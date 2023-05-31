사물인터넷(IoT)과 엣지 컴퓨팅의 두 분야와 관련된 중복되는 비즈니스 사용 시나리오가 많습니다. 하지만 많은 사람이 생각하지 못한 채 널리 배포된 매우 실용적이고 유망한 사용 사례가 하나 있습니다. 바로 커넥티드 제품입니다. 이 사용 사례에는 센서, 소프트웨어 및 연결 기능이 내장된 디바이스와 장비가 포함되며, 이러한 디바이스는 실시간으로 다른 제품, 운영자 또는 환경과 데이터를 교환합니다.

이 블로그 게시물에서는 자주 간과되는 커넥티드 제품의 사례와 기업이 이를 활용하여 이점을 얻는 방법을 살펴보겠습니다. 특히 제조 및 산업 엔지니어링 분야에서 이러한 사례가 많습니다. 전략부터 디자인, 개발, 배포에 이르기까지 물리적 제품을 연결하는 데는 많은 생각이 필요합니다. 엣지 컴퓨팅의 관점에서 살펴보면, 이는 Industry 4.0에도 큰 영향을 미칩니다.

여러분은 아마도 첨단 디지털 기술과 IoT를 제조 공정과 지시 및 데이터를 송수신하는 커넥티드 디바이스에 통합하는 Industry 4.0에 대해 잘 아실 것입니다. 이를 통해 생산 공정의 자동화와 최적화가 더욱 확대되어 제조의 효율성, 생산성 및 유연성이 향상됩니다. 해당 개념에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 참조하세요.