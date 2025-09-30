게시일: 2024년 4월 18일
기고자: Alice Gomstyn, Alexandra Jonker
CDP는 세계에서 가장 포괄적인 자체 보고 환경 데이터를 수집하고 있습니다. CDP는 CDP 공개 프로세스에서 수집한 데이터를 통해 여러 지속가능성 이슈에 대한 기업과 도시의 진행 상황을 추적하고 각 공개 주체에 대한 점수를 산출할 수 있습니다. CDP 점수는 기업의 환경 성과에 대한 스냅샷을 제공하고 환경 영향에 대한 관리를 장려하기 위한 것입니다.1
환경 정보 보고를 위한 CDP 프레임워크는 여러 주요 ESG 보고 프레임워크 및 글로벌 공개 시스템 중 하나입니다. 그 밖에도 기후 관련 재무 정보 공개 태스크포스(TCFD), 온실가스 의정서, 글로벌 보고 이니셔티브(GRI), 과학 기반 목표 이니셔티브(SBTi)의 프레임워크가 있습니다.
2000년 런던에서 탄소 정보 공개 프로젝트로 시작된 CDP는 처음에 기업과 투자자 등 이해관계자 간의 정보 공유를 확립하기 위한 방법으로 온실가스 배출량 공개를 요구했습니다. 창립자들은 이러한 환경 데이터를 공개함으로써 기후 변화에 대한 행동을 장려할 수 있기를 바랐습니다.
이 비영리단체는 기업들에게 탄소 배출량을 공개하도록 요청하는 최초의 CDP 설문지를 2003년에 발행했습니다. 10년 후, 이 단체는 더 넓은 범위의 환경 정보 공개와 함께 일하는 기관의 다양성을 반영하기 위해 CDP로 명칭을 변경했습니다.
CDP는 탄소 발자국에 대한 공개를 요청하는 것 외에도 삼림 벌채, 수자원 확보 및 플라스틱 사용과 관련된 공개도 요청합니다. 이제 기업을 넘어 도시, 주 및 지방정부로까지 그 범위를 확장하고 있습니다.
CDP 웹사이트를 살펴보면 데이터 수집의 주요 초점 분야로 4가지 지속가능성 및 환경 문제가 나열되어 있습니다.
CDP는 기업이 물에 미치는 영향과 수자안 보안을 개선하기 위한 노력을 측정할 것을 요청합니다. 또한 기업이 후자와 관련해 도움을 받을 수 있는 파트너십을 파악할 수 있게 돕습니다. CDP에 따르면 2023년 공급망에서 최소 770억 달러가 수자원 위험으로 인해 위협받을 것으로 예상됩니다.2
CDP는 삼림 벌채를 기후 규제, 수자원, 생물 다양성에 영향을 미치는 세계에서 가장 중요한 환경 문제 중 하나로 규정합니다. CDP는 프레임워크를 통해 농업 생산에서 삼림 벌채를 피하는 방법을 추적합니다. 또한, 다른 자연 생태계의 파괴를 추적하기 위해 범위를 확장하고 있습니다.
CDP는 플라스틱 관련 활동의 공개를 촉진합니다. 이를 통해 기업은 플라스틱 사용과 오염을 줄이기 위한 전략을 수립할 기반을 마련할 수 있습니다. 이러한 공개와 그에 따른 전략은 기업이 플라스틱 사용과 관련하여 진화하는 현지 및 글로벌 규정을 앞서 나가는 데 도움이 될 수 있습니다.
설립 이후 CDP는 공시 대상 기업 포트폴리오를 확장했습니다. 기업에 공개를 요청하는 것 외에도 정부 및 시, 주 및 지방 정부, 공공 기관을 포함한 공공 부문 조직에 공개를 요청합니다. 2023년에는 23,200개 이상의 기업(전 세계 시가 총액의 3분의 2에 해당)과 1,100개 이상의 도시, 주 및 지역을 포함하여 약 25,000개의 조직이 CDP 데이터 공개에 참여했습니다.
또한 기업은 CDP와 협력하여 공급망 구성원으로부터 환경 영향 정보 공개를 받을 수 있으며, 투자자는 CDP 데이터를 사용하여 의사 결정 및 위험 관리에 정보를 제공할 수 있습니다. 67조 달러 이상의 자산을 보유한 700개 이상의 금융 기관과 6조 4천억 달러 이상의 조달 비용을 보유한 300개 이상의 주요 구매자가 CDP를 통해 정보를 요청합니다.
CDP 점수는 조직 및 이해관계자가 공개를 통해 기후 변화, 삼림 벌채 및 수자원 안보 문제를 해결하는 데 있어 어떤 입장을 취하는지 보여주는 지표입니다. 연도별 공시는 기업이 시간 경과에 따른 진행 상황을 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다.
CDP는 기후 관련 재무 정보 공개 태스크포스(TCFD)와 연계된 채점 방법론을 사용합니다. 정보를 공개한 기업과 도시는 'D-'에서 'A'까지 등급이 매겨지며, 공개를 요청받았지만 공개하지 않은 기업은 'F' 등급을 받습니다. 'A'를 받은 기업은 환경 영향 공개 및 환경 관리에 대한 성과에서 선두를 달리고 있습니다. 2023년에는 전 세계 400개 이상의 기업과 120개 도시가 CDP로부터 'A' 점수를 받아 CDP 연간 'A 리스트'에 포함되었습니다.
CDP는 비영리 단체 및 정부 기관과 협력하여 CDP의 목표에 부합하는 정책을 추진합니다. 이 단체의 파트너로는 유엔 글로벌 콤팩트(United Nations Global Compact), 글로벌 기후 행동을 위한 유엔 마라케시 파트너십(United Nations Marrakech Partnership for Global Climate Action), 유럽연합 집행위원회(European Commission)의 무공해 이해관계자 플랫폼(Zero Pollution Stakeholder Platform), 워터 유럽(Water Europe) 및 브라질 기후 행동 연합(Alliance for Climate Action Brazil) 등이 있습니다.
