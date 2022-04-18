과학 기반 목표: 요구되는 핵심 약속은 무엇인가요?

과학 기반 목표 이니셔티브(SBTi)는 2015년에 CDP, 유엔 글로벌 콤팩트, 세계자원연구소(WRI), 세계자연기금(WWF) 간의 파트너십으로 설립되었습니다.

이 조직은 기업이 지구 온난화에 대처하는 동시에 그 혜택을 활용하고 순 배출량 제로로의 전환에서 경쟁력을 강화하는 데 도움이 되는 과학 기반 목표를 설정하여 민간 부문이 긴급한 기후 조치를 취할 수 있도록 돕기 위해 설립되었습니다. 이 글로벌 프로그램은 자발적이지만, 과학에 기반한 목표를 설정하는 CTA(콜투액션)는 We Mean Business Coalition과 같은 다른 기후 행동 캠페인에 참여하기 위해 요구되는 핵심 약속입니다.

이 이니셔티브는 모범 사례를 정의 및 촉진하고, 리소스 및 기술 지침을 제공하며, 기업의 목표를 독립적으로 평가 및 승인합니다.