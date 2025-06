클라우드 호스팅이란 무엇인가요?

엔터프라이즈 IT 관점에서 볼 때, 진화하는 비즈니스 요구사항에 맞춰 신속하게 배포할 수 있는 유연성은 고객과 클라우드 서비스 제공업체 모두에게 매우 중요합니다. 오랜 IT 구현 역사를 지닌 기존의 사내 환경에서는 조직이 기존 IT 인프라를 크게 변경하지 않고 새로운 솔루션을 배포하는 것이 쉽지 않습니다. 클라우드 호스팅은 데이터 센터를 소유하고 관리하는 데 드는 비용과 운영 비용보다 훨씬 낮은 비용으로 솔루션을 더 빠르게 구축할 수 있는 옵션과 이점을 제공합니다.

스타트업부터 글로벌 기업에 이르는 조직이 혁신과 경쟁력 유지를 위해 새로운 디지털 솔루션을 모색하고 있는 상황에서 클라우드 호스팅과 기타 클라우드 컴퓨팅 서비스는 지속적인 클라우드 도입에 중요한 역할을 합니다. Acumen Research and Consulting의 보고서에 따르면 2022년 글로벌 컴퓨팅 시장 규모는 4,953억 달러로 나타났으며 2032년까지 2조 4,952억 달러의 시장 규모를 달성하여 2023년부터 2032년까지 17.8%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.1