Smart Talks with IBM

Revisionist History의 저자이자 진행자인 Malcolm Gladwell과 Pushkin Industries의 인기 팟캐스트 진행자들이 함께, 기술을 창의적으로 비즈니스에 적용해 변화를 이끌고 산업을 혁신하는 비전가들과 이야기를 나눕니다.



이번 시즌, Smart Talks with IBM이 현장으로 나갑니다. 스튜디오를 벗어나 IBM 고객들이 인공지능을 활용해 비즈니스 방식을 어떻게 혁신하고 있는지 살펴봅니다. 큰 아이디어와 최첨단 솔루션이 만나는 기술의 이면을 새롭게 조명합니다.