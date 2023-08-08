태그
비즈니스 운영

최고의 엔터프라이즈 자산 관리 소프트웨어를 선택하는 방법

창고에서 근무하는 근로자들

대형 조직은 최적의 생산성을 보장하기 위해 지속적인 모니터링이 필요한 많은 자산으로 구성되어 있습니다. 한 기업의 자산은 수천 마일에 달하는 전기 배선일 수 있고, 다른 기업의 자산은 제조 장비나 창고일 수 있습니다. 어떤 경우든 대기업은 기업 자산 관리(EAM) 소프트웨어를 통해 회사가 소유하고 있는 모든 물리적 자산을 관리할 수 있습니다. 시장에는 많은 EAM 제품이 있지만, 이 문서는 조직에 적합한 제품을 찾기 위해 올바른 질문을 하는 데 도움이 될 것입니다.

EAM 시스템은 운영 자산의 성능을 유지(또는 제어)하기 위해 함께 작동하는 고급 분석, 관리 도구 및 서비스의 조합입니다. EAM은 라이프사이클 전반에 걸쳐 자산의 품질과 활용도를 최적화하고, 생산 가동 시간을 늘리고, 운영 비용을 절감합니다.

EAM 소프트웨어는 회사 자산에 대한 통합된 보기를 해당 자산 성능에 관한 유용한 정보와 함께 제공합니다. 이러한 플랫폼은 다양한 소스에서 많은 데이터를 수집하고 이를 사용하여 크고 복잡한 비즈니스 내에서 강점과 약점을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

엔터프라이즈 자산 관리 시스템은 작업 관리, 자산 유지보수, 계획 및 일정, 공급망 관리, 환경, 건강 및 안전(EHS) 이니셔티브와 같은 기능을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. EAM은 자산 정보를 중앙 집중화하고 문제가 발생하기 전에 이를 파악하여 실시간으로 해결함으로써 직원 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 이 소프트웨어를 통해 얻은 데이터를 분석하면 중복된 부분을 식별하여 워크플로를 통합하는 데 도움이 될 수 있습니다. 

물류, 공급망, 감사, IT 서비스 관리, 유지보수 운영, 인사 관리, 심지어 웰니스 프로그램까지 포괄적인 자산 관리 솔루션은 비즈니스 기능을 강화하고 품질과 효율성을 개선하며 궁극적으로 수익을 증대할 수 있습니다.

엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 사용 사례

자산 집약적인 모든 산업에서 기업은 라이프사이클 전반에 걸쳐 자산 가치를 극대화하는 방법에 대해 고민하고 있습니다. EAM 소프트웨어는 일반적으로 다양한 자산 관련 사용 사례를 다루는 많은 모듈로 구성됩니다. 다음은 가장 일반적인 몇 가지 예입니다.

  1. 종합적인 자산 재고: 위치, 상태, 유지보수 이력 및 관련 문서와 같은 데이터 내 세부 사항에 집중하여 쉽게 유지보수 가능한 조직 내 중요 자산 카탈로그를 구축합니다. 중앙 집중식 자산 데이터베이스를 통해 자산에 대한 가시성과 제어를 개선할 수 있습니다.
  2. 예방적 유지보수: 예방적 유지보수 프로그램을 구현하여 정기적인 점검, 서비스 및 수리를 실시하세요. 예약된 유지보수는 예기치 못한 고장을 방지하고 자산 수명을 연장하며 전반적인 안정성을 향상할 수 있습니다. EAM 소프트웨어를 사용하여 유지보수 비용을 낮출 수 있으며, 유지보수 활동을 효율적으로 예약하고 추적할 수 있습니다.
  3. 상태 모니터링: 상태 모니터링 기술을 활용하여 자산 성능에 관한 실시간 데이터를 수집합니다. 온도, 진동, 에너지 소비와 같은 매개변수를 모니터링하여 잠재적 장애의 징후를 조기에 감지하세요. 이 데이터를 분석하면 유지보수 요구 사항을 식별하고 자산 성능을 최적화할 수 있습니다.
  4. 작업 주문 관리: 간소화된 작업 주문 관리 시스템을 구현하여 자산을 추적하고 유지 관리 작업의 우선순위를 정합니다. EAM 소프트웨어는 작업 오더 생성을 자동화하고, 기술자에게 작업을 할당하고, 진행 상황을 추적하고, 완료된 작업의 기록을 유지할 수 있습니다. 효율적인 작업 주문 관리를 통해 시기 적절한 수리를 보장하고 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다.
  5. 자산 추적: 바코드 또는 RFID 태그와 같은 자산 추적 기술을 사용하여 자산 이동 및 위치를 모니터링합니다. 이는 자산 식별, 분실 또는 도난 감소, 자산 활용 최적화에 도움이 됩니다. EAM 소프트웨어는 추적 시스템과 통합하여 자산 위치를 실시간으로 파악할 수 있습니다.
  6. 예비 부품 관리: 비용을 최소화하는 동시에 가용성을 보장하기 위해 예비 부품 재고 관리를 최적화합니다. EAM 소프트웨어는 예비 부품 사용을 추적하고 부품을 재주문하며 재고 보충을 자동화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 효과적인 예비 부품 관리를 통해 재고 부족을 방지하고 과도한 재고를 줄일 수 있습니다.
  7. 자산 성능 분석: EAM 소프트웨어의 분석 기능을 활용하여 자산 성능 데이터를 분석하고 추세를 파악하며 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 자산 성능 지표를 분석하면 유지보수 일정을 최적화하고 자산 개선 기회를 파악하며 전반적인 운영 효율성을 높일 수 있습니다.
  8. 규정 준수: 해당 업계의 자산 관리 관련 규정과 표준을 준수하세요. EAM 소프트웨어는 검사, 인증 및 안전 프로토콜과 같은 규정 준수 요구 사항을 추적하고 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 규정 준수는 법적 위험을 최소화하고 자산 무결성을 보장합니다.
  9. 자산 라이프사이클 관리: 취득부터 폐기까지 전체 라이프사이클에 걸쳐 자산을 관리합니다. 조달, 활용, 유지보수 계획 및 폐기에 대한 체계적인 접근 방식을 구현합니다. EAM 소프트웨어는 전체 자산 라이프사이클에 대한 가시성을 제공하여 더 나은 의사 결정과 비용 최적화를 가능하게 합니다.
  10. 다른 시스템과 통합: EAM 소프트웨어를 전사적 자원 관리(ERP), 고객 관계 관리(CRM) 및 재무 관리 시스템과 같은 다른 SaaS 시스템 및 IT 자산과 통합합니다. 이러한 통합을 통해 원활한 데이터 교환이 가능하고 기능 효율성이 향상되며 자산 관련 정보에 대한 전체적인 보기가 제공됩니다.
살펴봐야 할 사항

최고의 EAM 소프트웨어를 식별하려면 많은 변수가 필요합니다. 다음은 주요 기능입니다.

  • 기능 및 특징: EAM 솔루션은 진정한 엔드투엔드 솔루션이어야 하며, 이는 전체 조직에서 자산의 안정성, 품질 및 성능을 감독하고 제어할 수 있는 기능을 제공해야 한다는 의미입니다. 모든 것을 하나의 관점에서 볼 수 있어야 합니다. 중앙 집중식 허브에서 자산 라이프사이클을 관리할 수 있게 되면 자산의 데이터를 유지보수 프로세스와 통합하여 개념부터 감가상각, 교체에 이르기까지 자산 동작을 예측하고 모델링하여 KPI를 더 쉽게 설정하고 충족할 수 있습니다.
  • 원활한 통합: 우수한 EAM 플랫폼은 ERP, SCADA, 재무 시스템, 전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS), 사물인터넷(IoT) 플랫폼과 같은 기존 엔터프라이즈 시스템과 통합되어야 합니다. 이러한 통합을 통해 데이터 공유, 자동화 및 비즈니스 프로세스 간소화가 간편해집니다.
  • 확장가능: EAM 소프트웨어는 사용자 정의가 가능해야 하고, 운영의 규모와 복잡성이 증가할수록 조정되어야 하며, 다양한 사용 사례에 맞는 구성을 제공해야 합니다.
  • AI 지원: 데이터 분석을 극대화하고 작은 변화가 큰 결과를 가져올 수 있는 영역을 신속하게 파악할 수 있도록 강력한 인공 지능(AI) 기능 제품군을 포함해야 합니다.
  • 사용자 친화적: EAM 솔루션의 우수성은 해당 기능을 이해하는 사용자의 능력에 달려 있습니다. 일상적으로 누가 소프트웨어를 사용할지 고려하세요. 다양한 기술 적성을 가진 사용자가 사전 구축된 보고서, 대시보드 및 시각화를 통해 기능을 최대한 활용할 수 있도록 직관적인 인터페이스가 특징인 소프트웨어를 찾고 싶을 것입니다. 간편한 모바일 앱은 기술자가 스마트 모바일 장치를 사용하여 현장 서비스를 수행하여 실시간으로 자산 데이터에 액세스할 수 있도록 하는 핵심 기능입니다.
  • 강력한 서비스: 대규모 조직의 규모에서 단순히 기성품을 구매하는 것이 아닙니다. 최고의 제공업체가 구현을 안내하고 요구 사항에 맞게 솔루션을 맞춤화합니다. 업계에 대한 깊은 경험과 우수한 실무 서비스 실적, 지속적인 제품 개발, 정기적인 업데이트 및 강력한 사용자 커뮤니티를 특징으로 하는 소프트웨어를 갖춘 파트너를 찾으세요.

IBM® Maximo 알아보기

IBM Maximo Application Suite는 성능을 최적화하고 자산 수명을 연장하며 가동 중단 시간을 단축해 주는 통합 클라우드 기반 자산 관리 플랫폼입니다. 또한 이 플랫폼은 EAM, APM 및 CMMS 소프트웨어와 같은 인기 있는 엔터프라이즈 애플리케이션과 통합하여 데이터를 공유하고 워크플로를 개선합니다.

IBM Maximo는 강력한 자산 관리, 모바일 EAM, 예측 유지보수, 원격 모니터링 및 비전 검사 기능을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 다양한 환경, 추가 애플리케이션을 통한 확장성 및 필요한 만큼만 비용을 지불할 수 있는 유연성을 제어하면서 절차를 간소화할 수 있습니다.

자세한 내용은 IBM 전문가와 함께하는 라이브 데모를 예약하세요https://www.ibm.com/account/reg/kr-ko/signup?formid=DEMO-maximo

작성자

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Maximo Application Suite

AI와 분석이 뒷받침되는 통합 자산 관리 솔루션으로 유지보수 및 지원 업무에서 복잡성을 완화하세요. 

다음 단계 안내

지능형 소프트웨어 통합 세트인 IBM Maximo Application Suite를 사용하여 엔터프라이즈 자산을 최대한 활용하세요. 자산 안정성을 개선하기 위한 예측 유지보수를 포함하여 분석, AI 및 자동화를 통해 자산을 보다 효과적으로 관리하고 모니터링합니다.

 Maximo Application Suite 살펴보기 라이브 데모 예약하기