2026 IBM DevOps 가이드

기존에는 개발과 IT 운영이 서로 분리된 조직에서 독립적으로 이루어졌습니다. DevOps는 공통된 툴과 개발 방식을 기반으로 개발과 IT 운영 간의 조율과 협업을 촉진하는 개발 프로세스와 조직 문화의 변화를 제시합니다. 또한 일반적으로 하루에 한 번 이상 새로운 코드를 작은 단위로 코드베이스에 자주 추가한 뒤 통합, 테스트, 프로덕션 배포까지 이어지는 애자일 개발 사이클을 자동화합니다.