Rogge는 IntelliMagic Vision for z/OS의 사용 편의성을 다음과 같이 칭찬합니다. "쉽게 세분화할 수 있으며 보고서를 실시간으로 쉽게 변경할 수 있습니다. 예를 들어 다른 차트 유형을 선택하거나, 다른 지표를 추가하거나, 지표를 다른 단위로 표시합니다. 필요한 경우 처음부터 새 보고서를 작성하여 기록을 포함하여 즉시 사용할 수 있습니다. 보고서의 URL을 복사하면 간단히 동료에게 보낼 수 있기 때문에 동료 간의 정보 교환도 놀라울 정도로 쉽습니다. 매우 편리합니다! 동료들은 매일 서로 차트를 공유합니다."

Rogge는 z/OS 성능을 전문으로 합니다. "저는 소비에 관한 보고서가 특히 흥미롭습니다. 이러한 항목은 Workload Manager(WLM) 내에 그룹화되어 있으므로 보고서 클래스, 작업 및 시작된 작업이 포함됩니다. 그들이 얼마나 많은 CPU와 zIIP 리소스를 사용하는지 빠르게 볼 수 있습니다. 이 기능을 매우 유용하게 만드는 것은 드릴다운 기능입니다. 예를 들어, Db2 플랫폼에서 사용량이 많은 것을 확인하면 해당 보고서 클래스를 확대합니다. 보고서 클래스 내에서 어떤 소프트웨어, 시작된 작업 또는 직무가 스파이크를 일으키는지 확인할 수 있습니다." 또 다른 주요 기능은 높은 CPU 사용량을 파악하기 위한 상향식 드릴 보기입니다. 시스템 엔지니어는 보고서 클래스를 맞춤 그룹화하여 작업 수준부터 시작하여 보고서 클래스로 세부적으로 탐색한 다음 특정 주소 공간으로 이동합니다. 이러한 구조화된 방법을 통해 근본 원인 분석과 성능 최적화가 빠르게 이루어집니다.

다른 도메인에 있는 팀의 경우 다른 보고서가 중요합니다. CICS 전문가들은 CICS 리전 내 응답 시간과 트랜잭션 건수를 가장 중요한 요소로 꼽습니다. MQ 영역에서는 주로 큐 모니터링, 큐에 있는 메시지 수, 또는 큐에 대한 읽기 및 쓰기 작업의 횟수에 초점을 맞춥니다. 스토리지 및 Db2와 같은 다른 영역에서는 매일 많은 보고서가 참조됩니다. Colruyt Group은 주요 메인프레임 환경의 대부분에 IntelliMagic Vision for z/OS를 도입했으며, 이 시스템은 사용량 분석 및 모니터링을 위해 매일 사용되고 있습니다.

또한 팀은 대시보드를 사용하여 월별 WLM 검토를 통해 분류되지 않은 작업을 확인하고, 중요도 분포를 분석하고, 최적화 기회를 식별합니다. 수동적이고 시간이 많이 걸렸던 작업이 이제는 IntelliMagic Vision for z/OS를 통해 간소화되어 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다. 현재 IntelliMagic Vision for z/OS는 성능 튜닝 및 추세 분석에 중점을 두고 있지만, 메인프레임 환경이 CPU 사용량, WLM 구성 및 전반적인 시스템 효율성 측면에서 지속적으로 최적화되도록 하는 데 중요한 역할을 합니다.

최근 Colruyt Group은 CICS 트랜잭션을 해당 애플리케이션 팀과 상호 연관시키기 위해 IntelliMagic Vision for z/OS 내에서 맞춤 그룹화 작업을 진행하고 있습니다. IntelliMagic Vision for z/OS의 지표를 내부 소프트웨어 관리 도구의 메타데이터와 병합함으로써 이제 IntelliMagic Vision for z/OS를 소프트웨어 엔지니어와 애플리케이션 관리자를 위한 애플리케이션 보고 도구로 제공할 수 있게 되었습니다. 이것은 기존 SAS/MXG 보고서를 대체하고 팀 전체의 성능 추적을 향상시킵니다.

IntelliMagic Vision for z/OS는 DDF(Distributed Data Facility) 사용 추세, 특히 메인프레임의 Db2에 연결하는 Java 프로세스를 모니터링하는 중요한 역할을 합니다. 이러한 각 프로세스에는 고유한 상관 관계 ID가 있어 시스템 엔지니어는 성능 문제를 특정 프로세스와 해당 소유자를 추적하여 책임성과 가시성을 향상시킬 수 있습니다. "이 모니터링에 없어서는 안 될 요소가 되었습니다. 누군가 IntelliMagic Vision 사용을 중단하라고 제안한다면 많은 동료들이 '그러면 여러 영역에서 눈이 멀게 될 것이기 때문에 문제가 있습니다. 그러면 우리는 많은 추가 보고서를 작성해야 할 것입니다.'"라고 Rogge는 말합니다.

Rogge는 IntelliMagic Vision for z/OS의 보고서 수에 깊은 인상을 받았습니다. "다른 공급업체는 어떤 보고서든 작성할 수 있다고 말합니다. 요점은 우리가 무엇을 보고 싶은지 미리 알지 못했다는 것입니다. 다행스러운 점은 많은 보고서를 이미 IntelliMagic Vision가 표준으로 제공하며 그 기록은 첫날부터 구축되어 있다는 것입니다. 보고서가 필요한 경우 기록을 포함하여 즉시 사용할 수 있습니다. 다른 공급업체에는 없는 경우가 많습니다."

또한 Colruyt Group은 IntelliMagic Vision for z/OS에서 사용할 수 있는 지원에 매우 만족하고 있습니다. 지원이 필요하지 않은 것을 선호하지만 문제가 발생하면 설정 및 데이터 흐름을 잘 알고 있는 IBM 지원 팀의 도움을 받아 문제를 신속하게 해결할 수 있다고 확신합니다. 또한 IntelliMagic은 클라우드에 있으므로 IBM 전문가가 직접 액세스할 수 있으며 Colruyt 팀과 쉽게 협업할 수도 있습니다.

Rogge는 다음과 같이 결론을 내립니다. "IntelliMagic Vision을 통해 우리는 우수한 제품뿐만 아니라 문제가 있을 때 도움을 줄 수 있는 좋은 사람들을 확보할 수 있게 되었습니다. 정말 멋진 조합입니다!"