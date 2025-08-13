복잡한 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하여 실시간 메인프레임 성능 모니터링 및 용량 계획 개선
Colruyt Group은 의류 매장에서 친환경 에너지에 이르기까지 다양한 포트폴리오를 갖춘 소매 회사로 슈퍼마켓을 핵심 사업입니다. Colruyt Group의 슈퍼마켓 체인인 Colruyt Loom Price의 슬로건은 "매 순간 모든 제품의 최저 가격" 입니다. 이 슬로건이 실현되기 위해서는 지속적인 가격 비교 및 조정이 필요합니다. 디지털 가격 라벨을 통해 Colruyt는 하루 중 언제든지 매장 가격을 조정할 수 있습니다. 이 프로세스를 최적화하기 위해 Colruyt는 효율적인 메인프레임 처리가 필요한 IT 프로세스를 개선하는 데 많은 노력을 기울였습니다. Colruyt Group은 이 문제와 다양한 기타 프로세스 및 메인프레임 성능 문제에 대한 통찰력을 매일 제공할 수 있는 도구가 필요했습니다.
Colruyt Group에는 IBM Z 메인프레임과 IBM DS8950F 디스크 스토리지 시스템이 장착된 두 개의 데이터 센터가 있습니다. 현재 플래시 스토리지 용량은 데이터 센터당 300TB입니다. 또한, Colruyt Group은 각 데이터 센터에 백업 스토리지용 IBM 테이프 로봇을 보유하고 있으며, 박스당 용량은 600TB입니다. 테이프 및 디스크 데이터는 두 데이터 센터 간에 미러링됩니다.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS의 기능, 보안 및 지원에 대한 광범위한 RFI(정보 요청)를 거친 후, Colruyt Group은 솔루션의 클라우드 버전을 선택했습니다. 또한 그들은 IBM z/OS Disk, 가상 테이프, 시스템, IBM Db2, IBM CICS, MQ 및 TCP/IP 에 대한 지원을 선택했습니다.
Colruyt의 메인프레임 플랫폼 시스템 엔지니어인 Pieter Rogge는 이렇게 말했습니다. "Colruyt Group에는 성능 및 용량 분야의 기본 지식을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고 기능이 필요했습니다. 시스템 엔지니어로서 우리는 해당 분야의 전문가이지만, 우리 모두가 성능 전문가는 아닙니다. 또한, 용량 계획을 전담하는 전담팀은 없지만 메인프레임 시스템 엔지니어의 업무 중 하나입니다. 우리 스스로 프로그램을 개발하고 보고서를 만들 시간이 매우 부족합니다. 따라서 IntelliMagic Vision의 기본 제공 보고서가 처음부터 큰 장점이었습니다."
또한 IBM 팀의 자사 제품에 대한 전문 지식은 Colruyt Group이 IntelliMagic Vision for z/OS를 선택하는 데 특히 중요했습니다. Rogge는 "IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS의 전문가들은 메인프레임의 지표가 무엇을 의미하는지 정확히 알고 있으며 이를 제품에 통합했습니다."라고 덧붙였습니다. “보고서에는 설명이 함께 제공됩니다. 예를 들어, 한 보고서에서 값 Y를 갖는 메트릭 X를 볼 수 있습니다. 임계값을 초과하면 영향을 미칠 수 있습니다. 다른 공급업체에도 많은 지식을 갖춘 사람들이 있지만, 도구 자체에 대한 설명은 많이 보지 못했습니다." Rogge에 따르면, 이러한 측면은 팀의 새로운 동료들에게 매우 귀중했습니다. "IntelliMagic Vision에는 처음에는 생각하지 못했던 지식이 담겨 있지만, 특히 시스템 엔지니어의 작업에 유용할 수 있습니다. 예를 들어 CICS(고객 정보 제어 시스템, Customer Information Control System) 분야의 새로운 동료는 IntelliMagic Vision의 CICS 보고서만 봐도 많은 것을 즉시 배울 수 있습니다."라고 그는 설명했습니다.
시스템 엔지니어는 매일 IntelliMagic Vision for z/OS를 사용하여 숫자를 살펴보고 추세를 파악합니다. Rogge는 이렇게 설명합니다. "이전 도구에서는 SAS 프로그램이 정적 그래픽을 사용하여 HTML 보고서를 작성했기 때문에 매우 정적이었습니다. 뭔가를 바꾸고 싶다면, 먼저 프로그램을 바꿔야 했는데, 그건 매우 비효율적이었습니다."
Rogge는 IntelliMagic Vision for z/OS의 사용 편의성을 다음과 같이 칭찬합니다. "쉽게 세분화할 수 있으며 보고서를 실시간으로 쉽게 변경할 수 있습니다. 예를 들어 다른 차트 유형을 선택하거나, 다른 지표를 추가하거나, 지표를 다른 단위로 표시합니다. 필요한 경우 처음부터 새 보고서를 작성하여 기록을 포함하여 즉시 사용할 수 있습니다. 보고서의 URL을 복사하면 간단히 동료에게 보낼 수 있기 때문에 동료 간의 정보 교환도 놀라울 정도로 쉽습니다. 매우 편리합니다! 동료들은 매일 서로 차트를 공유합니다."
Rogge는 z/OS 성능을 전문으로 합니다. "저는 소비에 관한 보고서가 특히 흥미롭습니다. 이러한 항목은 Workload Manager(WLM) 내에 그룹화되어 있으므로 보고서 클래스, 작업 및 시작된 작업이 포함됩니다. 그들이 얼마나 많은 CPU와 zIIP 리소스를 사용하는지 빠르게 볼 수 있습니다. 이 기능을 매우 유용하게 만드는 것은 드릴다운 기능입니다. 예를 들어, Db2 플랫폼에서 사용량이 많은 것을 확인하면 해당 보고서 클래스를 확대합니다. 보고서 클래스 내에서 어떤 소프트웨어, 시작된 작업 또는 직무가 스파이크를 일으키는지 확인할 수 있습니다." 또 다른 주요 기능은 높은 CPU 사용량을 파악하기 위한 상향식 드릴 보기입니다. 시스템 엔지니어는 보고서 클래스를 맞춤 그룹화하여 작업 수준부터 시작하여 보고서 클래스로 세부적으로 탐색한 다음 특정 주소 공간으로 이동합니다. 이러한 구조화된 방법을 통해 근본 원인 분석과 성능 최적화가 빠르게 이루어집니다.
다른 도메인에 있는 팀의 경우 다른 보고서가 중요합니다. CICS 전문가들은 CICS 리전 내 응답 시간과 트랜잭션 건수를 가장 중요한 요소로 꼽습니다. MQ 영역에서는 주로 큐 모니터링, 큐에 있는 메시지 수, 또는 큐에 대한 읽기 및 쓰기 작업의 횟수에 초점을 맞춥니다. 스토리지 및 Db2와 같은 다른 영역에서는 매일 많은 보고서가 참조됩니다. Colruyt Group은 주요 메인프레임 환경의 대부분에 IntelliMagic Vision for z/OS를 도입했으며, 이 시스템은 사용량 분석 및 모니터링을 위해 매일 사용되고 있습니다.
또한 팀은 대시보드를 사용하여 월별 WLM 검토를 통해 분류되지 않은 작업을 확인하고, 중요도 분포를 분석하고, 최적화 기회를 식별합니다. 수동적이고 시간이 많이 걸렸던 작업이 이제는 IntelliMagic Vision for z/OS를 통해 간소화되어 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다. 현재 IntelliMagic Vision for z/OS는 성능 튜닝 및 추세 분석에 중점을 두고 있지만, 메인프레임 환경이 CPU 사용량, WLM 구성 및 전반적인 시스템 효율성 측면에서 지속적으로 최적화되도록 하는 데 중요한 역할을 합니다.
최근 Colruyt Group은 CICS 트랜잭션을 해당 애플리케이션 팀과 상호 연관시키기 위해 IntelliMagic Vision for z/OS 내에서 맞춤 그룹화 작업을 진행하고 있습니다. IntelliMagic Vision for z/OS의 지표를 내부 소프트웨어 관리 도구의 메타데이터와 병합함으로써 이제 IntelliMagic Vision for z/OS를 소프트웨어 엔지니어와 애플리케이션 관리자를 위한 애플리케이션 보고 도구로 제공할 수 있게 되었습니다. 이것은 기존 SAS/MXG 보고서를 대체하고 팀 전체의 성능 추적을 향상시킵니다.
IntelliMagic Vision for z/OS는 DDF(Distributed Data Facility) 사용 추세, 특히 메인프레임의 Db2에 연결하는 Java 프로세스를 모니터링하는 중요한 역할을 합니다. 이러한 각 프로세스에는 고유한 상관 관계 ID가 있어 시스템 엔지니어는 성능 문제를 특정 프로세스와 해당 소유자를 추적하여 책임성과 가시성을 향상시킬 수 있습니다. "이 모니터링에 없어서는 안 될 요소가 되었습니다. 누군가 IntelliMagic Vision 사용을 중단하라고 제안한다면 많은 동료들이 '그러면 여러 영역에서 눈이 멀게 될 것이기 때문에 문제가 있습니다. 그러면 우리는 많은 추가 보고서를 작성해야 할 것입니다.'"라고 Rogge는 말합니다.
Rogge는 IntelliMagic Vision for z/OS의 보고서 수에 깊은 인상을 받았습니다. "다른 공급업체는 어떤 보고서든 작성할 수 있다고 말합니다. 요점은 우리가 무엇을 보고 싶은지 미리 알지 못했다는 것입니다. 다행스러운 점은 많은 보고서를 이미 IntelliMagic Vision가 표준으로 제공하며 그 기록은 첫날부터 구축되어 있다는 것입니다. 보고서가 필요한 경우 기록을 포함하여 즉시 사용할 수 있습니다. 다른 공급업체에는 없는 경우가 많습니다."
또한 Colruyt Group은 IntelliMagic Vision for z/OS에서 사용할 수 있는 지원에 매우 만족하고 있습니다. 지원이 필요하지 않은 것을 선호하지만 문제가 발생하면 설정 및 데이터 흐름을 잘 알고 있는 IBM 지원 팀의 도움을 받아 문제를 신속하게 해결할 수 있다고 확신합니다. 또한 IntelliMagic은 클라우드에 있으므로 IBM 전문가가 직접 액세스할 수 있으며 Colruyt 팀과 쉽게 협업할 수도 있습니다.
Rogge는 다음과 같이 결론을 내립니다. "IntelliMagic Vision을 통해 우리는 우수한 제품뿐만 아니라 문제가 있을 때 도움을 줄 수 있는 좋은 사람들을 확보할 수 있게 되었습니다. 정말 멋진 조합입니다!"
Colruyt Group 은 벨기에, 프랑스, 룩셈부르크에 광범위한 소매 네트워크를 보유한 벨기에 3대째 가족 기업입니다. 이 그룹은 The Fashion Society의 대주주이며 에너지 공급 및 문서 관리를 포함하여 여러 자회사를 소유하고 있습니다. 이 그룹은 식품 및 비식품 유통 부문에서 오프라인 운영과 온라인 활동을 하고 있습니다. 거의 100년 전에 설립되어 할레에 본사를 두고 있는 이 그룹은 33,000명 이상의 직원을 보유하고 있습니다.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, IBM 로고, IBM Z, CICS, Db2, IntelliMagic Vision 및 z/OS는 IBM Corp.의 상표로, 전 세계 여러 관할 구역에 등록되어 있습니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.