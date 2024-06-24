Smart Talks with IBM

Malcolm Gladwell이 진행하며, 기술을 창의적으로 비즈니스에 적용해 변화를 이끄는 비전가들을 소개하는 팟캐스트입니다.
NASA와 IBM은 위성 데이터를 분석하여 지구와 우주의 패턴을 밝혀내는 AI 기반 모델을 개발했습니다. 이러한 도구들로 케냐는 150억 그루의 나무 심기를 계획하기도 하였고 영국에서는 해로운 조류의 번성을 추적하는 등 전세계에 이미 실질적인 영향을 미치고 있습니다. 이 협력은 기후 행동, 환경 모니터링 및 비상 대응을 위한 전략적 인사이트를 제공합니다.
Malcolm Gladwell이 샌프란시스코 테크 위크에서 IBM의 신임 연구 총괄 Jay Gambetta와 라이브 관객 앞에서 대화를 나눕니다. IBM의 양자 컴퓨팅 성능 확장 계획, 이미 진행 중인 획기적인 실험, 그리고 이러한 새로운 컴퓨터가 화학, 의학, 나아가 금융에 미칠 영향에 대해 논의합니다.
Malcolm Gladwell이 IBM 회장 겸 CEO Arvind Krishna와 특별 라이브 에피소드에서 양자 컴퓨팅의 획기적인 잠재력, AI가 비즈니스에 미치는 변혁적 영향, 그리고 1990년대 Krishna의 비전적 예측이 오늘날 IBM의 혁신을 어떻게 이끌고 있는지에 대해 이야기합니다.
Scuderia Ferrari와 IBM은 AI 기반 인사이트와 최첨단 디지털 툴로 팬 참여 방식을 새롭게 정의하고 있습니다. Scuderia Ferrari가 거의 4억 명에 이르는 전 세계 팬들과의 연결을 강화하고 디지털 시대에 혁신과 커뮤니티를 이끄는 데 IBM이 어떤 도움이 되고 있는지 알아보세요.
뉴저지에 있는 L'Oréal의 연구 센터를 방문한 이번 회에서, Malcolm Gladwell은 화장품 제형의 복잡성과 L'Oréal이 IBM과 추진하는 AI 파트너십을 탐구합니다. AI가 뷰티 산업을 어떻게 혁신하며 제품을 더욱 지속 가능하고 혁신적으로 만드는지 알아보세요.
Revisionist History의 저자이자 진행자인 Malcolm Gladwell과 Pushkin Industries의 인기 팟캐스트 진행자들이 함께, 기술을 창의적으로 비즈니스에 적용해 변화를 이끌고 산업을 혁신하는 비전가들과 이야기를 나눕니다.
이번 시즌, Smart Talks with IBM이 현장으로 나갑니다. 스튜디오를 벗어나 IBM 고객들이 인공지능을 활용해 비즈니스 방식을 어떻게 혁신하고 있는지 살펴봅니다. 큰 아이디어와 최첨단 솔루션이 만나는 기술의 이면을 새롭게 조명합니다.
시즌을 펼쳐 아래에서 에피소드를 살펴보세요 ↓
진행자: Malcolm Gladwell
게스트:
— Ric Lewis, IBM 인프라 부문 수석 부사장
진행자: Malcolm Gladwell
게스트:
– IBM 전략적 파트너 및 에코시스템 부서장 제이슨 캘리
– Kristy Friedrichs, Palo Alto Networks 수석 부사장 겸 최고 파트너십 책임자
진행자: Jacob Goldstein
게스트:
– Rebecca Finlay, Partnership on AI의 CEO
진행자: Jacob Goldstein
게스트:
– Maryam Ashoori, IBM watsonx.ai 제품 관리 디렉터 겸 제품 총괄
진행자: Dr. Laurie Santos
게스트:
– Justina Nixon-Saintil, IBM 기업 사회적 책임 부문 부사장 겸 최고 임팩트 책임자
– April Dawson, 기술 및 혁신 부학장 겸 법학 교수
진행자: Malcolm Gladwell
게스트:
– Mo Duffy, Red Hat 소프트웨어 엔지니어링 매니저
진행자: Jacob Goldstein
게스트:
– Brian Ryerson, 미국 테니스 협회 디지털 전략 수석 이사
진행자: Malcolm Gladwell
게스트:
– Rob Thomas, IBM 소프트웨어 부문 수석 부사장 겸 최고 상업 책임자
진행자: Tim Harford
게스트:
– Srinivasan Venkatarajan, Microsoft 글로벌 파트너 비즈니스 디렉터
진행자: Dr. Laurie Santos
게스트:
– Alice Crisci, 난임 케어 제공업체 Ovum Health 공동 설립자 겸 CEO
진행자: Jacob Goldstein
게스트:
– Susan Emerson, Salesforce AI, 분석 및 데이터 제품 부문 수석 부사장
– Matthew Candy, IBM Consulting 생성형 AI 글로벌 매니징 파트너
진행자: Malcolm Gladwell
게스트:
– Dr. Darío Gil, IBM 수석 부사장 겸 연구 총괄
진행자: Malcolm Gladwell, Laurie Santos
게스트:
– Christina Montgomery, IBM 최고 개인정보 보호 및 신뢰 책임자
진행자: Malcolm Gladwell, Tim Harford
게스트:
– Jeff Boudier, Hugging Face 제품 및 성장 총괄
진행자: 말콤 글래드웰, 제이콥 골드스타인
게스트:
– Dr. David Cox, IBM Research AI 모델 부문 부사장
진행자: 말콤 글래드웰, 제이콥 골드스타인
게스트:
– Kareem Yusuf, IBM Software 제품 관리 및 성장 부문 수석 부사장
진행자: Malcolm Gladwell, Dr. Laurie Santos
게스트:
– Derrick Warren, Grambling State University 경영대학 학장(전 Southern University 경영대학 부학장)
진행자: Malcolm Gladwell
게스트:
– Mark Vande Hei, NASA 우주비행사
진행자: 말콤 글래드웰, 제이콥 골드스타인
게스트:
– Phil Weinmeister, IBM Salesforce 아메리카 지역 제품 총괄
진행자: Malcolm Gladwell, Ronald Young Jr.
게스트:
– Nicholas Renotte, IBM 데이터 과학 및 AI 기술 스페셜리스트
진행자: 말콤 글래드웰, 제이콥 골드스타인
게스트:
– Angela Hood, ThisWay Global 설립자 겸 CEO
진행자: Malcolm Gladwell, Tim Harford
게스트:
– Sheri Hinish, IBM 글로벌 지속 가능성 서비스 리더 겸 지속 가능한 공급망 오퍼링 리더
진행자: Malcolm Gladwell, Lauren Ober
게스트:
– Brett Phaneuf 및 Don Scott, Mayflower 자율 운항 선박 프로젝트 엔지니어
진행자: Malcolm Gladwell, Tim Harford
게스트:
– Stephanie Snow Carruthers, IBM X-Force 최고 피플 해커
진행자: Malcolm Gladwell, Dr. Laurie Santos
게스트:
– Phaedra Boinodiris, IBM Consulting AI 신뢰 프랙티스 리더
진행자: 말콤 글래드웰, 제이콥 골드스타인
게스트:
– Bryan Young 및 Steven Better, Home Lending Pal 공동 설립자
진행자: Malcolm Gladwell
게스트:
– Jonathan Wright, IBM 공급망 컨설팅 글로벌 매니징 파트너
진행자: Malcolm Gladwell
게스트:
– Marc Rolfe, SAP 전략적 파트너 에코시스템 성공 총괄 수석 부사장 및 Jason Kelley, IBM 전략적 파트너 총괄 매니저
진행자: Malcolm Gladwell
게스트:
– Christina Montgomery, IBM 최고 개인정보 보호 책임자 겸 AI 윤리 위원회 공동 의장 및 Dr. Seth Dobrin, 글로벌 최고 AI 책임자
진행자: Malcolm Gladwell
게스트:
– Dr. Darío Gil, IBM 수석 부사장 겸 연구 총괄
진행자: Malcolm Gladwell
게스트:
– David Shacochis, Lumen 엔터프라이즈 기술 부문 부사장 겸 필드 CTO 및 Howard Boville, IBM Cloud Platform 총괄
진행자: Malcolm Gladwell
게스트:
– Jason Kelley, IBM 시니어 리더
진행자: Malcolm Gladwell
게스트:
– Jim Whitehurst, IBM 수석 고문
진행자: Malcolm Gladwell
게스트:
– Adam Grant, 조직 심리학자 겸 와튼 스쿨 교수
진행자: Malcolm Gladwell
게스트:
– Anil Bhatt, Anthem 수석 부사장 겸 CTO 및 Glenn Finch, IBM 글로벌 비즈니스 서비스 매니징 파트너
진행자: Malcolm Gladwell
게스트:
– Carla Piñeyro Sublett, 수석 부사장 겸 CMO 및 Chimka Munkhbayar, Agrolly 공동 설립자
진행자: Malcolm Gladwell
게스트:
– Srini Kalapala, Verizon 글로벌 기술, 전략 및 네트워크 클라우드 부문 부사장
– Steve Canepa, IBM 커뮤니케이션 부문 글로벌 GM 겸 매니징 디렉터
진행자: Malcolm Gladwell
게스트:
– Rob Thomas, IBM 클라우드 및 데이터 플랫폼 부문 수석 부사장
진행자: Jonathan Strickland
게스트:
– Jason Kelley, IBM 시니어 리더
진행자: Jonathan Strickland
게스트:
– IBM 디스팅귀시드 엔지니어 Dale Davis Jones 및 Lysa Banks, 그리고 크리에이티브 아키텍트 Britni Lonesome
진행자: Jonathan Strickland
게스트:
— P-TECH의 이사이자 IBM의 조엘 망간 (Joel Mangan), 최근 P-TECH 졸업생 수이할리아 카림-도란과 에릭 촐룰라-마르티네즈
진행자: Robert, Joe
게스트:
– Sheri Bachstein, IBM 비즈니스인 Watson Advertising 및 The Weather Company 글로벌 총괄
진행자: Jonathan Strickland
게스트:
– John McGrath, IBM 수석 솔루션 아키텍트
– Neil Giles, Traffik Analysis Hub CEO
진행자: Jonathan Strickland
게스트:
– Dr. Kyu Rhee, IBM 최고 의료 책임자
– Dr. Irene Dankwa-Mullan, IBM Watson Health 부최고 의료 책임자
진행자: Jonathan Strickland
게스트:
– Wendi Whitmore, IBM Security X-Force Threat Intelligence 부문 부사장
– Allison Ritter, IBM Security Command Center 프로그램 리더
진행자: Robert, Joe
게스트:
– Noam Slonim, Project Debater 수석 연구원
– Madhu Kochar, IBM 데이터 및 AI 부문 부사장
진행자: Robert, Joe
게스트:
– Ritika Gunnar, IBM 데이터 및 AI 전문가 랩 및 학습 부문 부사장
– Jay Bellissimo, IBM 미국 공공 및 연방 시장 총괄 매니저
진행자: Robert, Joe
게스트:
– Luq Niazi, IBM 소비재 산업 글로벌 매니징 디렉터
– Karl Haller, IBM 소비재 역량 센터(CoC) 파트너
진행자: Jonathan Strickland
게스트:
– Kristin Wisnewski
– Grace Suh
진행자: Jonathan Strickland
게스트:
– Dave Turek, IBM
진행자: Jonathan Strickland
게스트:
– Cameron Clayton, IBM Cloud 에코시스템 및 The Weather Company 총괄 매니저
진행자: Jonathan Strickland
게스트:
– Bryan Knouse, IBM Call for Code 수상자인 Project OWL 소속
– Alisa Maclin, IBM
새로운 플래그십 비즈니스용 AI 교육 경험인 AI 아카데미를 시청하세요. 귀하와 같은 비즈니스 리더를 위해 설계된 과정을 통해 성장을 촉진할 수 있는 AI 투자의 우선순위를 효과적으로 지정하는 방법에 대해 최고의 IBM 사고 리더로부터 인사이트를 얻을 수 있습니다.
AI가 무엇을 할 수 있는지에 대한 과장된 이야기가 많지만, 실제로 AI를 사용하여 경험을 구축하려면 어떻게 해야 할까요? 이 시리즈에서는 진행자 Albert Lawrence가 비즈니스 리더 및 IBM 기술 전문가와 함께 이론을 넘어 AI를 실제로 적용하는 방법을 보여드립니다.
최신 AI 트렌드, 혁신 및 비즈니스에 미치는 영향에 대한 통찰력 있는 토론을 들어보세요. 팀 황(Tim Hwang)이 진행하는 이 팟캐스트는 획기적인 연구에서 실제 적용에 이르기까지, 모든 것에 관한 전문 지식과 분석이 균형 있게 어우러져 있습니다.