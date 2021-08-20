애플리케이션 통합과 데이터 통합 비교

애플리케이션 통합은 두 개 이상의 애플리케이션 간에 커넥터를 만들어서 서로 작동할 수 있도록 합니다.

애플리케이션의 워크플로를 통합하고 실시간으로 데이터를 병합함으로써 통합을 통해 데이터 사일로를 제거하고 조직 전체의 효율성을 높일 수 있습니다. 예를 들어, 회사는 리드에 대한 더 빠르고 효율적인 후속 조치를 위해 Slack과 같은 인스턴트 메시징 도구를 Salesforce와 통합하려고 할 수 있습니다. 여기에서 애플리케이션 통합을 통해 사용자는 둘 간에 정보를 원활하게 공유할 수 있습니다.

애플리케이션 통합은 또한 기업이 클라우드 기반 및 애플리케이션을 온프레미스 및 레거시 시스템에 연결하여 직원들이 기존 시스템에서 최신 도구와 기술을 사용할 수 있도록 하는 방법이기도 합니다.

애플리케이션 통합의 이점은 다음과 같습니다.

시간 절약: 두 개 이상의 애플리케이션에서 데이터를 통합하면 데이터를 수동으로 앞뒤로 전송하는 지루한 작업을 줄일 수 있습니다.

두 개 이상의 애플리케이션에서 데이터를 통합하면 데이터를 수동으로 앞뒤로 전송하는 지루한 작업을 줄일 수 있습니다. 기능 향상: 뱅킹 앱과 부기 앱과 같은 여러 애플리케이션의 기능을 결합하면 업무 효율성이 높아지고 생산성이 향상되며 사용자에게 가치를 더할 수 있습니다.

뱅킹 앱과 부기 앱과 같은 여러 애플리케이션의 기능을 결합하면 업무 효율성이 높아지고 생산성이 향상되며 사용자에게 가치를 더할 수 있습니다. 정보 교환 장려: 조직 전체의 애플리케이션을 연결하면 다양한 팀과 부서가 아이디어를 공유하는 데 방해가 되는 사일로가 제거됩니다. 애플리케이션 통합은 협업 문화를 조성하는 데 도움이 됩니다.

엔터프라이즈 애플리케이션 통합(엔터프라이즈 통합이라고도 함)에 대해 알아보려면 "엔터프라이즈 통합: 정의와 중요성 "을 읽어보세요.