서, 소프트웨어 및 연결 기능이 내장된 디바이스와 장비가 포함되며, 이러한 디바이스는 실시간으로 다른 제품, 운영자 또는 환경과 데이터를 교환합니다.
이 블로그 게시물에서는 자주 간과되는 커넥티드 제품의 사례와 기업이 이를 활용하여 이점을 얻는 방법을 살펴보겠습니다. 특히 제조 및 산업 엔지니어링 분야에서 이러한 사례가 많습니다. 전략부터 디자인, 개발, 배포에 이르기까지 물리적 제품을 연결하는 데는 많은 생각이 필요합니다. 엣지 컴퓨팅의 관점에서 살펴보면, 이는 Industry 4.0에도 큰 영향을 미칩니다.
여러분은 아마도 첨단 디지털 기술과 IoT를 제조 공정과 지시 및 데이터를 송수신하는 커넥티드 디바이스에 통합하는 Industry 4.0에 대해 잘 아실 것입니다. 이를 통해 생산 공정의 자동화와 최적화가 더욱 확대되어 제조의 효율성, 생산성 및 유연성이 향상됩니다. 해당 개념에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 참조하세요.
커넥티드 제품에는 세 가지 핵심 요소가 있습니다.
그림 1에서 볼 수 있듯이, 데이터는 커넥티드 제품의 핵심입니다. 그렇다면 기업에 커넥티드 제품이 중요해지는 이유는 무엇일까요? 고객은 커넥티드 제품을 통해 최첨단 기기를 구매할 수 있기를 기대하며, 또한 이러한 기기가 수명 전반에서 지속적으로 작동하고 개선되며 새로운 기능으로 업데이트되기를 기대합니다. Tesla 자동차나 Apple 제품의 OTA(Over-the-Air) 업데이트는 커넥티드 제품에 새로운 소프트웨어, 펌웨어, 기능, 보안 장치 등을 제공한 좋은 예입니다.
커넥티드 제품에는 단순히 무선 업데이트 이상의 의미가 있습니다. 커넥티드 제품은 사용량을 모니터링하고 최적화하여 지원을 강화할 수 있습니다. 산업 현장에서는 기계의 상황을 제공하고 서비스 요구 사항을 예상하여 고장이나 가동 중단을 예측/방지할 수 있습니다. 제조 현장의 로봇은 다른 로봇을 인식하고 함께 작업하도록 프로그램되어 있습니다. 데이터를 기반으로 하는 제품은 더 광범위한 에코시스템과 대화형으로 연결되어 향상된 고객 경험(CX), 최적화된 제품 성능 및 서비스, 그리고 고객에게 새로운 가치의 원천을 제공할 수 있는 민첩한 공급망을 제공할 수 있습니다.
기업들은 비즈니스 및 기술 전략, 연결성 활성화, 지능형 엣지 연결 및 컴퓨팅 등을 포괄하는 제품과 서비스를 연결했습니다. 그림 2는 오늘날의 제조업체에 경쟁 우위를 제공하는 구성 요소에 대한 IBM의 견해를 보여줍니다. 커넥티드 제품 및 서비스 도메인에서는 세 가지 주요 측면을 볼 수 있습니다.
IBM은 또한 커넥티드 제품 라이프사이클의 모든 측면에서 데이터를 활용하고 고객 상호 작용으로부터 학습하는 커넥티드 제품용 IBM Cognitive Assistant를 포함한 제품을 제공합니다.
연결성이 높아짐에 따라 제품이 점점 더 소프트웨어 정의 및 데이터 기반으로 바뀌면서 보안 문제도 대두되고 있습니다. 커넥티드 제품은 맞춤형 컴퓨팅 플랫폼, 기존 컴퓨팅 플랫폼 및 클라우드의 조합을 포함한 여러 운영 환경에서 실행되는 다면적인 플랫폼을 기반으로 구축됩니다. 현재의 보안 접근 방식을 반드시 포인트 솔루션에서 커넥티드 제품과 관련 서비스를 보호하는 엔드투엔드, 크로스 플랫폼 솔루션으로 전환해야 합니다.
방금 언급한 기능 중 다수는 엣지 컴퓨팅 솔루션에서도 제공됩니다.
커넥티드 제품은 고객 경험(CX) 영역과 특별히 관련된 엣지 컴퓨팅 사용 사례의 표현일 뿐이라고 주장할 수도 있습니다. 차이점은 엣지 컴퓨팅의 정의에서 찾을 수 있는데, 엣지 컴퓨팅은 데이터가 생성된 곳에서 데이터를 분석하는 것을 표방합니다. 반면, 커넥티드 제품은 클라우드로 데이터를 전송하여 수신한 응답에 따라 구동됩니다.
일부 경우 스마트 커넥티드 제품은 독립적으로 작동할 수 있습니다. 스마트 로봇 청소기가 도킹 스테이션으로 돌아갈 수 있다면, 자율주행차가 스스로 충전 스테이션으로 이동하는 것을 상상하는 것이 비현실적일까요? 차량은 첨단 센서 기술과 원격 및 차량 내 처리 능력을 통해 스마트폰, 다른 차량 및 주변 인프라에 연결되는 커넥티드 제품으로 진화하고 있습니다. 이러한 기능을 사용하려면 제조업체의 잦은 OTA 업데이트가 필요합니다. 엣지 컴퓨팅과 에코시스템이 자율주행차가 궁극의 모바일 엣지 디바이스이자 전형적인 커넥티드 제품이 되는 길을 열어가고 있다고 말할 수 있습니다.
이 시리즈의 이전 블로그에서 설명했듯이, IBM Edge Application Manager(IEAM)는 엣지 디바이스 및 파 엣지 기기에서 애플리케이션을 배포하고 관리하는 데 가장 적합한 제품입니다.
이 시리즈의 지난 게시물 중 하나인 "엣지의 데이터"에서는 엣지에서 생성되는 모든 데이터를 처리하는 방법에 대해 이야기했습니다. 데이터 규정 준수, 데이터 개인정보 보호, 데이터 주권, 데이터 거버넌스 및 데이터 상주에 대한 요구 사항이 커넥티드 제품에도 동일하게 적용됩니다.
커넥티드 제품은 다량의 데이터를 클라우드로 송신하고, 클라우드에서 다량의 데이터를 수신합니다. 이 모든 데이터의 수집 및 저장을 규정하는 법이 있습니다. 제품에 연결성을 추가할 때 설계자와 제조업체는 위협 반경을 완화하기 위한 조치를 취하고 이해해야 합니다. IEC 62443 및 UL 2900 표준 제품군은 가정이나 상업 환경에서 사용되는 커넥티드 제품, 의료 기기, 보안 및 생명 안전 시스템에 적용됩니다. 예를 들어, 캘리포니아주에는 멀웨어 공격을 방지하고 연결된 디바이스를 사용하는 소비자를 보호하기 위해 보안을 강화하는 "테디 베어 및 토스터법( )"이라는 법이 있습니다.
IoT 및 엣지와 커넥티드 제품은 많은 데이터를 생성하지만, 둘 다 데이터 플레인을 제공하지는 않습니다. 이를 위해 IBM Cloud Pak for Data는 운영 목적, 분석 및 감사를 위해 데이터를 처리하고 저장할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. IBM은 이것이 커넥티드 제품 솔루션의 일부가 될 것으로 예상합니다.
고객 경험 관점에서 커넥티드 제품은 자동차, 의료 기술, 소비재, Industry 4.0, 에너지 및 유틸리티 분야에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 커넥티드 제품과 서비스의 잠재력을 최대한 활용하려면 조직은 고객 경험을 중심으로 데이터 및 네트워크 보안을 보장해야 합니다.
IBM은 커넥티드 제품을 엣지 컴퓨팅 도메인에서 작동하고 인간을 돕는 장치로 보고, 이러한 솔루션의 핵심은 데이터라고 생각합니다. 기업은 커넥티드 제품을 통해 다양한 개인화된 애프터마켓 서비스를 제공하고 산업의 경계를 확장할 수 있습니다.
글을 검토하고 견해를 나눠주신 Joe Pearson과 Charla Stracener에게 감사드립니다.