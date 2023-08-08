최고의 엔터프라이즈 자산 관리 소프트웨어를 선택하는 방법

대형 조직은 최적의 생산성을 보장하기 위해 지속적인 모니터링이 필요한 많은 자산으로 구성되어 있습니다. 한 기업의 자산은 수천 마일에 달하는 전기 배선일 수 있고, 다른 기업의 자산은 제조 장비나 창고일 수 있습니다. 어떤 경우든 대기업은 기업 자산 관리(EAM) 소프트웨어를 통해 회사가 소유하고 있는 모든 물리적 자산을 관리할 수 있습니다. 시장에는 많은 EAM 제품이 있지만, 이 문서는 조직에 적합한 제품을 찾기 위해 올바른 질문을 하는 데 도움이 될 것입니다.
EAM 시스템은 운영 자산의 성능을 유지(또는 제어)하기 위해 함께 작동하는 고급 분석, 관리 도구 및 서비스의 조합입니다. EAM은 라이프사이클 전반에 걸쳐 자산의 품질과 활용도를 최적화하고, 생산 가동 시간을 늘리고, 운영 비용을 절감합니다.
EAM 소프트웨어는 회사 자산에 대한 통합된 보기를 해당 자산 성능에 관한 유용한 정보와 함께 제공합니다. 이러한 플랫폼은 다양한 소스에서 많은 데이터를 수집하고 이를 사용하여 크고 복잡한 비즈니스 내에서 강점과 약점을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
엔터프라이즈 자산 관리 시스템은 작업 관리, 자산 유지보수, 계획 및 일정, 공급망 관리, 환경, 건강 및 안전(EHS) 이니셔티브와 같은 기능을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. EAM은 자산 정보를 중앙 집중화하고 문제가 발생하기 전에 이를 파악하여 실시간으로 해결함으로써 직원 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 이 소프트웨어를 통해 얻은 데이터를 분석하면 중복된 부분을 식별하여 워크플로를 통합하는 데 도움이 될 수 있습니다.
물류, 공급망, 감사, IT 서비스 관리, 유지보수 운영, 인사 관리, 심지어 웰니스 프로그램까지 포괄적인 자산 관리 솔루션은 비즈니스 기능을 강화하고 품질과 효율성을 개선하며 궁극적으로 수익을 증대할 수 있습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
자산 집약적인 모든 산업에서 기업은 라이프사이클 전반에 걸쳐 자산 가치를 극대화하는 방법에 대해 고민하고 있습니다. EAM 소프트웨어는 일반적으로 다양한 자산 관련 사용 사례를 다루는 많은 모듈로 구성됩니다. 다음은 가장 일반적인 몇 가지 예입니다.
최고의 EAM 소프트웨어를 식별하려면 많은 변수가 필요합니다. 다음은 주요 기능입니다.
IBM Maximo Application Suite는 성능을 최적화하고 자산 수명을 연장하며 가동 중단 시간을 단축해 주는 통합 클라우드 기반 자산 관리 플랫폼입니다. 또한 이 플랫폼은 EAM, APM 및 CMMS 소프트웨어와 같은 인기 있는 엔터프라이즈 애플리케이션과 통합하여 데이터를 공유하고 워크플로를 개선합니다.
IBM Maximo는 강력한 자산 관리, 모바일 EAM, 예측 유지보수, 원격 모니터링 및 비전 검사 기능을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 다양한 환경, 추가 애플리케이션을 통한 확장성 및 필요한 만큼만 비용을 지불할 수 있는 유연성을 제어하면서 절차를 간소화할 수 있습니다.
자세한 내용은 IBM 전문가와 함께하는 라이브 데모를 예약하세요https://www.ibm.com/account/reg/kr-ko/signup?formid=DEMO-maximo
IBM의 통합 자산 관리 솔루션으로 가동 시간을 늘리고, 생산성을 개선하고, 유지보수 비용을 절감하고, 더욱 탄력적인 운영을 구축하세요.
AI 및 데이터 인사이트를 사용하여 처음부터 끝까지 자산 성능을 최적화하세요.
생성형 AI의 힘을 활용한 인사이트 기반 의사 결정을 통해 자산 유지보수 성과를 극대화하세요.
AI와 분석이 뒷받침되는 통합 자산 관리 솔루션으로 유지보수 및 지원 업무에서 복잡성을 완화하세요.
지능형 소프트웨어 통합 세트인 IBM Maximo Application Suite를 사용하여 엔터프라이즈 자산을 최대한 활용하세요. 자산 안정성을 개선하기 위한 예측 유지보수를 포함하여 분석, AI 및 자동화를 통해 자산을 보다 효과적으로 관리하고 모니터링합니다.