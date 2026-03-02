AI로 후보자 경험을 개선하는 방법

오늘날 ‘후보자 경험’은 구직자가 채용 및 채용 과정 전반에서 조직과 상호작용하며 형성하는 인식과 태도를 의미합니다. 이는 구직 공고를 처음 접하는 순간부터 시작해 후보자가 기업과 접하는 모든 접점을 포함합니다. 후보자 경험은 지원 과정에서의 선별, 면접, 조건 협상, 그리고 최종적으로 온보딩 또는 불합격 통보에 이르기까지 계속 이어집니다.

수십 년간 연구되어 온 고객 경험과 달리, 후보자 경험은 비교적 새로운 분야입니다. 그러나 그 중요성은 급격히 커지고 있습니다. 이러한 성장은 기술 인재의 가치가 일반 인력의 역량을 앞지르면서 인재 시장이 더욱 경쟁적으로 변화했기 때문입니다.

Deloitte에 따르면 미국의 기술 직무 수요는 2034년까지 710만 개로 증가할 전망입니다. 동시에, 최상위 후보자들은 최고의 소비자 브랜드에서 경험하는 수준의 투명성과 개인화된 경험을 고용주에게도 기대하고 있습니다. 오늘날 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 채용 프로세스의 민첩성은 핵심 요소가 되었습니다.

후보자 경험은 여러 상호 연결된 요소에 의해 형성됩니다.

채용 공고와 커리어 페이지에 쉽게 접근할 수 있습니까?

지원 절차는 직관적입니까?

면접관은 전문적이며 충분히 준비되어 있습니까?

의사결정 일정은 얼마나 투명하게 공유됩니까?

궁극적으로 긍정적인 후보자 경험은 최종 선발되지 않은 지원자를 포함해 모든 상호작용에서 후보자를 존중하고 배려하는 데 기반합니다.