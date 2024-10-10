소매업 분야의 AI

소매업 분야의 인공 지능(AI)은 AI 기술을 활용해 고객 경험, 비즈니스 운영, 의사결정을 포함한 소매업의 다양한 측면을 개선하는 것을 포함합니다. 소매업에서 AI 기반 시스템은 데이터를 분석하고 프로세스를 자동화하며 고객과 소매업체 모두에게 보다 개인화되고 효율적인 경험을 제공합니다.

AI 기반 소매 기술은 온라인과 오프라인 매장 전반에 적용되어, 제품 추천과 가격 책정에서부터 재고 관리, 고객 서비스에 이르기까지 다양한 영역에 영향을 미칩니다. 최근 몇 년 동안 생성형 AI 기술의 발전으로 소매 부문이 꾸준히 변화하면서 자연어로 콘텐츠 생성과 실시간 고객 참여를 위한 새로운 기회를 제공하고 있습니다.

규모와 관계없이 소매 브랜드에 AI 도구는 상당한 비즈니스 영향을 미칠 수 있지만, 조직은 여전히 이를 대규모로 비용 효율적으로 도입하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 일부 추정에 따르면 생성형 AI만으로도 소매업체에 2,400억 달러에서 3,900억 달러 사이의 경제적 가치를 창출할 것으로 예상됩니다.1 그러나 경영 컨설팅 회사인 McKinsey에 따르면 많은 경영진이 여전히 조직 전체에 이러한 기술을 성공적으로 구현하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

그럼에도 불구하고 이러한 기술은 고객에게 큰 가치를 제공할 수 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 보고서에 따르면, 쇼핑을 위해 AI를 사용해 본 적이 없는 소비자 5명 중 약 4명이 이를 사용할 의향이 있다고 합니다. 고객은 이를 사용하여 제품을 연구하고, 거래를 찾고, 문제를 해결하는 데 관심이 있습니다. 또한 AI는 이미 온라인과 오프라인 쇼핑의 원활한 통합에서 중요한 역할을 하고 있으며, 자동 결제와 즉시 적용되는 옴니채널 개인화가 대형 소매 기업에서 표준으로 자리 잡았습니다.