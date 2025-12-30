챗봇과 AI 에이전트는 서로 관련이 있지만 똑같지는 않습니다.

챗봇은 주로 소통 인터페이스 역할을 합니다. 핵심 기능은 대화입니다. 규칙 기반(의사결정트리를 따르는 방식)이든 AI 기반(응답을 생성하는 방식)이든, 이러한 시스템의 목표는 사용자와 소통하고 정보를 수집하며 지식 기반 또는 데이터베이스에서 응답을 제공하는 것입니다. 대량의 일상적인 고객 응대를 처리하는 데 적합합니다.

챗봇과 달리 AI 에이전트는 자율적이며 더 복잡한 작업을 수행할 수 있습니다. 챗봇이 고객에게 제품 재고가 없다는 정보를 안내할 수 있다면, AI 에이전트는 재고가 부족하다는 것을 감지할 수 있습니다. 그런 다음 공급업체에 자율적으로 연락하여 재고를 확보하고 공급 수준에 따라 가격 전략을 조정할 수 있습니다.

간단히 말해, 챗봇은 응답에 치중하는 반면 AI 에이전트는 초기 프롬프트 범위를 벗어날 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 그 경계가 모호할 수 있습니다. 최근 몇 년간 챗봇은 경직된 의사결정트리에서 ChatGPT 기술과 유사한 대형 언어 모델(LLM)을 사용하는 것으로 발전했습니다. 이전에는 사용자가 봇이 인식하지 못하는 문구를 입력하면 오류 메시지가 반환되었지만 이제 생성형 AI를 통해 챗봇이 맥락을 해석하고, 오타를 처리하며, 미리 작성된 템플릿 이상의 답변을 생성하여, 여전히 즉각적으로 제공합니다.

예를 들어 IBM® watsonx Orchestrate 같은 도구를 사용하면 정확하고 확장가능한 대화형 어시스턴트를 구축할 수 있습니다. 이러한 어시스턴트는 AI가 자동화를 제공하는 동시에 엄격한 브랜드 가이드라인을 준수하도록 보장합니다.