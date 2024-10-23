DNS 장애 조치란 무엇인가요?

일반적으로 클라우드 기반 권한 DNS 공급자가 제공하는 장애 조치 서비스는 상태 점검 및 모니터링 노드를 사용하여 DNS 서버 상황을 평가합니다. 서버가 상태 점검 중에 모니터링 노드에 정상적으로 응답하면, 사용자 요청은 그 서버로 라우팅되어 확인됩니다 그러나 호스트가 응답하지 않거나 서버가 중단되어 서버를 사용할 수 없는 경우 장애 조치 서비스는 해당 IP 주소를 철회하고 네트워크 트래픽을 작동 중인 서버의 새 IP 주소로 리디렉션합니다.

장애 조치는 도메인 이름 시스템(DNS)을 통해 작동하며, 이는 사람이 읽을 수 있는 도메인 이름을 네트워크에서 기기들이 서로를 식별하는 데 사용하는 컴퓨터가 읽을 수 있는 IP 주소로 변환합니다.

기존 DNS 인프라에서는 도메인 이름이 사용자 쿼리를 처리할 적절한 리소스를 가진 IP 주소로 트래픽을 연결합니다 사용자가 도메인 이름을 입력하면 컴퓨터가 DNS 확인자와 통신합니다. 확인자는 DNS를 통과하여 요청된 웹 사이트의 IP 주소를 보유하고 있는 권한 있는 이름 서버(일반적으로 기본 DNS 서버)에 도달합니다. 그런 다음 서버는 도메인 이름을 해당 IP 주소로 변환하고 쿼리된 정보를 사용자에게 다시 보냅니다.

여러 면에서 장애 조치 DNS 서버는 기존 인프라에서 네트워크 기능에 필수적이지 않습니다. DNS는 기본 서버만 사용할 수 있는 경우에 쿼리 해결 작업을 수행할 수 있습니다. 그러나 백업 서버는 기본 서버에 장애가 발생할 경우를 대비하여 DNS 레코드의 동기화된 복사본을 유지하므로 DNS 장애 조치에 필수적입니다. 장애 조치 서버가 없을 경우 주 서버가 다운되거나 연결할 수 없게 되면 전체 DNS가 실패하게 됩니다.

따라서 DNS 장애 조치 서비스는 복원력 있고 중복화된 고가용성 컴퓨팅 네트워크를 유지하는 데 필수적입니다.