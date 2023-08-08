최고의 엔터프라이즈 자산 관리 소프트웨어를 선택하는 방법

대형 조직은 최적의 생산성을 보장하기 위해 지속적인 모니터링이 필요한 많은 자산으로 구성되어 있습니다. 한 기업의 자산은 수천 마일에 달하는 전기 배선일 수 있고, 다른 기업의 자산은 제조 장비나 창고일 수 있습니다. 어떤 경우든 대기업은 기업 자산 관리(EAM) 소프트웨어를 통해 회사가 소유하고 있는 모든 물리적 자산을 관리할 수 있습니다. 시장에는 많은 EAM 제품이 있지만, 이 문서는 조직에 적합한 제품을 찾기 위해 올바른 질문을 하는 데 도움이 될 것입니다.

EAM 시스템은 운영 자산의 성능을 유지(또는 제어)하기 위해 함께 작동하는 고급 분석, 관리 도구 및 서비스의 조합입니다. EAM은 라이프사이클 전반에 걸쳐 자산의 품질과 활용도를 최적화하고, 생산 가동 시간을 늘리고, 운영 비용을 절감합니다.

EAM 소프트웨어는 회사 자산에 대한 통합된 보기를 해당 자산 성능에 관한 유용한 정보와 함께 제공합니다. 이러한 플랫폼은 다양한 소스에서 많은 데이터를 수집하고 이를 사용하여 크고 복잡한 비즈니스 내에서 강점과 약점을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

엔터프라이즈 자산 관리 시스템은 작업 관리, 자산 유지보수, 계획 및 일정, 공급망 관리, 환경, 건강 및 안전(EHS) 이니셔티브와 같은 기능을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. EAM은 자산 정보를 중앙 집중화하고 문제가 발생하기 전에 이를 파악하여 실시간으로 해결함으로써 직원 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 이 소프트웨어를 통해 얻은 데이터를 분석하면 중복된 부분을 식별하여 워크플로를 통합하는 데 도움이 될 수 있습니다.

물류, 공급망, 감사, IT 서비스 관리, 유지보수 운영, 인사 관리, 심지어 웰니스 프로그램까지 포괄적인 자산 관리 솔루션은 비즈니스 기능을 강화하고 품질과 효율성을 개선하며 궁극적으로 수익을 증대할 수 있습니다.