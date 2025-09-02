IBM Consulting은 맞춤 AI 전략 설계부터 성공적인 배포까지 체계적인 접근 방식을 통해 AI 혁신 여정 전체에 걸쳐 클라이언트를 지원합니다. IBM은 고객과 협업하여 신뢰, 책임감 그리고 맞춤 서비스 및 솔루션을 통해 전사적으로 AI의 잠재력을 최대한 활용하도록 지원하고 고객의 구체적인 목표와 업계의 필요 사항을 충족합니다.
IBM은 AI로 고객의 비즈니스 목표에 맞는 혁신 로드맵을 정의하도록 지원하여 측정 가능한 성공적인 결과를 제공합니다.
IBM과 에코시스템 파트너의 기술을 활용하여 프로세스 자동화부터 트렌드 예측에 이르기까지 각종 복잡한 비즈니스 문제를 해결할 수 있는 맞춤형 AI 솔루션을 개발합니다.
심층적인 산업 인사이트를 바탕으로 금융 서비스, 의료, 소매 등 여러 분야를 위한 특화 솔루션을 제공하여 효율성을 보장합니다.
책임감 있는 AI, 변화 관리 및 측정 가능한 효과를 중심으로 검증된 배포 및 통합 방법을 통해 고객의 AI 이니셔티브를 개념 단계에서 대규모 수준으로 발전시킵니다.
Matt Candy
모니카 프루디(Monica Proothi)
Billy Seabrook
Pushpinder Singh
Jamie MacKenzie
Kim Morick
매니쉬 고얄(Manish Goyal)
Rich Berkman
책임감 있는 AI 거버넌스를 비즈니스에 접목하세요.
전체 고객 여정에 걸쳐 더 원활하고 개인화된 경험을 구상, 설계, 제공함으로써 가치를 실현하고 성장을 이끌어 보세요.
AI 기반 효율성, 통합 및 규정 준수로 금융 운영을 혁신하여 성장 강화
AI를 핵심으로 하는 HR을 재구상하고 현대화하여, 더 뛰어난 비즈니스 성과를 제공하고 직원과 비즈니스의 잠재력을 실현하세요.
IBM은 클라이언트가 AI 및 기타 혁신적인 기술을 통해 비즈니스 가치를 높이고 복잡한 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
사람, 프로세스, 기술의 적절한 조합을 활용하여 지속가능성에 대한 포부를 행동으로 옮기세요.
맞춤형 제품 및 플랫폼을 통해 비즈니스 성과를 가속화하고 경쟁 우위를 강화하세요.
IBM은 설계 중심의 데이터 기반 접근 방식으로 경험 혁신을 실현합니다.
전사적인 AI 임베딩으로 Riyadh Air의 고객 만족도 및 생산성 향상
AI 기반 분석 및 구매/조달 최적화를 통해 카테고리 관리 및 소싱을 개선할 수 있습니다.
MOL Group이 소매 운영에서 더 많은 가치를 창출하여 최대한의 성장과 고객 충성도를 달성할 수 있도록 지원
Bio-Rad Laboratories의 공급망 계획 시스템 현대화