채용 자동화란 무엇인가요?

채용에 AI를 사용하는 것은 이미 널리 퍼져 있으며, 한 연구에 따르면 채용 관리자의 99%가 채용 프로세스에서 AI를 사용한다고 보고했습니다.1 자동화는 채용 공고 게시, 이력서 심사, 면접 일정 잡기 등 시간이 많이 소요되는 채용 관리 업무의 대부분을 효율적으로 처리할 수 있습니다. 또한 복잡한 의사 결정 프로세스와 워크플로를 최적화할 수 있는 고급 도구가 등장하고 있습니다.
이러한 자동화 도구는 지원자 추적 시스템, 채용 CRM 및 소셜 미디어 플랫폼과 통합되어 더욱 원활한 경험을 제공합니다. 채용 자동화 도구를 통해 수작업을 줄이면 인사팀과 채용 관리자는 사람의 미묘한 판단이 필요한 고차원적인 전략적 업무에 집중할 수 있습니다. 자동화를 효과적으로 사용하면 채용 소요 시간 및 채용 비용과 같은 주요 채용 지표를 개선하고 직무에 가장 적합한 지원자를 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.
채용 자동화 소프트웨어나 관행을 도입하는 조직은 일반적으로 반복적인 업무에 소요되는 시간을 줄이고 전반적인 채용 프로세스를 개선하고자 하는 두 가지 목표를 추구합니다. AI 채용 도구를 사용하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
연구에 따르면 소싱, 면접 일정, 심사에 자동화를 사용하는 기업은 평균적으로 채용 시간 지표를 최대 30% 단축한 것으로 나타났습니다.2 자동화된 워크플로룰 사용하면 일정 조정, 후보자 후속 조치 등 채용 프로세스의 속도를 늦추는 수작업 병목 현상을 줄일 수 있습니다.
채용 담당자들은 하루의 상당 부분을 행정 업무에 할애합니다. 채용 공고, 자격 확인, 문서 수집 또는 인터뷰 물류와 같은 반복적인 규칙 기반 작업을 자동화하면 HR 팀이 업무의 더 복잡한 부분을 더 빠르게 처리할 수 있습니다.
구직자가 업데이트를 너무 오래 기다리거나 지원 과정에서 마찰을 겪을 때 지원자 이탈이 종종 발생합니다. 자동화는 다음을 통해 이를 지원합니다.
이러한 자동화는 지원자 경험을 개선하고 조직이 경쟁 시장에서 최고의 인재를 유치하는 데 도움이 됩니다.
자동화는 지원자 선별, 지원자 명단 및 워크플로 라우팅 전반에 일관된 로직을 적용하여 구조화된 채용을 지원합니다. AI 기반 이력서 심사를 책임감 있게 구현하면 직무 요구 사항에 맞게 기술과 경험을 매칭하여 자격을 갖춘 지원자를 더 빠르게 발굴할 수 있습니다. 그러면 채용 담당자는 최종 채용 결정에 사람의 인사이트를 반영할 수 있습니다.
채용에는 채용 관리자, HR 비즈니스 파트너, 면접관 및 운영 등 다양한 역할이 포함됩니다. 자동화 도구는 업데이트를 중앙 집중화하고, 경고를 트리거하고, 주고받는 커뮤니케이션을 줄여 조정을 개선하고 단계 간의 지연을 줄이는 데 도움이 됩니다.
자동화 및 AI 기반 소싱 플랫폼은 수동 구인 게시판 게시와 수동적인 검색을 뛰어넘습니다. 구인 게시판, 소셜 미디어(예: LinkedIn, GitHub), 내부 인재 풀, 채용 사이트, 동문 네트워크 등 여러 소스를 지속적으로 스캔하고 알고리즘 매칭을 적용하여 후보자 프로필을 채용 요청에 맞게 조정합니다. 이러한 적극적인 검색을 통해 인재 유입 경로를 넓히고, 잠재 고객을 수동으로 식별하는 데 소요되는 시간을 줄이고, '숨겨져 있거나' 소극적인 태도의 인재, 즉 놓칠 수 있는 훌륭한 후보자를 발굴할 수도 있습니다.
지원자가 지원하면 이력서 분류, 키워드 매칭, 자격 확인, 지원자 태그 지정 등 사전 심사와 최종 지원자 선정에 많은 시간이 소요되고 반복적인 작업이 이루어집니다. 자동화된 심사 시스템은 자연어 처리(NLP)와 머신 러닝을 사용하여 우수한 지원자 프로필을 분석하고 기술, 경력, 자격증, 심지어 문화적 적합성 지표와 같은 직무 요구사항에 따라 순위를 매깁니다. 이러한 심사를 통해 채용팀은 많은 양의 애플리케이션을 처리하는 대신, 유능한 지원자를 검토하는 데 집중할 수 있습니다.
채용 과정에서 가장 어려운 부분 중 하나는 일정 조정입니다. 면접관, 지원자, 채용 관리자 간의 일정을 동기화하는 것은 복잡하고 필요한 후속 커뮤니케이션을 관리하는 것도 어렵습니다. 자동화를 통해 실시간으로 일정 확인을 처리하고, 면접 시간대를 제안 및 확인하고, 면접 알림을 보내거나, 알림 일정을 조정하고, 챗봇이나 이메일을 통해 지원자 상태 업데이트를 트리거할 수 있습니다. 이러한 단계는 프로세스를 원활하게 진행하여 채용 시간을 단축하고 지원자 이탈을 줄입니다.
채용 결정은 프로세스의 첫 번째 단계에 불과합니다. 이 결정을 통해 제안 문서 작성, 승인 획득, 신원 조회 조정, 온보딩 워크플로 시작과 같은 일련의 작업이 이루어집니다. 자동화는 애플리케이션 추적 시스템(ATS), 인적자원정보시스템(HRIS), 문서 관리 시스템 및 온보딩 프로세스를 하나로 연결합니다. 즉, 템플릿에서 구인 제안을 생성하고, 지원자 데이터를 자동으로 채우고, 수동 핸드오프 없이 다음 단계를 트리거할 수 있습니다.
통합된 오케스트레이션을 통해 채용 결정부터 신규 채용 시작까지 원활한 전환을 보장합니다. 예를 들어, IBM watsonx Orchestrate 기반의 인사 AI 에이전트인 IBM의 AskHR은 2024년에 1,150만 건의 상호작용을 처리했으며 관리자가 75% 더 빠르게 인사 거래를 처리할 수 있도록 지원했습니다.
자동화를 통해 채용 프로세스 전반에서 실시간 데이터 캡처가 가능합니다. 퍼널 전환 지표, 지원자 소스 효율성, 채용 시간, 면접관 피드백 시간, 지원자 이탈률 등을 모두 대시보드 또는 알림에 입력할 수 있습니다. 이러한 데이터 흐름을 의사 결정 워크플로에 연결함으로써 HR 리더는 병목 현상을 파악하고 그 과정에서 전략을 조정할 수 있습니다.
몇 가지 핵심 기술이 현대 채용 기술의 근간을 이루고 있습니다.
이러한 시스템은 지원부터 면접, 채용까지 지원자 프로필을 관리하고 이력서 파싱, 면접 일정, 워크플로 트리거 및 분석 대시보드와 같은 자동화 도구와 통합됩니다.
AI 기반 어시스턴트는 지원자 FAQ에 답변하고, 상태에 대한 실시간 업데이트를 제공하고, 수동적인 지원자의 참여를 유도하고, 면접 일정을 잡고, 채용 및 채용 프로세스 전반에 걸쳐 지원자의 참여를 유지하는 데 유용합니다.
지원자 관계 관리 시스템(CRM)은 시간이 지남에 따라 지원자 파이프라인과 관계를 관리하는 데 도움이 됩니다. 채용 CRM은 잠재적 지원자, 추천 및 향후 채용 공고를 소싱하는 데 특히 유용합니다.
자동화 도구는 종종 구인 게시판, LinkedIn, 소셜 미디어, ATS, 채용 CRM, 비디오 면접 플랫폼, 인적자원정보시스템/온보딩 시스템과 연결됩니다. 도구와 시스템 간의 수동 핸드오프를 줄이고 서로 다른 프로세스를 연결하는 올인원 방식을 제공하여 워크플로를 최적화합니다.
스케줄링 도구는 채용 관리자, 채용 담당자 및 지원자의 캘린더를 통합하여 조정을 자동화합니다. 화상 면접(실시간 또는 비동기)은 인터뷰 프로세스의 일부를 더욱 자동화합니다.
분석 대시보드 및 기타 지표 추적 도구를 통해 채용팀은 워크플로, 병목 현상, 지원자 소싱 효율성, 채용 소요 시간, 채용당 비용, 채용 품질, 지원자 경험, 중도 탈락률 등에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 자동화는 이러한 지표를 수집, 처리, 시각화하여 간과할 수 있었던 인재 소싱 및 지원 옵션이나 수작업을 더 짧은 시간에 완료할 수 있는 방법에 대한 인사이트를 제공하는 역할을 합니다.
이러한 AI 기반 알고리즘은 이력서와 기술을 평가하고, 후보자 프로필을 직무 설명과 일치시키거나, 후보자 명단에 점수를 매길 수 있습니다.
채용 자동화는 현대 HR 운영의 필수적인 부분입니다. 이를 통해 시간을 절약하고 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 인재 확보를 관리 업무에서 전략적 역할로 전환할 수 있습니다. 수작업으로 처리해야 하는 관리 업무가 줄어들면 채용 전문가는 인재 풀을 선제적으로 구축하고, 고용주 브랜딩을 강화하며, 유망한 후보자와의 관계를 육성하는 등의 업무에 집중할 수 있습니다.
채용 자동화를 구현하는 첫 번째 단계는 현재 채용 프로세스가 어떻게 운영되는지 이해하는 것입니다. 조직은 채용 요청부터 온보딩까지 각 단계를 매핑하고 누가 관여하는지, 어떤 시스템을 사용하는지, 수작업이 누적되는 위치를 파악함으로써 이점을 얻을 수 있습니다. 이 연습을 통해 자동화에 적합한 중복 또는 병목 현상을 발견할 수 있습니다. 또한 명확한 프로세스 맵은 자동화가 이론적인 문제점이 아닌 실제 운영상의 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
워크플로를 문서화한 후 조직은 자동화에 가장 적합한 작업을 결정할 수 있습니다. 초기 활동은 일반적으로 채용 공고, 이력서 심사, 면접 준비와 같은 대량의 규칙 기반 활동에 중점을 둡니다. 이러한 영역은 지연이 발생하기 쉽고 채용 담당자의 시간을 많이 소모하기 때문에 이득을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 잘 정의되고 위험이 적은 몇 가지 프로세스부터 시작하면 팀이 채용 프로세스의 더 복잡한 부분으로 확장하기 전에 자신감을 쌓고 가치를 입증하는 데도 도움이 됩니다.
초기 사용 사례를 파악한 후 다음 단계는 해당 자동화 목표를 지원할 기술을 선택하는 것입니다. 일부 조직은 지원자 추적 시스템을 개선하거나 채용 CRM을 통합할 수 있으며, 다른 조직은 여러 시스템에서 활동을 조정하는 IBM watsonx Orchestrate와 같은 워크플로 오케스트레이션 플랫폼의 이점을 누릴 수 있습니다.
채용 워크플로는 일반적으로 캘린더, 커뮤니케이션 도구, 채용 게시판, 인적자원정보시스템(HRIS) 플랫폼, 문서 관리 시스템과 맞닿아 있기 때문에 통합 기능(제품), 역량이 매우 중요합니다. 이러한 시스템이 안정적으로 연결되고 데이터를 교환하도록 하면 자동화 도입이 더욱 원활하게 진행됩니다.
첫 번째 출시는 단일 역할 또는 포함된 작업 집합에 초점을 맞출 수 있습니다. 통제되거나 제한된 방식으로 파일럿을 운영하면 자동화된 작업의 정확도를 평가하고 결과를 측정하기가 더 쉬워집니다. 이 접근 방식을 통해 팀은 광범위한 채용 프로세스를 중단하지 않고도 문제를 해결할 수 있습니다.
자동화가 도입됨에 따라 인사팀과 채용 관리자는 새로운 워크플로우의 작동 방식과 사람의 판단이 여전히 중요한 부분을 이해해야 합니다. 교육 세션과 명확한 커뮤니케이션을 통해 팀은 새로운 프로세스에 적응하고 자동화된 작업에 대한 자신감을 유지할 수 있습니다. 사용자가 자동화를 개입하거나 재정의할 시기를 알 수 있도록 하는 것은 신뢰를 유지하고 프로세스 중단을 방지하는 데 특히 중요합니다.
채용 요구사항이 변화하거나 채용 규모가 변동하거나 새로운 도구가 출시되면 조직은 워크플로우를 재검토하고 그에 따라 자동화된 프로세스를 개선해야 합니다. 후보 처리량, 이탈률 또는 일정 지연과 같은 지표를 정기적으로 후기하면 자동화를 위한 새로운 기회나 조정이 필요한 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다. 시간이 지나도 지속적인 개선이 이루어진다는 것은 채용이 효율적이고 확장가능한이며 조직의 광범위한 인재 전략에 부합한다는 것을 의미합니다.
