2000년 런던에서 탄소 정보 공개 프로젝트로 시작된 CDP는 처음에 기업과 투자자 등 이해관계자 간의 정보 공유를 확립하기 위한 방법으로 온실가스 배출량 공개를 요구했습니다. 창립자들은 이러한 환경 데이터를 공개함으로써 기후 변화에 대한 행동을 장려할 수 있기를 바랐습니다.

이 비영리단체는 기업들에게 탄소 배출량을 공개하도록 요청하는 최초의 CDP 설문지를 2003년에 발행했습니다. 10년 후, 이 단체는 더 넓은 범위의 환경 정보 공개와 함께 일하는 기관의 다양성을 반영하기 위해 CDP로 명칭을 변경했습니다.

CDP는 탄소 발자국에 대한 공개를 요청하는 것 외에도 삼림 벌채, 수자원 확보 및 플라스틱 사용과 관련된 공개도 요청합니다. 이제 기업을 넘어 도시, 주 및 지방정부로까지 그 범위를 확장하고 있습니다.