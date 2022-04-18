과학 기반 목표: 요구되는 핵심 약속은 무엇인가요?

순 배출량 제로 미래를 향한 경쟁에서 과학에 기반한 목표는 탈탄소화의 핵심 동인입니다. 과학 기반 목표는 기업이 파리 기후 목표를 달성하고 기후 변화의 최악의 영향을 막기 위해 온실 가스(GHG) 배출량을 얼마나 빨리, 얼마나 많이 줄여야 하는지 보여줍니다. 이 글에서는 이러한 약속 프레임워크의 핵심 요소를 설명하겠습니다.
과학 기반 목표 이니셔티브(SBTi)는 2015년에 CDP, 유엔 글로벌 콤팩트, 세계자원연구소(WRI), 세계자연기금(WWF) 간의 파트너십으로 설립되었습니다.
이 조직은 기업이 지구 온난화에 대처하는 동시에 그 혜택을 활용하고 순 배출량 제로로의 전환에서 경쟁력을 강화하는 데 도움이 되는 과학 기반 목표를 설정하여 민간 부문이 긴급한 기후 조치를 취할 수 있도록 돕기 위해 설립되었습니다. 이 글로벌 프로그램은 자발적이지만, 과학에 기반한 목표를 설정하는 CTA(콜투액션)는 We Mean Business Coalition과 같은 다른 기후 행동 캠페인에 참여하기 위해 요구되는 핵심 약속입니다.
이 이니셔티브는 모범 사례를 정의 및 촉진하고, 리소스 및 기술 지침을 제공하며, 기업의 목표를 독립적으로 평가 및 승인합니다.
물론 과학 기반 목표를 설정하기 위한 정확한 세부 사항은 더 기술적이며 과학 기반 목표 이니셔티브(SBTi)에서 제공하는 전체 기준, 권장 사항 및 지침에서 확인할 수 있지만, 이 목록은 가장 중요한 약속을 강조합니다.
실제로, 파리 기후 목표를 달성하기 위한 여정에서 각 부문은 서로 다른 과제에 직면합니다. 이를 인식한 SBTi는 모든 분야의 기업이 과학 기반 목표를 설정하는 기후 리더에 동참할 수 있도록 지원하기 위해 부문 및 산업별 방법론, 프레임워크 및 요구 사항을 개발했습니다.
건축 환경의 경우, 부문별 지침은 아직 개발 중이지만 향후 웨비나 및/또는 워크숍을 통해 개발된 리소스를 제공할 계획입니다.
이제 비즈니스 리더들 사이에서 지속가능성이 최우선으로 떠오르면서 순 배출량 제로 목표의 필요성이 대두되고 있습니다. 2019년에 순 배출량 제로 목표가 세계 경제의 16%를 차지했습니다. 2021년까지 약 70%가 2050년까지 순 배출량 제로를 달성하기로 약속했습니다.
그러나 많은 목표는 목표를 달성할 방법에 대한 계획이 마련되어 있지 않다는 사실로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 따라서 무엇이 포함되는지, 무엇이 중요한지, 언제까지 달성해야 하는지에 대한 세 가지 질문에 답할 수 있는 순 배출량 제로 목표에 대한 공통 기준이 필요하게 되었습니다.
이러한 공백을 메우기 위해 SBTi는 2021년 10월에 새로운 순 배출량 제로 기준을 도입했습니다. 주요 목표는 순 배출량 제로 약속을 평가하기 위한 과학 기반 수단을 제공하는 것입니다.
공통 기준이 마련됨에 따라 순 배출량 제로 목표에 대한 불일치가 해소될 것입니다. 과거에는 일부 기업이 다운스트림 배출량이 훨씬 높지만 운영 배출량만 포함하는 목표를 설정했기 때문에 잘못된 목표는 오해의 소지가 있었습니다.
마찬가지로, 이전에 상쇄에 크게 의존했던 기업들은 기후 목표에 맞추기 위해 비즈니스 모델을 변경할 가능성이 낮다는 메시지를 보냈습니다. 이제 공통된 기준이 마련됨에 따라 순 배출량 제로 목표의 품질을 검증하기가 더 쉬워졌으며, 총체적인 영향력도 강화되었습니다.
파리 협정의 목표를 달성하려면 2030년까지 온실가스 총 배출량을 절반으로 줄이고 2050년까지 탄소 배출 제로로 줄여야 합니다. 과학 기반 목표는 기업이 고품질의 과학 기반 목표를 설정하고 탄소 제로로 전환할 수 있도록 기술 지침이 포함된 로드맵을 제공하는 이 프로세스의 핵심입니다.
현재 2,800개 이상의 기업이 과학 기반 목표를 달성함으로써 기후 변화에 대응하고 있습니다. 이 중 1,500개 이상의 기업이 유럽에 본사를 두고 있으며, 이 분야를 선도하고 있습니다. 아시아는 580개 이상의 기업으로 2위를 차지했으며, 북미는 450개 이상의 기업으로 3위를 차지했습니다. 업종별로 보면 전문 서비스업이 230여 개로 과학 기반 목표에 가장 많은 기업이 참여한 산업이며, 식음료 가공업이 200여 개로 2위, 섬유, 의류, 신발 및 명품이 170여 개로 3위를 차지했습니다.
과학에 기반한 목표는 의심할 여지 없이 환경에도 좋지만, 강력한 투자자 신뢰, 규제에 대한 복원력, 혁신 증가, 경쟁 우위 및 브랜드 평판 강화 등의 비즈니스 이점을 제공하여 수익에도 좋습니다.
지속가능성을 도입하면 많은 조직에서 볼 수 있는 보고나 회계 업무에 그치는 것이 아니라 비즈니스 혁신을 가속화할 수 있습니다.
전략적 로드맵을 일상적인 운영 작업과 연결하여 지금 바로 지속 가능성 여정을 시작하세요.
IBM의 지속가능성 컨설팅 서비스를 사용하여 지속가능성 목표를 실행에 옮기고 보다 책임감 있고 수익성 있는 비즈니스가 될 수 있습니다.
개방형 AI 기반 솔루션과 플랫폼, IBM의 심층적인 업계 전문성을 바탕으로 지속 가능하고 수익성 있는 미래 경로를 계획하여 지속 가능성 여정의 속도를 높이세요.