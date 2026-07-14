2026 IBM DevOps 가이드

DevOps는 소프트웨어 개발팀과 IT 운영팀의 업무를 통합하고 자동화하여 안전하고 고성능의 애플리케이션을 더욱 빠르게 제공할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 개발 접근 방식입니다.
기존에는 개발과 IT 운영이 서로 분리된 조직에서 독립적으로 이루어졌습니다. DevOps는 공통된 툴과 개발 방식을 기반으로 개발과 IT 운영 간의 조율과 협업을 촉진하는 개발 프로세스와 조직 문화의 변화를 제시합니다. 또한 일반적으로 하루에 한 번 이상 새로운 코드를 작은 단위로 코드베이스에 자주 추가한 뒤 통합, 테스트, 프로덕션 배포까지 이어지는 애자일 개발 사이클을 자동화합니다.
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DevOps의 용어, 원칙, 프로세스를 살펴보고, DevOps가 개발 및 IT 운영 방식을 어떻게 통합하고 자동화하여 소프트웨어 제공을 가속화하는지 알아보세요.
지속적 통합, 테스트, 제공, 배포로 이어지는 DevOps 라이프사이클의 각 단계와 이를 지원하는 툴 및 개발 방식을 살펴보세요.
코드형 인프라(IaC)는 수동 프로세스 대신 구성 파일을 이용해 IT 인프라의 프로비저닝과 관리를 자동화하는 DevOps 관행입니다.
마이크로서비스는 하나의 애플리케이션을 느슨하게 결합된 여러 개의 소규모 서비스로 구성하며, 각 서비스를 독립적으로 배포할 수 있는 클라우드 네이티브 아키텍처 방식입니다. 전문가들은 마이크로서비스가 DevOps 방식에 최적화되어 있으며, 성공적인 운영을 위해 DevOps를 필요로 하는 아키텍처라고 설명합니다.
컨테이너는 애플리케이션 코드와 라이브러리, 종속성을 함께 패키징한 실행 가능한 소프트웨어 단위로, 기존 IT 인프라나 클라우드 환경 어디에서나 동일한 코드를 실행할 수 있도록 합니다.
컨테이너 오케스트레이션은 컨테이너화된 애플리케이션의 프로비저닝, 배포, 확장 및 수명 주기를 자동으로 프로비저닝, 배포, 확장 및 관리합니다. 개발자는 컨테이너 오케스트레이션을 활용해 DevOps 워크플로를 더욱 효율적으로 운영합니다. 현재 Kubernetes는 가장 널리 사용되는 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼입니다.
관측 가능성은 시스템의 출력 데이터를 바탕으로 복잡한 시스템의 내부 상태를 파악할 수 있는 능력을 의미합니다. 관측 가능성은 현대적인 소프트웨어 애플리케이션과 시스템의 가용성, 성능, 보안을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
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