O2C(Order to Cash)란 무엇인가요?

'주문에서 현금화까지'(Order to Cash, O2C 또는 OTC)는 기업의 주문 처리 시스템의 전체 과정을 의미합니다. 사업 프로세스는 고객이 주문하는 순간부터 시작되어 지불이 이루어지고 매출채권에 기록될 때까지 계속됩니다.
O2C 시스템은 건강한 현금 흐름을 확보하고 유지하는 데 필수적인 요소입니다. 이 프로세스는 주문 접수부터 결제까지의 시간을 단축하는 것을 목표로 합니다. O2C 시스템 내의 활동은 공급망 관리 및 재고 관리 절차에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
주문에서 현금화까지의 프로세스는 견적에서 현금화까지(Q2C 또는 QTC)와 혼동해서는 안 됩니다. Q2C 또는 QTC는 더 광범위한 엔드투엔드 비즈니스 프로세스입니다. Q2C는 이름에서 알 수 있듯이 판매 전 단계에서 시작되며, 견적서 작성과 고객의 요구사항에 맞는 맞춤형 제안 등 초기 단계를 포함합니다.
이 둘을 구별하는 더 좋은 방법은 O2C 프로세스가 Q2C 프로세스 내에 있다는 것입니다. Q2C는 고객의 구매 의도에서 시작하여 최종 가격 결정에서 끝납니다. O2C는 여기서부터 시작됩니다. 비즈니스가 지속적인 최적화와 개선을 추구하고 있는지 확인하기 위해 주문에서 현금까지 시스템을 분석해야 합니다.
주문에서 현금까지의 프로세스는 전자상거래 플랫폼을 통한 거래인지, 직접 판매를 통한 거래인지 등 비즈니스 유형에 따라 조금씩 다르지만 기본적으로 처음부터 끝까지 동일하게 유지됩니다.
다음은 주문에서 현금까지 주기의 단계별 프로세스입니다.
주문의 시작부터 이행에 이르기까지 모든 정보와 프로세스를 추적하는 시스템입니다. Order Management 시스템(OMS)은 주문을 관리하고 기업과 구매자에게 투명성을 제공합니다.
기업이 신용 판매를 하는 경우, 고객 재무 위험 평가 또는 승인 프로세스를 마련하는 것이 중요합니다. 이의 일환으로 신규 고객을 대상으로 한 신용 조사를 실시할 수도 있고, 신용 지불 조건을 연장하기 전에 신규 고객의 참고 자료가 필요할 수도 있습니다.
이 단계에서는 주문한 품목을 실제로 선택한 다음 포장하여 고객에게 배송하는 작업이 수반됩니다. 비즈니스가 실물 제품을 취급하는 경우, 재고 관리 및 이행 프로세스도 포함됩니다.
배송 과정은 복잡할 수 있으며, 제품 물류에 따라 다릅니다. 정기적인 감사를 실시하여 규정 및 성능 기준 충족 여부를 확인해야 합니다. 배송팀을 위해 구매 주문 및 이행에 관한 모든 데이터를 최신 상태로 유지해야 합니다. 그러면 운송업체가 상품을 적시에 수거하고 배송할 수 있습니다.
송장 생성 및 결제는 O2C에서 중요한 단계입니다. 고객은 품목, 품목당 비용의 세부 정보, 세금, 주문에 적용되는 할인 등 주문에 관한 정보가 포함된 송장을 받습니다. 이 단계에서는 결제 프로세스가 시작됩니다. 정확한 송장 발행 시스템은 직원이 판매 시점부터 주문 메모, 비용, 신용 조건, 주문 날짜 등과 같은 정확한 정보를 수집하는 데서 시작됩니다.
송장이 생성되고 주문이 고객에게 전송된 후에는 미수금 팀의 차례입니다. 이 단계에서는 미리 정해진 시간에 미지불 송장에 대한 알림을 팀에 보내는 자동화 프로세스를 구현하여 대금이 징수되고 효율성이 극대화되도록 합니다. 자동화된 회계 시스템은 오류가 발생한 시기를 감지할 수 있으며, 미수금 전문가는 데이터를 신속하게 검토하고 적시에 송장을 수정할 수 있습니다.
고객이 비즈니스에 주문 대금을 지불하는 방법은 구매 시 결정되어야 하며, 송장에 명확하게 명시되어야 합니다. 그런 다음 고객 결제는 온라인 결제, 은행 송금, 서면 수표 또는 비즈니스에서 허용하는 기타 형식을 통해 징수됩니다. 결제을 완료할 수 있도록 주문 참조 번호가 고객에게 제공되고 실제 주문에 매칭됩니다. 이는 혼란을 줄이고 고객 만족도 제고에 도움이 되며, 미지급금 또는 총계정원장에 발생할 수 있는 문제를 더욱 감소시킵니다. 모바일 알림과 같은 다른 결제 알림도 보낼 수 있습니다.
비즈니스는 통합 소프트웨어를 사용하여 O2C 주기의 모든 단계를 실시간으로 분석할 수 있으며, 비효율적인 부분과 프로세스에서 가장 큰 성공적인 부분을 모니터링할 수 있습니다. 전사적 리소스 관리 시스템이나 ERP 시스템과 같은 Integrated Data Management 시스템은 O2C 워크플로를 조정할 수 있도록 데이터를 보고하고 분석하는 데 중요합니다. 비즈니스는 주요 지표를 추적함으로써 O2C 프로세스를 간소화하고 병목 현상을 제거하며 더 많은 고객 주문을 이행할 수 있습니다.
비즈니스의 성장과 발전은 여러 요인, 특히 강력한 고객 관계에 크게 의존합니다. 강력한 O2C 프로세스를 통해 효과적이고 효율적인 최적의 방식으로 고객에게 서비스를 제공할 수 있습니다. O2C 시스템은 O2C 프로세스의 모든 부분이 함께 작동하는 한 현금 흐름과 운영 자본을 개선하는 동시에 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.
이와는 별도로 O2C 프로세스는 고객 만족의 핵심으로 기능합니다. O2C 프로세스는 고객이 비즈니스와 상호 작용하는 가장 직접적인 방법 중 하나이며 전반적인 수익성과 직접적으로 연관됩니다. 성공적인 O2C 주기를 통해 고객은 간편하게 주문을 발주하고, 미지급 대금과 지급 기한이 명시된 송장을 받고, 알림을 통해 주문 배송 건의 예상 도착 시간을 모니터링할 수 있습니다. 고객 만족은 성공적인 비즈니스에 중요한 요소이며, 최대한 O2C 프로세스를 간소화하는 효율적인 주문 시스템을 갖추는 것이 좋습니다.
오늘날의 비즈니스 환경에서는 CFO, 재무 전문가 및 이들이 이끄는 재무 부서가 개방적인 태도로 재무 관리에 관한 새로운 접근 방식을 배워야 하며, 이의 일환으로 인공 지능(AI)의 힘을 도입하고 활용해야 합니다. AI 기반 혁신을 통해 O2C 시스템, 신용 점수 평가, 가격 책정에 관한 의사 결정을 향상하고 허위 결제를 방지할 수 있습니다.
리더는 AI 및 생성형 AI(gen AI)와 같은 새로운 기술 도구를 재무 프로세스를 개선하고 기업의 운영 비용을 최적화하는 수단으로 고려해야 합니다. O2C에 특화된 생성형 AI는 고객의 청구 및 공제 사항을 검증하여 현금을 회수할 수 있으며, 이를 통해 매출 손실을 60~70%까지 줄일 수 있습니다. 재무 팀이 기술을 책임감 있게 활용하도록 교육을 받는다면 이러한 성능 개선은 기업의 수익성에 크게 기여할 수 있습니다.
O2C 프로세스 개선은 현금 유입과 모든 판매 주문의 전반적인 성공에 중요합니다. 다음은 O2C 주기 최적화의 모범 사례입니다.
O2C 주기에 거시적으로 접근하는 대신 단계별로 분석해 보세요. 주기의 각 단계가 어떻게 작동하며, 전체 프로세스와 관련하여 어떻게 기능하는지 확인할 수 있습니다.
먼저 O2C 주기에서 달성하기 쉬운 목표나 공통적인 문제 영역부터 시작합니다. 최소한의 노력으로 가장 높은 수익을 얻을 수 있는 영역을 목표로 삼습니다.
비즈니스의 고객과 직원은 O2C 프로세스 성공의 중요한 일부입니다. 고객의 불만을 경청하면서 일종의 패턴이 있는지 확인하고, 창고 직원이 반복적으로 겪을 수 있는 문제에 주의를 기울입니다.
서비스로서의 소프트웨어(SaaS)와 같은 새로운 기술은 O2C 주기와 같은 비즈니스 프로세스의 관리를 자동화할 수 있습니다. 이를 통해 현금 흐름과 운영 효율성을 향상할 수 있습니다. 또한 ERP 소프트웨어는 모든 비즈니스 애플리케이션을 위한 통합 플랫폼을 제공하여 O2C 프로세스 전체를 간소화할 수 있습니다.
견적에서 현금화까지는 더 많은 초기 단계를 거쳐 주문까지 이어지는 광범위한 시스템입니다. 반면 O2C는 판매 시점부터 시작됩니다.
O2C의 청구 단계는 고객에게 결제를 요청하는 단계를 의미합니다. 이러한 요청은 일반적으로 송장을 통해 이루어집니다.
일반적인 단계는 주문 관리, 신용 관리, 주문 이행, 주문 배송, 고객 송장 발행, 미수금, 수금 및 보고, 데이터 관리를 포함합니다.
조달에서 결제까지(procure to pay)와 O2C는 모두 구매 또는 서비스 요청을 관리합니다. 단, 조달에서 결제까지는 특히 조직 내에서 비즈니스가 발주한 주문을 처리하는 데 중점을 둡니다.
미수금은 O2C 프로세스 내에서 고객의 구매를 기록하고 수금을 확보하는 단계입니다.
판매량이 증가할수록 O2C 프로세스는 더욱 복잡해지며, 이에 따라 비즈니스는 각 프로세스 단계의 최신 상태를 파악해야 합니다. 눈덩이 효과는 O2C 프로세스의 성공에 매우 중요합니다. 예를 들어 고객의 송장 결제가 늦어지면 비즈니스 자본이 감소하여 결국 직원 급여 지급에 영향이 발생할 수 있습니다.
고객은 자신이 제품을 구매하는 비즈니스를 신뢰하고 싶어 하며, 비즈니스 또한 고객을 신뢰하고 싶어 합니다. 투명하고 효율적인 O2C 프로세스를 통해 거의 완벽한 구매 경험과 간소화된 고객 서비스 프로세스를 보장할 수 있습니다. 고객뿐 아니라 직원들 역시 일상적인 작업에서 벗어나 전략적 프로젝트에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 해 주는 자동화된 O2C 시스템의 이점을 누릴 수 있습니다.
