EDI 및 ERP 통합: 모범 사례, 이점 및 과제

EDI-ERP 통합은 전자 데이터 교환(EDI) 플랫폼과 전사적 자원 관리(ERP) 시스템을 연결하여 EDI 및 ERP 플랫폼 간의 자동적이고 효율적이며 원활한 데이터 흐름을 보장합니다.
EDI ERP 통합은 처리를 자동화 및 가속화하고 운영 효율성 향상, O2C(Order to Cash) 주기 단축, 재고 및 공급망 가시성 향상, 운영 비용 절감 등을 촉진합니다.
EDI 솔루션을 사용하면 표준화된 전자 비즈니스 문서(종종 EDI 메시지라고도 함) 및 데이터를 자동으로 전송할 수 있습니다. EDI는 주로 송장, 구매 주문서, 배송 통지서와 같은 문서 교환을 위한 B2B 통합으로 사용되지만 ERP 및 CRM 시스템과 같은 서로 다른 내부 시스템 간에도 사용됩니다.
ERP 시스템은 자동화와 통합을 통해 조직의 기능, 프로세스 및 워크플로를 관리하고 간소화합니다. 또한 재무, 제조, 조달, 공급망 관리 등 다양한 비즈니스 프로세스를 관리하는 데 사용됩니다.
EDI ERP 통합은 EDI 플랫폼을 내부 ERP 시스템과 연결하여 두 시스템 간의 자동적이고 원활한 정보 흐름을 촉진합니다. 이러한 통합이 없다면 EDI 데이터를 ERP 및 기타 내부 시스템에 수동으로 입력해야 하며, 반대로 내부 시스템에서 EDI 소프트웨어로 입력해야 합니다.
EDI 플랫폼과 ERP 솔루션을 통합하는 방법에는 ERP 또는 EDI 소프트웨어 내의 네이티브 통합, iPaaS 플랫폼과 같은 미들웨어 통합, 맞춤형 API 기반 통합, 데이터베이스 수준 통합, 파일 기반 통합, 그리고 관리형 EDI 서비스 등이 있습니다.
일부 EDI 플랫폼은 널리 사용되는 ERP 시스템을 위해 특별히 구축된 기본 커넥터 또는 모듈을 제공합니다. 이러한 통합은 특정 ERP의 데이터 구조 및 워크플로에 맞게 설계된 사전 구축되고 공급업체에서 제공하는 통합입니다. 이러한 통합은 실제 정보 교환을 위해 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하는 경우가 많지만, 고객 조직이 아닌 공급업체가 이러한 API를 개발하고 유지 관리합니다.
이러한 통합은 EDI와 ERP 소프트웨어를 직접 연결하고 EDI 문서를 자동 번역할 수 있는 기성 솔루션을 제공합니다. 직접 통합은 대부분의 통합 프로세스와 마찬가지로 필요한 코딩 및 설정 작업을 크게 줄여주지만, 거래 파트너 간의 비즈니스 프로세스 및 데이터 구조의 차이를 고려하기 위해 일부 구성 및 데이터 변환이 여전히 필요할 수 있습니다.
예를 들어, 조직은 여전히 사용자 정의 필드나 비표준 데이터 구조를 EDI 세그먼트에 매핑해야 하거나, 선택 필드를 서로 다른 방식으로 사용하거나 제품을 다르게 분류하는 거래 파트너에 맞춰 조정해야 할 수도 있으며, 다양한 가격 구조, 코드, 식별자 및 명명 규칙에 대한 비즈니스별 로직을 구축해야 할 수도 있습니다.
'중개자'가 없기 때문에 직접 통합은 빠르고 성능이 우수한 옵션인 경우가 많습니다. 그러나 공급업체 종속은 우려할 만한 문제일 수 있습니다.
API 기반 통합은 직접 통합과 동일한 기능을 제공할 수 있지만(공급업체에서 제공하는 직접 통합보다 더 큰 유연성을 제공함), 이 시나리오에서는 EDI 소프트웨어 공급업체가 아닌 고객 조직 또는 계약된 타사 시스템 간 통합을 구축합니다. 현대적인 EDI 시스템은 ERP 시스템과 통신하는 API(주로 REST 또는 SOAP API)를 노출하고 활용할 수 있으며, 조직의 개발자들은 양측의 API 호출을 위한 코드를 작성하고, 시스템 간 데이터 필드를 매핑하며, 변환 로직을 생성하는 등의 작업을 통해 연결을 구축합니다.
이는 조직에 강력한 제어 기능을 제공하는 유연한 옵션을 제공합니다. 즉 조직의 개발자는 특정 시스템 및 요구 사항에 맞게 통합을 조정할 수 있습니다. 그러나 이러한 솔루션에는 지속적인 개발과 유지 관리가 필요하며 그 책임은 내부 팀에 있습니다.
이 시나리오에서 EDI 소프트웨어는 ERP 데이터베이스의 스테이징 테이블에 직접 쓰거나 두 시스템 모두 공유 데이터베이스에 쓰고 읽습니다. 이는 빠른 옵션일 수 있지만 데이터 무결성 위험을 완화하기 위해 신중한 관리가 필요합니다. 이 공유 데이터베이스 모델에서는 시스템 업그레이드가 복잡할 수도 있습니다.
기존 접근 방식에서 이러한 통합은 종종 공유 폴더 또는 SFTP 서버를 통해 CSV(Comma-Separated Value), XML(eXtensible Markup Language) 또는 TXT(텍스트) 파일과 같은 '플랫 파일' 데이터를 교환하는 것입니다.
간단하고 신뢰할 수 있는 옵션으로, 이 문서에 언급된 실시간 옵션보다 느리고 파일 모니터링 및 오류 처리가 필요합니다. 이는 통합 중 가장 '로우테크'한 통합이며, 데이터 교환이 덜 집중적인 소규모 조직에 적합할 수 있습니다. 파일 기반 통합의 큰 단점은 파일 업로드 및 다운로드 과정에서 병목 현상이 발생하여 현재 운영 상황을 실시간으로 파악할 수 없다는 점입니다.
일부 EDI 제공업체는 ERP 통합 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스는 앞서 언급한 기본 통합과 같은 인기 있는 ERP 시스템을 위한 사전 패키지 옵션부터 사용자 지정 통합 생성, 통합 관리 및 유지 관리를 포함하는 완전 관리형 옵션까지 다양합니다.
ERP EDI 통합의 주요 이점은 다음과 같습니다.
EDI와 ERP 시스템을 통합하면 시스템 간 자동 데이터 변환 및 전송이 가능하므로 EDI 플랫폼을 통해 수신한 데이터를 수동으로 다시 입력할 필요가 없고 처리 시간이 단축됩니다. 자동 전송은 데이터 입력 오류와 이를 수정하는 데 걸리는 시간을 줄이는 데도 도움이 됩니다.
구매 주문서, 출하 통지서 및 기타 문서가 ERP 시스템 내에서 원활하게 처리되어 O2C(Order to Cash) 및 P2P(Procure to Pay) 주기 기간을 단축합니다.
공급망 이동 및 재고 업데이트가 ERP 시스템 내에 실시간으로 자동 게시되므로 팀은 구매 주문, 송장 배송 등의 상태를 보다 정확하게 업데이트할 수 있습니다. 이러한 가시성은 의사 결정 및 예측을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
자동 데이터 전송은 데이터 입력 오류, 문서 분실 및 기타 문제를 제거하는 데 도움이 되기 때문에 EDI ERP 통합을 통해 차지백 및 페널티와 같은 오류 수정 비용을 줄일 수 있습니다.
자동화된 교환 시스템을 통해 전송 속도가 빨라지고 가시성이 향상되면, 오류, 비효율성 또는 워크플로의 공백으로 인해 기업이 벌어들인 돈을 제대로 회수하지 못하는 수익 누수를 방지할 수 있어, 재무, 운영 및 데이터 관련 손실을 줄일 수 있습니다.
기업이 성장하고 비즈니스 파트너가 늘어남에 따라 통합된 자동화 시스템은 수동 입력 방식보다 더 효율적이고 신속하게 거래량 증가를 처리할 수 있습니다. 잘 구성된 통합을 통해 추가 인력 비용이나 처리 지연 없이 비즈니스를 확장할 수 있습니다.
모든 거래를 자동으로 문서화하면 감사 프로세스와 규정 준수 검토를 간소화하여 조직이 규제 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
일반적인 EDI ERP 통합 과제는 다음과 같습니다.
EDI는 특정 세그먼트 구조와 함께 표준화된 형식(예: X12 또는 EDIFACT)을 사용합니다. ERP 및 기타 내부 시스템에는 자체 데이터 모델이 있습니다. 성공적인 통합을 위해서는 데이터 형식을 정확하게 변환하고 시스템 간에 필드를 정확하게 매핑해야 합니다. 변환 로직을 구성할 때 일반적인 문제로는 선택적 필드, 여러 테이블에 채워야 하는 필드, 다양한 날짜 형식 처리 등이 있습니다.
EDI는 마스터 데이터 정확성(예: 가격, 제품 코드, 주소)에 의존합니다. ERP 데이터 입력과 파트너가 기대하는 데이터 간의 불일치로 인해 통합 및 전송 문제가 발생할 수 있습니다. 여러 플랫폼과 여러 비즈니스 파트너 간에 동기화된 데이터를 유지하는 것은 지속적인 과제입니다.
요구 사항은 비즈니스 파트너마다 다를 수 있습니다. 예를 들어, 파트너는 다른 EDI 표준을 사용하거나 사용자 지정 데이터 필드를 사용하거나 특정 검증 요구 사항이 있을 수 있습니다. 새로운 파트너를 온보딩하고 파트너의 고유한 시스템과 연동되는 통합을 구성하려면 매핑 변경, 여러 차례의 테스트, 명확한 조정과 커뮤니케이션, 그리고 시간이 필요할 수 있습니다.
자동화된 시스템은 수동 시스템보다 더 강력한 성능과 더 큰 확장성을 제공하는 경우가 많지만, 급증하는 트랜잭션 볼륨, 복잡한 변환 및 대규모 EDI 문서로 인해 병목 현상이 발생하고 통합이 어려워질 수 있습니다.
조직에는 통합 워크플로 전반에서 가시성을 확보하는 데 필요한 크로스 플랫폼 모니터링 기능이 부족한 경우가 많습니다. 따라서 실패한 거래를 발견하기 어려울 수 있습니다. 실패한 트랜잭션을 식별하는 명확한 프로세스, 자동화된 다시 시도 메커니즘, 명확한 수동 검토 프로토콜 및 경로가 없으면 조직은 오류 관리에 어려움을 겪을 수 있습니다.
EDI 트랜잭션에는 민감한 비즈니스 정보가 포함되는 경우가 많으며 규정을 준수하기 위해 암호화 및 감사 추적이 필요합니다. 또한 각 거래 파트너는 EDI 규정 준수 및 인증 요구 사항이 다를 수 있습니다. 다양한 비즈니스 파트너의 다양한 규정 준수 및 보안 요구 사항을 충족하면 통합이 상당히 복잡해질 수 있습니다.
소프트웨어 업데이트, API 변경 및 통합 구성 요소에 대한 기타 조정에는 새로운 구성, 테스트 및 문제 해결이 필요한 경우가 많습니다. 이러한 모든 요소는 시간이 많이 걸리고 통합을 유지해야 하는 파트너의 수에 따라 더욱 복잡해집니다.
통합 문제를 가장 효과적으로 완화하고 잠재적 통합 이점을 최대한 활용하기 위해 조직은 종종 다음과 같은 우선 순위를 정합니다.
비즈니스 요구사항과 가용 자원에 맞는 통합 솔루션을 선택하세요. 여러 내부 시스템을 EDI 플랫폼과 통합할 계획이거나, 개발 자원이 제한적이거나, 지속적으로 새로운 파트너 및 통합 기능을 추가할 예정인 조직은 (모든 통합을 자체적으로 구축하는 대신) 통합 작업을 중앙 집중화하고, 미리 구축된 커넥터 및 로우코드 솔루션을 제공하는 iPaaS 플랫폼을 선택할 수 있습니다. 전략적 방향에 관계없이, 신중하게 고려하고 철저히 계획하는 것이 핵심입니다.
통합을 구축하기 전에 데이터를 정리하고 ERP에서 제품 코드, 가격표 및 기타 데이터의 정확성을 확인하세요. 명확하고 포괄적인 데이터 거버넌스 구조는 질서 있는 시스템을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
오류 처리를 기본 원칙으로 확립하세요. 성공적인 통합에는 일시적인 오류에 대한 다시 시도, 모든 트랜잭션에 대한 자동 생성 로그, 수동 개입이 필요한 예외에 대한 명확한 단계가 포함되는 경우가 많습니다.
데이터 불일치 및 형식 문제는 장애의 일반적인 원인이기 때문에 시스템 신뢰성의 상당 부분은 데이터 품질에 달려 있습니다. 따라서 시스템에 여러 데이터 검증 지점을 구축해야 합니다. 이러한 예방 조치는 데이터가 ERP 시스템에 들어오고 나갈 때 데이터 품질을 보장하는 데 도움이 되며 ERP 자체 내에서 데이터의 유효성을 일상적으로 검증하는 데 도움이 됩니다. 사전 탐지는 오류가 더 크고 비용이 많이 드는 문제로 확대되기 전에 플래그를 지정하고 전반적으로 더 안정적인 시스템에 기여합니다.
시스템 상황을 실시간으로 확인할 수 있는 조직은 오류와 성능 저하를 방지하기 위한 조정을 더 잘 수행할 수 있습니다. 조직에서는 IT 직원뿐만 아니라 다양한 이해관계자가 성공률, 주문 상태, 처리 병목 현상, 전송 실패 등을 실시간으로 확인할 수 있는 대시보드를 만드는 경우가 많습니다.
이 정보는 팀이 프로세스를 가속화하고 파트너 관계를 개선하는 데 도움이 됩니다. 관찰 가능한 시스템은 감사 추적의 자동 생성도 용이하게 합니다. 이러한 세부 트랜잭션 로그는 통합 문제를 해결하거나 비즈니스 파트너와의 불일치를 해결할 때 매우 유용합니다.
성장을 염두에 두고 통합을 만드는 것이 현명합니다. 추가 비즈니스 파트너와 더 많은 트랜잭션 부하를 처리하도록 시스템을 구축하려면 어떻게 해야 할까요? 그렇다면 사업 규모가 커짐에 따라 이러한 부하량은 어떻게 변할까요? 이러한 질문을 미리 해결하고 일련의 부하 테스트를 통해 후속 조치를 취하면 비즈니스 워크플로에 영향을 미치기 전에 병목 현상을 파악하는 데 도움이 됩니다.
그러나 전반적인 맞춤형 솔루션이 확장성이 가장 뛰어난 시스템을 만드는 것은 아닙니다. 각 파트너사마다 통합 방식에 대한 맞춤 설정이 필요할 수 있지만, 가능한 한 표준화된 템플릿과 변환 로직을 구축하고 재사용해야 하며, 파트너사의 요구 사항에 맞춰 조정할 수 있도록 해야 합니다.
예를 들어, 추출, 변환 및 검증과 같은 기능을 분리하는 통합 설계에 대한 모듈식 접근 방식을 사용하면, 가능한 경우 특정 구성 요소를 재사용할 수 있습니다. 또한 이러한 접근 방식은 문제 해결을 간소화하여 전체 통합에 영향을 주지 않고 특정 통합 구성 요소를 수정하거나 사용자 지정할 수 있습니다.
버전 관리 또한 유연성의 중요한 부분입니다. 신중하고 포괄적인 버전 관리 관행은 자세한 업데이트 기록을 제공하여 새 버전에 문제가 발생할 경우 롤백을 간소화합니다.
간단히 말해, 강력한 통합 접근 방식은 비용 효율적이고 충분한 확장성을 유지하면서 조직과 비즈니스 파트너의 요구와 기능에 맞게 복잡성을 관리합니다.
표준화되고 문서화된 온보딩 프로세스는 성공적인 파트너십의 토대를 마련하는 데 도움이 됩니다. 공통 파트너 구성을 위한 템플릿은 온보딩 프로세스를 가속화하는 데 도움이 될 수 있으며 서비스 수준 계약(SLA)은 모든 당사자에게 기대되는 사항을 명확하게 설명합니다.
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