EDI 및 ERP 통합: 모범 사례, 이점 및 과제

EDI 솔루션을 사용하면 표준화된 전자 비즈니스 문서(종종 EDI 메시지라고도 함) 및 데이터를 자동으로 전송할 수 있습니다. EDI는 주로 송장, 구매 주문서, 배송 통지서와 같은 문서 교환을 위한 B2B 통합으로 사용되지만 ERP 및 CRM 시스템과 같은 서로 다른 내부 시스템 간에도 사용됩니다.

ERP 시스템은 자동화와 통합을 통해 조직의 기능, 프로세스 및 워크플로를 관리하고 간소화합니다. 또한 재무, 제조, 조달, 공급망 관리 등 다양한 비즈니스 프로세스를 관리하는 데 사용됩니다.

EDI ERP 통합은 EDI 플랫폼을 내부 ERP 시스템과 연결하여 두 시스템 간의 자동적이고 원활한 정보 흐름을 촉진합니다. 이러한 통합이 없다면 EDI 데이터를 ERP 및 기타 내부 시스템에 수동으로 입력해야 하며, 반대로 내부 시스템에서 EDI 소프트웨어로 입력해야 합니다.