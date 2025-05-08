사이트 신뢰성 엔지니어링(SRE): 희망 대신 필요한 7가지 전략

현대 기술의 다른 많은 요소와 마찬가지로 자동화를 워크플로우에 통합하는 목표는 엔지니어가 가치를 창출하지 못하는 반복적인 작업에 매달리지 않도록 하는 것입니다. 새롭게 확보된 자유 시간을 통해 엔지니어는 자동화가 완료할 수 없는 작업(생성, 아이디어 구상, 대규모 지침 수립 등)을 수행할 수 있습니다.

자동화는 다음과 같은 목표를 달성하는 데 특히 유용할 수 있습니다.

일관성: 반복적이고 수동적인 작업의 단점은 더 가치 있는 작업을 뒤로 하고 단순히 지루하고 시간을 잡아먹는 데 그치지 않습니다. 사용자 계정 생성과 같은 작업이 자동화 도구를 통해 수행된다면, 실수와 불일치를 거의 제거할 수 있습니다. 신규 직원은 기존 직원과 다르게 일을 처리할 수 있고, 사용자가 값을 잘못된 필드에 입력할 수도 있습니다. 그러나 자동화된 프로세스는 일반적으로 이런 문제를 일으키지 않습니다.

확장성: 확장성은 장기적으로 볼 때 자동화의 주요 이점 중 하나입니다. 앞서 든 사용자 계정 생성 예시를 다시 살펴보겠습니다. 계정 생성 수가 기하급수적으로 증가하면, 계정 설정을 담당한 사람의 업무량도 기하급수적으로 늘어나 다른 더 중요한 업무에 집중하기 어렵습니다. 하지만 자동화된 시스템은 이러한 문제를 겪지 않습니다.

속도: 코드에서 버그를 찾고 수정하는 것과 같은 특정 작업을 사람이 수행하면 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 자동화된 소프트웨어 시스템은 방대한 데이터를 모니터링할 수 있으며, 고급 패턴 인식이나 기타 도구를 활용해 사람보다 더 빠르게 오류를 감지할 수 있습니다. 수정 사항은 사람의 개입 없이도 마찬가지로 신속하게 적용할 수 있습니다.

물론 어떤 자동화 프로세스에도 잠재적인 위험이 존재합니다. 그 예는 다음과 같습니다.

초기 비용: 자동화를 배포하려면 먼저 자동화를 만들어야 합니다. 이는 상당한 시간, 노력, 심지어 하드웨어 비용을 요구할 수 있습니다. 자동화의 가치는 자동화를 만드는 데 드는 노력과 자동화가 시작되면 절약할 수 있는 실제 리소스 간의 균형을 고려해야 합니다.

유지 관리: 자동화된 작업은 영원히 실행될 것처럼 보일 수 있지만, 실제로는 그렇지 않은 경우가 많습니다. 자동화 코드는 최신 상태로 유지되어야 하며 다른 코드 및 시스템 업데이트와 동기화되어야 합니다. 새로운 기능이 추가되면 새로운 작업을 포함하거나 오류를 방지하기 위해 자동화 코드도 사람의 개입을 통해 업데이트해야 할 수도 있습니다.

인공 지능은 SRE에 새롭고 흥미로운 몇 가지 가능성을 제시하는데, 가장 눈에 띄는 것은 자동화 영역입니다. 초기 비용과 유지 관리 모두 새로운 AI 모델에 의해 조정될 수 있습니다. 그러나 AI는 또한 할루시네이션, 보안, 개인정보 보호 등 새로운 잠재적 문제점을 가져올 수 있습니다.