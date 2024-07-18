분산 컴퓨팅을 사용하는 10가지 산업

분산 컴퓨팅은 서로 다른 운영 위치에 있는 수많은 컴퓨팅 리소스를 사용하여 단일 컴퓨터의 프로세스를 모방하는 프로세스입니다. 분산 컴퓨팅은 다양한 컴퓨터, 서버 및 컴퓨터 네트워크를 결합하여 다양한 규모와 목적의 컴퓨팅 작업을 수행합니다.

분산 컴퓨팅은 클라우드에서도 작동합니다. 분산 클라우드 컴퓨팅과 클라우드 컴퓨팅은 이론적으로는 동일하지만, 글로벌 도달 범위에서 차이가 있으며, 분산형 클라우드 컴퓨팅은 서로 다른 지역에 걸쳐 클라우드 컴퓨팅을 확장할 수 있습니다.

구성 요소들이 서로 가까이 있는 소규모 분산 컴퓨팅 시스템에서는 근거리 통신망(LAN)을 통해 요소들을 연결할 수 있습니다. 구성 요소가 지역별로 분리되어 있는 대규모 분산 시스템에서는 구성 요소가 광연 네트워크(WAN)를 통해 연결됩니다. 분산 시스템의 구성 요소는 사용되는 네트워크 유형에 관계없이 정교한 메시지 전달 시스템을 통해 정보를 공유합니다.

분산 컴퓨팅은 컴퓨팅의 가장 집약적이고 복잡한 컴퓨팅 문제를 해결하는 경우가 많기 때문에 이러한 활동은 일반적으로 공유 메모리 및 여러 구성 요소를 구현해야 합니다. 또한 분산 컴퓨팅은 고도로 조정된 동기화와 막대한 컴퓨팅 성능을 사용하므로, 전체 시스템은 데이터를 효과적으로 처리하고, 필요에 따라 파일 공유에 참여하고, 공통의 목표를 위해 작업할 수 있습니다.