O2C(Order to Cash)란 무엇인가요?

O2C 시스템은 건강한 현금 흐름을 확보하고 유지하는 데 필수적인 요소입니다. 이 프로세스는 주문 접수부터 결제까지의 시간을 단축하는 것을 목표로 합니다. O2C 시스템 내의 활동은 공급망 관리 및 재고 관리 절차에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

주문에서 현금화까지의 프로세스는 견적에서 현금화까지(Q2C 또는 QTC)와 혼동해서는 안 됩니다. Q2C 또는 QTC는 더 광범위한 엔드투엔드 비즈니스 프로세스입니다. Q2C는 이름에서 알 수 있듯이 판매 전 단계에서 시작되며, 견적서 작성과 고객의 요구사항에 맞는 맞춤형 제안 등 초기 단계를 포함합니다.

이 둘을 구별하는 더 좋은 방법은 O2C 프로세스가 Q2C 프로세스 내에 있다는 것입니다. Q2C는 고객의 구매 의도에서 시작하여 최종 가격 결정에서 끝납니다. O2C는 여기서부터 시작됩니다. 비즈니스가 지속적인 최적화와 개선을 추구하고 있는지 확인하기 위해 주문에서 현금까지 시스템을 분석해야 합니다.