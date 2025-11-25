채용 자동화란 무엇인가요?

채용에 AI를 사용하는 것은 이미 널리 퍼져 있으며, 한 연구에 따르면 채용 관리자의 99%가 채용 프로세스에서 AI를 사용한다고 보고했습니다.1 자동화는 채용 공고 게시, 이력서 심사, 면접 일정 잡기 등 시간이 많이 소요되는 채용 관리 업무의 대부분을 효율적으로 처리할 수 있습니다. 또한 복잡한 의사 결정 프로세스와 워크플로를 최적화할 수 있는 고급 도구가 등장하고 있습니다.

이러한 자동화 도구는 지원자 추적 시스템, 채용 CRM 및 소셜 미디어 플랫폼과 통합되어 더욱 원활한 경험을 제공합니다. 채용 자동화 도구를 통해 수작업을 줄이면 인사팀과 채용 관리자는 사람의 미묘한 판단이 필요한 고차원적인 전략적 업무에 집중할 수 있습니다. 자동화를 효과적으로 사용하면 채용 소요 시간 및 채용 비용과 같은 주요 채용 지표를 개선하고 직무에 가장 적합한 지원자를 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.