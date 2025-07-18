다양한 유형의 테스트 중에서 단위 테스트는 소프트웨어 테스트를 통해 평가되는 가장 작은 개별 구성 요소인 코드 단위에 대해 현미경에 가까운 수준의 관점을 제공합니다. 적절한 단위 테스트에 필요한 핵심 요소는 단위 기능을 효과적으로 평가할 수 있도록 격리하는 것입니다.

단위 테스트의 이점으로는 자동화를 통한 소프트웨어 개발 프로세스의 가속화와 소프트웨어 개발 라이프사이클(SDLC) 초기에 디버깅을 통합하여 인건비를 절감할 수 있다는 점입니다. 이러한 디버깅 작업은 개발 중에 이루어진 코드 변경 사항을 잘 유지할 수 있도록 지원하고 전반적으로 코드 품질을 향상합니다.

단위 테스트 프레임워크는 테스터가 개별 단위에서 테스트를 실행하고 더 강력한 전체 코드베이스를 구축하는 데 도움이 됩니다. 테스트가 특정 코드 조각을 확인하고 테스트가 제대로 실행되며, 연결된 검사(어설션이라고도 함)가 모두 성공적으로 실현되었을 때 테스트 통과가 이루어집니다. 테스트 통과는 장치가 예상대로 작동하고 있음을 나타냅니다.