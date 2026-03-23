조직은 어려운 딜레마에 직면해 있습니다. 후보자에게 접근할 수 있는 툴은 늘어났지만, 빠르게 좋은 채용 결정을 내리는 능력은 여전히 부족합니다. 직무 공고는 필요 이상으로 오래 유지되고, 적합한 후보자는 채용 과정 중간에 이탈합니다. 이러한 비효율은 채용 담당자의 에너지를 소모하고, 고용주 브랜드를 훼손하며, 비즈니스 비용을 증가시킵니다.

Kim Morick에 따르면, IBM® Consulting의 AI 중심 HR 리더로서 우수 인재는 평균적으로 단 10일만 채용 시장에 머뭅니다.열악한 채용 프로세스의 영향은 빠르게 누적되며, 특히 오늘날의 빠르게 변화하는 업무 환경을 고려할 때 더욱 그렇습니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)가 경영진 750명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 비즈니스 리더의 87%가 AI 기반 미래의 잠재력을 최대한 실현하려면 적절한 인재를 적절한 역할에 배치해야 한다고 생각하는 것으로 나타났습니다.

Deloitte 조사에 따르면, 조사 대상 근로자의 93%가 전통적인 직무 구조를 넘어서는 것이 조직 성공에 매우 중요하다고 믿는다고 밝혔습니다. 현재와 같은 시점에서는 적응력이 기존에 습득한 기술만큼 중요해지고 있으며, 채용 관리자와 인재 확보 과정에서는 민첩성이 필수적입니다.

효과적인 채용 전략은 단순히 속도의 문제가 아닙니다. 불필요한 노력을 줄이고 의사결정의 질을 향상시키는 것이 핵심입니다. IBM Consulting의 글로벌 인재 확보 리더 Rob Enright는 “채용 효율성은 동일한 프로세스를 더 빠르게 수행하는 것이 아닙니다.”라고 말합니다. “더 명확한 근거와 적은 잡음을 바탕으로 더 나은 판단을 내리는 것이 중요합니다.”