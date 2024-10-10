소매업 분야의 AI

소매업 분야의 인공 지능(AI)은 AI 기술을 활용해 고객 경험, 비즈니스 운영, 의사결정을 포함한 소매업의 다양한 측면을 개선하는 것을 포함합니다. 소매업에서 AI 기반 시스템은 데이터를 분석하고 프로세스를 자동화하며 고객과 소매업체 모두에게 보다 개인화되고 효율적인 경험을 제공합니다.
AI 기반 소매 기술은 온라인과 오프라인 매장 전반에 적용되어, 제품 추천과 가격 책정에서부터 재고 관리, 고객 서비스에 이르기까지 다양한 영역에 영향을 미칩니다. 최근 몇 년 동안 생성형 AI 기술의 발전으로 소매 부문이 꾸준히 변화하면서 자연어로 콘텐츠 생성과 실시간 고객 참여를 위한 새로운 기회를 제공하고 있습니다.
규모와 관계없이 소매 브랜드에 AI 도구는 상당한 비즈니스 영향을 미칠 수 있지만, 조직은 여전히 이를 대규모로 비용 효율적으로 도입하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 일부 추정에 따르면 생성형 AI만으로도 소매업체에 2,400억 달러에서 3,900억 달러 사이의 경제적 가치를 창출할 것으로 예상됩니다.1 그러나 경영 컨설팅 회사인 McKinsey에 따르면 많은 경영진이 여전히 조직 전체에 이러한 기술을 성공적으로 구현하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
그럼에도 불구하고 이러한 기술은 고객에게 큰 가치를 제공할 수 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 보고서에 따르면, 쇼핑을 위해 AI를 사용해 본 적이 없는 소비자 5명 중 약 4명이 이를 사용할 의향이 있다고 합니다. 고객은 이를 사용하여 제품을 연구하고, 거래를 찾고, 문제를 해결하는 데 관심이 있습니다. 또한 AI는 이미 온라인과 오프라인 쇼핑의 원활한 통합에서 중요한 역할을 하고 있으며, 자동 결제와 즉시 적용되는 옴니채널 개인화가 대형 소매 기업에서 표준으로 자리 잡았습니다.
AI는 소매 경험을 처음부터 끝까지 간소화하여 백오피스 프로세스를 최적화하고 개별 구매자에게 맞춤형 콘텐츠를 제공할 수 있습니다. AI의 몇 가지 일반적인 AI 사용 사례는 다음과 같습니다.
소매업에서 AI의 가장 눈에 띄는 영향 중 하나는 소비자 경험을 개인화할 수 있다는 점입니다. AI 알고리즘은 고객 행동, 선호도, 과거 구매를 분석하여 개인화된 추천과 타겟 마케팅을 제공합니다. 이를 통해 더욱 매력적이고 관련성 높은 쇼핑 경험을 제공하여 고객 충성도와 구매 전환율을 높일 수 있습니다. 일부 기업에서는 추천 엔진을 사용하여 사용자의 브라우징 및 구매 기록을 기반으로 제품을 제안할 수 있습니다. 이러한 전략은 Netflix와 같은 스트리밍 플랫폼과 Amazon과 같은 대형 소매업체의 표준이 되었습니다. 또 다른 기업들은 수요, 경쟁사 가격, 고객 선호도를 바탕으로 실시간으로 가격을 조정하는 동적 가격 책정을 통해 비용을 개인화하여, 소매업체가 트래픽이 적은 시기에도 고객에게 할인을 제공하고 수익을 최적화할 수 있게 합니다.
소매업의 AI는 옴니채널 쇼핑 경험의 거의 모든 측면을 개별 사용자에 맞게 맞춤화하는 초개인화로 점점 진화하고 있습니다. 개인화는 이미 소매에서 중요한 역할을 하고 있지만, 고급 AI 기술은 실시간 행동, 선호도, 환경 요인 등 훨씬 더 세분화된 데이터 포인트를 통합할 수 있습니다. 이를 통해 소매업체는 보다 정확하고 역동적인 고객 경험을 제공할 수 있습니다. 이러한 고객 경험에는 소비자의 필요를 미리 예측하는 고객 인사이트나 웹사이트 랜딩 페이지 또는 마케팅 이메일과 같은 완전히 개인화된 커뮤니케이션이 포함될 수 있습니다.
AI 기반 가상 어시스턴트와 챗봇이 고객에게 즉각적인 지원을 제공하여 문의에 답변하고 주문 프로세스를 간소화하며 문제를 해결합니다. 이러한 도구는 자연어 처리(NLP)를 통해 더욱 정교해져 사람과 같은 대화가 가능해졌습니다. 소매업체는 웹사이트나 앱에서 챗봇을 사용해 고객이 제품을 탐색하고, 주문 상태를 확인하거나, 문제를 해결할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 가상 쇼핑 어시스턴트가 고객에게 이커머스 경험을 탐색하도록 안내하며, 제품을 추천하고 판매 퍼널을 통해 잠재 고객과의 관계를 이어갈 수 있습니다. 생성형 AI의 성능이 향상됨에 따라 챗봇과 가상 어시스턴트는 복잡한 고객 경험을 자동화할 수 있게 되었습니다.
AI 지원 검색 및 증강 현실을 통해 고객은 구매 전에 제품을 검색하고 조사할 수 있는 새로운 방법을 갖게 됩니다. 예를 들어, AI는 사용자가 업로드한 이미지를 분석하여 시각적으로 유사한 제품을 제안할 수 있습니다. 이는 소비자가 시각적으로 유사한 제품을 검색할 수 있는 패션 및 홈 데코 분야에서 인기를 얻고 있습니다. 마찬가지로 AI로 강화된 AR을 사용하면 고객이 구매하기 전에 제품을 '착용해 볼' 수 있습니다. Sephora 같은 패션·뷰티 브랜드는 고객이 제품을 구매하기 전에 옷이나 메이크업이 어떻게 보일지 미리 볼 수 있는 툴로 초기 큰 성공을 거두었습니다.
수요 예측은 고급 데이터 분석 및 머신 러닝 모델을 사용하여 제품에 대한 향후 고객 수요를 예측합니다. 판매 데이터, 고객 데이터, 그리고 시장 동향과 같은 타사 데이터를 함께 사용하는 이러한 도구는 조직이 보다 효과적으로 계획을 세울 수 있도록 도와줍니다. AI 모델은 방대한 양의 데이터를 분석하고 기존 방식으로는 놓칠 수 있는 패턴을 감지할 수 있기 때문에, 이러한 기술은 이전 예측 도구보다 더 정확한 경향이 있습니다.
소매업체는 수요를 더 정확하게 예측함으로써 재고를 더 잘 관리하고 물류를 최적화할 수 있습니다. 또한 이러한 모델은 향후 이벤트에 대한 데이터 기반 인텔리전스를 제공하여 조직이 예상치 못한 상황이나 시장 변화에 빠르게 적응할 수 있도록 지원합니다. 머신 러닝을 활용한 수요 예측은 식료품 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 일부 브랜드는 제품 가용성을 높이고 낭비를 줄이기 위해 신선 식품 부서의 일일 주문을 자동화했습니다.2
AI는 소매 비즈니스의 백엔드 운영을 관리하고 재고 및 공급망 관리를 최적화하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 조직은 공급업체 관리 및 운송 물류와 같은 다양한 공급망 기능에 AI 기술을 통합함으로써, 재고를 최적화하고 가시성을 높이며 비용을 절감하고 오류를 줄일 수 있습니다. 소매 부문에서 AI 알고리즘은 운송 경로를 최적화해 배송 시간을 줄이고, 탄소 배출량 기준과 같은 특정 요건을 충족하도록 일정을 조정합니다. 또한 재고 관리 및 공급업체 관리 프로세스의 특정 측면을 자동화하여, 재고가 부족한 품목을 자동으로 보충하거나 주문에 필요한 수동 작업의 양을 줄이는 데도 사용됩니다.
이러한 도구는 조직이 운영 속도를 높이고 이상적인 재고 수준을 유지하며 인적 오류를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 대형 소매 업체인 Wal-Mart는 AI를 사용하여 배송 차량을 최적화하고, 더 효율적인 경로로 운송하고, 날씨 패턴을 분석해 상품이 정시에 도착하도록 합니다.3
AI는 소매업체와 고객 모두를 손실 방지 및 사기로부터 보호하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다. AI 시스템은 거래 패턴을 분석하고 사기 행위를 나타낼 수 있는 이상 징후를 감지하여 소매업체가 손실을 방지하는 데 도움을 줄 수 있습니다. AI 도구는 또한 온라인 결제의 사이버 보안을 강화하여 온라인 거래와 고객 계정에 잠재적인 데이터 유출이 있는지 모니터링함으로써, 전자상거래 플랫폼의 보안을 강화할 수 있습니다.
많은 금융 기관과 eBay와 같은 대규모 온라인 플랫폼은 자동화된 사기 탐지 소프트웨어를 사용하여 잠재적인 문제를 표시합니다. 최근 몇 년간 일부 소매업체들은 AI 기반 도난 방지 기술을 도입했습니다. 이는 매장 내 데이터를 분석하고 잠재적인 도난에 대응하는 데 사용됩니다.4
소매업용 AI는 다양한 기술과 데이터 에코시스템을 사용합니다. 이러한 도구는 운영, 고객 경험, 비즈니스 전반의 의사 결정을 개선하는 데 사용됩니다. 특정 소매업체의 필요에 따라 여러 기술을 함께 사용하는 경우가 많습니다. 소매 운영에 사용되는 가장 일반적인 AI 기술에는 다음이 포함됩니다.
데이터 관리 시스템은 소매 업계에서 AI의 근간을 이루는 시스템입니다. 이러한 시스템을 사용하면 여러 소스에서 방대한 양의 데이터를 수집, 저장, 관리할 수 있으며 분석 및 머신 러닝 알고리즘의 기반을 제공합니다. 이러한 시스템은 AI 학습에 사용되는 데이터의 품질, 일관성, 접근성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 이러한 데이터 관리 시스템에는 다음이 포함됩니다.
소매업 분야의 AI 시스템은 정확한 예측과 결정을 내리기 위해 방대한 양의 데이터에 의존합니다. 빅데이터 툴과 예측 분석이 이 데이터를 해석하여 의미 있는 인사이트를 추출합니다. 예를 들어, 이러한 도구는 다음을 수행하는 데 사용됩니다.
자동화 프로세스 및 소프트웨어는 일상적인 작업을 수행하여 인적 오류를 줄이고 소매 조직의 역량을 확장합니다. 이러한 기술은 재고 관리 및 자동 카탈로그 업데이트부터 대규모 비즈니스 프로세스 자동화까지 다양한 비즈니스 분야에 활용될 수 있습니다.
소매업 분야의 기본 자동화는 중앙 집중식 저장소를 기반으로 가격을 자동으로 표시하거나, 고객에게 배송 업데이트를 즉시 제공하고, 사람의 개입 없이 인보이스를 생성할 수 있습니다. 자동화와 AI를 결합한 고급 형태인 지능형 자동화에는 가상 어시스턴트가 자연어로 고객 문의를 이해하고 고객의 요청에 따라 주문을 처리하는 것이 포함될 수 있습니다. 소매업에서 자주 사용되는 기타 자동화 유형은 다음과 같습니다.
머신러닝은 소매업에서 AI 애플리케이션의 근간을 이루는 요소 중 하나입니다. ML 알고리즘을 사용하면 시스템이 작업을 위해 특별히 프로그래밍하지 않고도 데이터를 통해 학습하고 시간이 지남에 따라 성능을 개선할 수 있습니다. 머신 러닝은 다음을 지원합니다.
자연어 처리(NLP): AI 시스템은 인간의 언어를 '이해'하고 생성할 수 있습니다. 컴퓨팅 비전을 통해 이러한 시스템은 실제 세계의 시각적 데이터를 이해하고 해석할 수 있어 매장 내 및 온라인 쇼핑 경험을 향상시키는 유용한 기술이 됩니다. NLP 및 컴퓨팅 비전 기술은 소매 분야에서 다음과 같은 용도로 사용되는 경우가 많습니다.
IoT 장치는 센서, 카메라, 스마트 장치를 통해 실시간 데이터를 생성하며, AI 시스템은 이를 분석하여 고객 경험 중심으로 소매 운영을 최적화할 수 있습니다. 이러한 시스템을 사용하여 다음을 지원할 수 있습니다.
AI 및 관련 기술을 소매 부문에 통합하면 고객 경험과 비즈니스 운영을 모두 개선할 수 있습니다. 재고 관리에서 마케팅 캠페인에 이르기까지 소매업을 위한 다양한 AI 애플리케이션이 있지만, 이 기술의 일반적인 이점은 다음과 같습니다.
효율성 향상: AI는 재고 관리, 고객 지원, 마케팅 자료 생성, 사기 탐지와 같은 일상적인 작업을 자동화하여, 소매업체가 보다 전략적이고 창의적인 활동에 집중할 수 있도록 지원합니다.
향상된 고객 경험: 역동적인 데이터 기반 개인화 및 즉각적인 지원으로 브랜드와 고객 간의 관계를 개선하여 만족도와 충성도를 높일 수 있습니다.
비용 절감: 공급망 관리 또는 자동화된 배송 계획과 같은 AI 최적화 프로세스를 통해 낭비를 줄이고 정확도를 개선하며 운영 비용을 낮출 수 있습니다.
데이터 기반 의사 결정: 소매업체는 AI 도구를 사용하여 실시간 데이터와 실행 가능한 인사이트에 액세스하여 가격, 재고, 마케팅, 제품 개발에 대해 보다 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
고급 수요 예측: AI를 사용하는 소매 조직은 미래 수요에 대한 보다 정확한 정보를 수집함으로써 변화하는 상황에 더 빠르게 적응하고 비용이 많이 드는 낭비 가능성을 줄일 수 있습니다.
가격 최적화: 동적 도구를 사용하여 가장 효과적인 가격 전략을 결정하는 AI 지원 조직은 혼잡한 시장에서 수익을 극대화하고 경쟁력을 유지할 수 있습니다.
향상된 고객 행동 분석: 고객의 감정과 행동을 이전보다 더 빠르고 정확하게 분석함으로써, 소매 브랜드는 전략, 문제점, 그리고 고객 가치를 높일 수 있는 잠재적 방법에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
소매 비즈니스에 AI를 도입하려면 단순히 새로운 기술을 적용하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 성공적으로 구현하려면 회사의 필요에 맞게 유연하게 적용할 수 있으면서도, 포괄적이고 신중한 전략적 접근이 필요합니다. 일반적인 모범 사례는 다음과 같습니다.
AI 이니셔티브를 막 시작한 소매업체는 맞춤형 마케팅이나 자동화된 재고 관리처럼 효과가 큰 분야를 중심으로 파일럿 프로젝트를 시작할 수 있습니다. 투자 수익률이 가장 높은 사용 사례에 우선순위를 두면 조직은 가시적인 성과를 얻을 가능성이 높아집니다. 이 전략을 수립할 때 기업은 종종 매출 증가 또는 고객 만족도 향상과 같은 성공을 위한 주요 지표를 식별하여 AI 이니셔티브의 진행 상황을 추적합니다.
효과적인 AI를 위해서는 깨끗하고 정확하며 관련성 높은 데이터가 중요합니다. AI 이니셔티브를 시작하는 조직은 일반적으로 데이터를 광범위하게 조사 및 구성하고 정기적으로 데이터 세트를 검증하여 품질을 유지합니다. 기업은 내부 데이터를 보강하기 위해 고품질의 타사 데이터를 조달할 수도 있습니다.
범용 AI 소프트웨어도 있지만, 특정 업무나 산업에 맞게 학습된 AI 모델도 있습니다. 일반적으로 조직은 특정 용도에 가장 적합한 AI 도구를 조사하고, 필요에 따라 소매 분야 경험이 있는 공급업체나 컨설턴트와 협력하기도 합니다. 이러한 도구와 파트너를 신중하게 선택하면 확장 가능한 AI 이니셔티브를 만들고 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
자동화를 통해 효율성을 높일 수 있지만, 기업에서는 과도한 자동화나 고객 중심적이지 않은 솔루션을 피하는 것이 중요합니다. 조직은 고객이 선호하는 경우 인간 상호 작용을 위한 옵션을 포함할 수도 있고, 직관적인 챗봇이나 원활한 제품 추천과 같이 고객에게 실질적인 이점을 제공하는 AI 솔루션에만 집중할 수도 있습니다. 정기적으로 고객 피드백을 요청하는 것도 소비자 요구의 우선순위를 정하는 데 유용한 전략이 될 수 있습니다.
일관성을 보장하고 오류를 방지하기 위해 조직은 일반적으로 AI 모델이 예상대로 작동하고 의도한 결과에서 벗어나지 않는지 확인하기 위해 정기적인 감사를 수행합니다. 이는 새로운 데이터로 모델을 업데이트하고 모델을 지속적으로 조정하고 검증하는 것을 의미할 수 있습니다. 또한 AI를 사용하는 조직은 도구의 성능을 모니터링하여 주요 비즈니스 목표를 달성하고 있는지 확인합니다.
훌륭한 AI 모델은 설명 가능하고, 신뢰할 수 있으며, 투명합니다. 조직은 AI를 책임감 있게 활용하기 위해 고급 데이터 인프라에 투자하고, 보안과 규정 준수를 유지하며, 기술 문서도 꼼꼼히 관리할 수 있습니다. 이러한 조치는 민감한 고객 데이터를 보호하고, 신뢰를 유지하며, AI의 편향 가능성을 줄여줍니다.
