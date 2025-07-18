자동차 산업용 고객 데이터 플랫폼(CDP)은 다양한 소스의 데이터를 통합하여 각 고객과 쇼핑객 관련 정보를 한눈에 파악할 수 있는 360도 관점을 제공하는 플랫폼입니다. 이 데이터는 프로모션, 서비스 알림, 약속 후속 조치를 맞춤화하는 데 사용할 수 있습니다. 자동차 CDP는 고객 관계 관리(CRM), DMS, 챗봇 등 자동차 대리점의 데이터 기술 에코시스템과 통합되도록 특별히 설계되었다는 점에서 기존 CDP와 차별화됩니다.

자동차 산업 전체는 소프트웨어 정의 차량(SDV)으로 엄청난 변화를 겪고 있습니다. 최근 IBM 기업가치연구소(IBV)에서 글로벌 업계 경영진 1,200명 이상을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 응답자 중 74%가 2035년의 차량이 소프트웨어 정의 차량과 AI 기반 차량이 될 것이라고 답했습니다. 따라서 자동차 제조업체의 내부 소프트웨어가 AI와 연동되어 고객 경험을 향상시키는 방식으로 통합되는 것은 타당합니다.

자동차 산업용 CDP는 딜러의 데이터 사일로를 제거하고 여러 소스와 공급업체에서 오는 데이터를 통합하고자 합니다. 오늘날의 자동차 고객은 고도로 개인화되고 개별화된 구매 경험을 기대합니다.

이는 자동차 제조업체에 있어 데이터 기반 의사 결정과 타깃 마케팅 전략을 통해 브랜드를 새롭게 하고 고객 경험을 혁신해야 한다는 것을 의미합니다.

CDP 제공업체는 기회를 포착하고 자동차 산업과 협력하여, 데이터 사일로와 기존 마케팅 채널을 무너뜨리고 오늘날 자동차 고객의 요구를 충족할 수 있습니다.