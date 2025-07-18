자동차 산업용 고객 데이터 플랫폼(CDP)은 다양한 소스의 데이터를 통합하여 각 고객과 쇼핑객 관련 정보를 한눈에 파악할 수 있는 360도 관점을 제공하는 플랫폼입니다. 이 데이터는 프로모션, 서비스 알림, 약속 후속 조치를 맞춤화하는 데 사용할 수 있습니다. 자동차 CDP는 고객 관계 관리(CRM), DMS, 챗봇 등 자동차 대리점의 데이터 기술 에코시스템과 통합되도록 특별히 설계되었다는 점에서 기존 CDP와 차별화됩니다.
자동차 산업 전체는 소프트웨어 정의 차량(SDV)으로 엄청난 변화를 겪고 있습니다. 최근 IBM 기업가치연구소(IBV)에서 글로벌 업계 경영진 1,200명 이상을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 응답자 중 74%가 2035년의 차량이 소프트웨어 정의 차량과 AI 기반 차량이 될 것이라고 답했습니다. 따라서 자동차 제조업체의 내부 소프트웨어가 AI와 연동되어 고객 경험을 향상시키는 방식으로 통합되는 것은 타당합니다.
자동차 산업용 CDP는 딜러의 데이터 사일로를 제거하고 여러 소스와 공급업체에서 오는 데이터를 통합하고자 합니다. 오늘날의 자동차 고객은 고도로 개인화되고 개별화된 구매 경험을 기대합니다.
이는 자동차 제조업체에 있어 데이터 기반 의사 결정과 타깃 마케팅 전략을 통해 브랜드를 새롭게 하고 고객 경험을 혁신해야 한다는 것을 의미합니다.
CDP 제공업체는 기회를 포착하고 자동차 산업과 협력하여, 데이터 사일로와 기존 마케팅 채널을 무너뜨리고 오늘날 자동차 고객의 요구를 충족할 수 있습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
초개인화된 마케팅 접근 방식은 더 이상 특이한 일이 아닙니다. 이것은 당연한 일입니다. 고객은 고객 여정 전반에 걸쳐 매우 개인적이고 타겟팅된 접근 방식을 기대합니다. 이러한 유형의 경험을 창출하려면 다양한 소스에서 고객 데이터를 수집·구성·관리하도록 설계된 고객 데이터 플랫폼(CDP)이 필요합니다.
CDP 소프트웨어는 웹사이트, 모바일 앱, CRM 시스템 등 다양한 소스의 고객 데이터를 통합하여 각 고객과 고객의 활동에 대한 단일 뷰를 제공합니다. CDP는 모든 산업 유형에서 조직이 데이터를 관리하고 이를 사용해 보다 정보에 입각한 마케팅 및 재고 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
다양한 CDP 제공업체가 있지만, 적합한 CDP는 대리점의 요구 사항이 무엇인지, 제공업체에 필요한 기능이 포함되어 있는지에 따라 달라집니다. 자동차 CDP가 제대로 작동하기 위해서는 몇 가지 주요 기능이 필요합니다. 이러한 기능을 통해 자동차 기업은 고객 데이터를 효과적으로 사용하고 고객 관계를 육성하며, 전략적인 의사 결정 내릴 수 있습니다.
API 액세스: 개발자가 필요에 따라 맞춤형 애플리케이션과 통합 기능을 구축할 수 있도록 API를 제공합니다.
고급 세분화: 다양한 속성, 행동, 선호도를 기반으로 고객을 분류하여 타겟 마케팅 전략을 가능하게 하는 도구입니다.
데이터 거버넌스 및 개인정보 보호: 강력한 조치를 통해 데이터 품질, 보안을 보장하고 GDPR이나 CCPA와 같은 개인정보 보호 규정을 준수할 수 있습니다.
데이터 수집: 웹사이트, 모바일 앱, CRM 시스템, 커넥티드 카(connected vehicle), IoT 기기 등 다양한 소스에서 고객 데이터를 수집하는 기능입니다.
데이터 통합: 다양한 소스의 데이터를 하나의 통합된 고객 프로필로 병합하고 표준화하는 기능입니다.
통합 기능: 기존 마케팅 자동화, CRM, 기타 엔터프라이즈 시스템과 매끄럽게 통합되어 데이터 흐름과 운영이 원활하게 이루어지도록 지원합니다.
개인화 엔진: 통합된 고객 프로필에서 얻은 인사이트를 사용하여 여러 채널에서 개인화된 경험을 제공하는 기능입니다.
실시간 데이터 처리: 고객 프로필을 실시간으로 처리하고 업데이트하는 기능으로, 데이터의 정확성과 관련성을 보장하는 데 도움이 됩니다.
분석 및 보고: 고객 행동을 이해하고, 캠페인 성능을 측정하고, 실행 가능한 인사이트를 얻는 데 도움이 되는 내장된 분석 도구와 사용자 지정 가능한 보고서입니다.
확장성: 증가하는 데이터를 처리하고 새로운 시장 또는 제품 라인으로의 확장을 수용할 수 있는 기능입니다.
이러한 맥락에서 CDP의 주요 목표는 각 고객에 대한 통일된 전체적 관점을 만드는 것입니다. 이러한 뷰를 통해 자동차 회사는 개인화된 경험, 타깃 마케팅 캠페인, 데이터 기반 인사이트를 제공할 수 있습니다.
이용 가능한 대리점이 많기 때문에 기존 차량 경험을 뛰어넘는 혜택으로 고객을 사로잡아야 합니다. CDP는 대리점 관리 시스템(DMS), 원천 장비 제조업체(OEM)와 같은 CRM과 마케팅 자동화(MA) 도구 간 격차를 해소하는 역할을 합니다.
주로 영업 맥락에서 고객 관계를 관리하도록 설계된 기존 CRM 시스템과 달리, CDP는 모든 접점에서 고객 여정에 대한 보다 포괄적인 뷰를 제공합니다. 마케팅 팀이 패턴, 선호도, 행동을 파악할 수 있는 고급 오디언스 세분화 기능을 제공하며, 이를 통해 보다 효과적인 타겟팅과 고객 참여를 가능하게 합니다.
CDP를 성공적으로 구현하는 데 몇 가지 과제가 있습니다. 전략적 비즈니스 및 기술 평가, 명확하게 정의된 사용 사례, 새로운 작업 방식 수립이 필요합니다. 또한 자동차 회사는 CDP를 기존 기술 스택과 통합하고 다양한 시장에 효과적인 출시 전략을 개발해야 합니다.
또한 업계가 SDV로 전환함에 따라, CDP는 이러한 차량에서 생성된 방대한 양의 데이터를 관리하고 활용하는 데 중요한 역할을 합니다. 2035년까지 시장을 장악할 것으로 예상되는 SDV는 차량 자체뿐만 아니라 더 광범위한 디지털 에코시스템과의 상호 작용을 통해서도 데이터를 생성하게 될 것입니다1.
따라서 이 데이터는 맞춤형 서비스, 예측 유지 관리, 향상된 사용자 경험을 제공하는 데 사용될 수 있으며 이는 미래 브랜드 가치의 중요한 측면이 될 수 있습니다.
CDP는 자동차 제조업체의 웹사이트, 모바일 앱, 소셜 미디어 채널, 심지어 차량 내 디지털 서비스와 고객의 상호 작용을 추적할 수 있습니다. 그런 다음 이 데이터를 사용해 선호하는 차량 유형, 서비스 내역, 디지털 사용 패턴 등의 세부 정보를 캡처하는 상세한 고객 프로필을 생성할 수 있습니다.
고객 프로필은 인구 통계, 구매 내역, 온라인 상호 작용 등 다양한 기준에 따라 세분화할 수 있습니다. 특정 세그먼트로 분류하면 마케팅 팀이 특정 제조사나 차량 모델에 관심을 보인 고객을 빠르게 파악해 특별 제안으로 타겟팅할 수 있습니다. 이러한 유형의 맞춤화는 자동차 딜러에 당연시되는 요소이며, 시간이 지남에 따라 고객 참여를 높일 수 있습니다.
앞서 언급한 플랫폼의 데이터를 사용하여 자동차 회사는 고객 경험을 혁신하고, 기억에 남는 차량 내 디지털 경험을 제공하면서 전반적인 브랜드 충성도를 높일 수 있습니다. 자동차 딜러들은 CDP를 사용해 장기적으로 고객 만족도를 높이고 고객 충성도를 구축하는 마케팅 캠페인을 시작할 수 있습니다.
CDP는 자동차 산업의 혁신적인 도구로, 기업이 고객 데이터를 효과적으로 사용하고 개인화를 강화하며, 점점 더 디지털 및 소프트웨어 중심적인 환경에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원합니다. 관련된 어려움에도 불구하고 CDP는 잠재적인 이점을 지니고 있어, 미래 지향적인 자동차 회사에 없어서는 안 될 존재로 자리잡고 있습니다2.
자동차 딜러는 CDP의 작동 방식을 계속 모니터링하고 지속적으로 업데이트하는 것이 중요합니다. 자동차 딜러는 성능 지표, 고객 후기, 업계 동향을 기반으로 CDP 전략을 정기적으로 검토하고 개선해야 합니다.
CDP는 기업에 실시간으로 고객 참여를 끌어올리고 최적화할 수 있는 기회를 제공합니다. 자동차 대리점은 고객 데이터를 분석하여 유지율, 전환율, 고객 유지 등의 데이터 포인트를 신속하게 분석할 수 있습니다.
CDP는 수집된 데이터의 깊이와 범위를 활용하여 자동차 기업이 고도로 개인화된 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다. 이러한 서비스 제공은 맞춤형 차량 추천부터 개인화된 서비스 제공에 이르기까지 다양하며, 고객 관계와 충성도를 강화할 수 있습니다.
기업은 CDP를 통해 다양한 채널에서 고객 데이터를 통합하고 자사 데이터 및 타사 데이터와 같은 여러 데이터 소스에서 데이터를 가져올 수 있습니다. 이 소프트웨어는 자동차 마케팅 경험을 간소화하고 대리점이 고객에게 일관된 메시징과 맞춤형 제안을 제공할 수 있도록 도와줍니다.
CDP의 데이터 관리 기능을 통해 대리점은 고객 여정의 모든 단계에서 고객 상호 작용을 추적할 수 있습니다. 이 데이터에는 고객 행동, 인구 통계, 고객 만족도, 구매 내역 등의 고객 정보가 포함될 수 있습니다. 이러한 모든 고객 인사이트를 통해 대리점은 가장 큰 잠재력을 가진 잠재 고객을 파악하고, 관련성 있는 콘텐츠와 제안을 통해 잠재 고객을 육성해 더 많은 전환과 더 큰 수익성을 촉진할 수 있습니다.
CDP는 대리점이 개별 고객 선호도와 구매 패턴을 이해하는 데 도움이 되며, 이는 궁극적으로 고객 충성도와 평생 가치를 높일 수 있습니다. 실시간 데이터를 활용하면 대리점은 개별 고객에게 맞춤형 서비스 추천을 제공하고, 특정 상황에 맞춘 로열티 프로그램을 시기적절하게 운영할 수 있습니다.
CDP가 제공하는 포괄적인 데이터 통합은 자동차 회사에 엄청난 양의 분석 및 보고 기능을 제공합니다. 궁극적으로 데이터 기반 접근 방식을 통해 의사 결정을 내리면 기능과 운영 효율성이 향상되어 비즈니스 비용을 절감할 수 있습니다.
CDP는 서로 전혀 다른 소스의 고객 데이터를 하나의 포괄적인 프로필로 통합합니다. 이러한 통합 뷰를 통해 자동차 회사는 고객을 더 잘 이해하고, 보다 개인화된 마케팅 활동과 향상된 고객 경험을 제공할 수 있습니다.
올바른 자동차 CDP를 선택하는 것은 기업이 고객을 효과적으로 이해하고 소통하는 능력에 중대한 영향을 미치는 중요한 결정입니다. 결정을 내리는 데 도움이 되는 몇 가지 주요 고려 사항은 다음과 같습니다.
데이터 소스를 평가하고 CDP가 모든 관련 접점에서 데이터를 수집·통합·관리할 수 있는지 확인합니다. 자동차 대리점은 웹사이트, 모바일 앱, 커넥티드 카, 타사 시스템을 통해 고객 데이터를 보유할 수 있습니다. 강력한 CDP는 정형 데이터와 비정형 데이터를 모두 지원하여 귀중한 고객 인사이트가 누락되지 않도록 해야 합니다.
플랫폼의 세분화 및 개인화 기능을 평가합니다. 자동차 고객은 차량 추천부터 맞춤형 서비스 제공에 이르기까지 개인화된 경험을 기대합니다. 선택한 CDP가 이러한 기대치를 충족할 수 있는 고급 세분화 기능과 강력한 개인화 엔진을 제공하는지 확인하세요. 차량 구매자는 각기 고유한 특성을 가질 수 있으므로 고객을 명확하게 구분된 그룹으로 나누는 것이 향후 개인화 전략의 핵심이 될 것입니다.
데이터 거버넌스와 개인정보 보호는 최우선 순위가 되어야 합니다. 자동차 데이터의 민감한 특성을 고려할 때 CDP는 엄격한 데이터 보안 및 개인정보 보호 표준을 준수해야 합니다. 따라서 GDPR 및 CCPA와 같은 글로벌 규정을 준수하는 것이 좋습니다.
데이터 암호화, 접근 제어 및 익명화 기능과 같은 특징을 확인하세요. 자동차는 사람들의 일상 생활의 일부이며, 고객은 자동차 대리점이 자신의 데이터와 프라이버시를 안전하게 보호해 줄 것이라고 신뢰합니다.
기업의 CDP는 비즈니스가 성장함에 따라 확장할 수 있어야 하고, 변화하는 시장 상황이나 새로운 비즈니스 이니셔티브에 적응할 수 있어야 합니다. 이러한 목적을 위해서는 통합 및 사용자 정의를 위한 API가 필수적입니다. 특히 자동차 산업은 변동하는 시장 상황과 끊임없이 변화하는 부품 및 재고 가용성에 맞춰 조정해야 합니다.
CDP의 분석 및 보고 기능은 매우 중요합니다. 고객 행동, 캠페인 성과, 시장 동향에 대한 실행 가능한 인사이트를 제공해야 합니다. 비즈니스 요구 사항에 맞는 직관적인 대시보드와 사용자 지정 가능한 보고서를 찾아 보세요. 특히 자동차 산업은 복잡하고 고객 데이터가 다양한 시스템에 분산되어 있어 통합 분석 허브의 필요성이 더욱 높아지고 있습니다.
CDP 공급업체의 평판, 전문성, 그리고 자동차 부문에서의 혁신 의지를 살펴보세요. 심층적인 업계 지식과 성공적인 구현 실적을 갖춘 공급업체는 귀중한 지침을 제공하고 CDP가 대리점의 고유한 요구 사항을 충족하도록 보장할 수 있습니다. 공급업체가 자동차 고객에 대한 경험을 갖추고 있으며 자동차 산업에서 흔히 볼 수 있는 데이터 사일로와 단편화 문제를 처리한 경험이 있는지 확인하세요.
여기에는 라이선스 비용, 구현 비용, 지속적인 유지 관리, 기존 시스템에 대한 잠재적 영향이 포함됩니다. 비용이 유일한 결정 요인이 되어서는 안 되지만, 기능과 경제성 사이에서 적절한 균형을 제공하는 CDP를 선택하는 것이 중요합니다.
자동차 산업 고객은 여러 시스템과 공급업체에 흩어져 있는 고객 데이터를 분류하는 광범위한 작업을 필요로 할 가능성이 높습니다. 따라서 시간과 비용을 사전에 파악하면 대리점은 CDP 공급업체와 투명하게 소통할 수 있습니다.
Mercedes-Benz가 IBM Quantum을 사용하여 더 나은 배터리를 설계하고 시뮬레이션 프로세스의 속도를 높이는 방법을 알아보세요.
130여 개국에서 매일 1,500억 건 이상의 보안 이벤트를 모니터링하여 얻은 인사이트와 관찰 결과를 살펴보세요.
생산을 간소화하고 소프트웨어 정의 차량을 혁신하는 혁신적인 자동차 IT 솔루션.
IBM Engineering Lifecycle Management는 자동차 산업에서 시스템 엔지니어링의 디지털 혁신을 제공합니다.
비용을 절감하고 규정 준수를 지원하는 민첩한 솔루션인 IBM ELM Automotive Compliance를 사용하여 엔지니어링을 간소화합니다.
1 End-to-end DevOps for the software-defined vehicle, 백서 © 2025 IBM iX.
2 Automotive in the AI Era, IBM 기업가치연구소(IBV), 최초 게시일 2025년 4월 14일.